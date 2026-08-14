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River Plate vendió a Kevin Castaño al fútbol brasileño: cuantos millones recibirá por su pase

El jugador colombiano emigrará al Brasileirao para ser dirigido por Eduardo Domínguez

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Luego de concretar la llegada de nueve futbolistas, River Plate puso su mirada de manera total en los futbolistas apartados para encontrarles un nuevo destino en la recta final del mercado de pases. Uno de los integrantes de esa lista es Kevin Castaño, quien jugó el último Mundial con Colombia y emigrará la próxima temporada al Atlético Mineiro de Brasil.

El cuadro de Belo Horizonte lo presentó a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: “Kevin Castaño ahora es Galo! Con 25 años y la disputa de la última Copa del Mundo en el currículo, el volante colombiano es el nuevo refuerzo Atleticano. Castaño llega por préstamo de un año desde River Plate, con opción de compra al final del vínculo. ¡Bienvenido de corazón, Kevin Castaño!“.

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El presidente de la Banda, Stefano Di Carlo, había brindado más detalles de la operación en conferencia de prensa: Lo de Castaño está cerrado a Brasil, cinco millones por el 50%. De esta manera, el entrenador Eduardo Domínguez suma una variante en la mitad de la cancha.

El volante jugará en el Galo cedido desde River Plate

Castaño llegó a River Plate a principios de 2025 a cambio de más de 12 millones de dólares por su ficha. Cabe mencionar que se compró el 70% al Krasnodar de Rusia, donde jugaba el futbolista, y el 30% restante que le pertenecía al Cruz Azul de México. En ese momento, fue la segunda compra más cara de la Banda en toda su historia, solo por detrás de Lucas Pratto (USD 14 millones al Sao Paulo). Ahora, ambos fueron superados por Thiago Almada (USD 20 millones) y Ángel Correa (USD 15 millones).

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El colombiano disputó 45 partidos con la camiseta del Millonario, en los cuales no anotó goles y aportó dos asistencias. Fue parte del plantel que cayó eliminado en la fase de grupos del Mundial de Clubes, en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras y en las semifinales de la Copa Argentina de ese año contra Independiente Rivadavia de Mendoza. Fue suplente en la final del Apertura 2026 frente a Belgrano.

En su nuevo destino, Atlético Mineiro afronta una actualidad irregular porque ocupa el 11° escalón del Brasileirao con 29 puntos, a 19 unidades del líder Palmeiras (48) y a 7 del Santos (22), que descendería a Segunda División. Por el momento, el Galo está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Kevin Castaño
La foto que publicó Atlético Mineiro para presentar a Kevin Castaño

En el plano internacional, el Mineiro jugó esta semana por los octavos de final de la actual Sudamericana. Este miércoles se impuso en un duelo de brasileños para adelantarse 1-0 ante RB Bragantino en el encuentro de ida. Se podría cruzar con River Plate en una hipotética final porque van por lados diferentes del cuadro. Castaño será compañero de su compatriota, Mateo Cassierra.

La lista de futbolistas apartados que fueron enviados a entrenar en el predio de Cantilo tenía a diferentes nombres. Dos de ellos eran Maximiliano Salas, quien se marchó cedido a Independiente Rivadavia, y Santiago Lencina, presentado en el Burgos de la Segunda División de España. También se suma el traspaso de Facundo Colidio al Vasco da Gama.

Estas bajas se agregan a las salidas por ventas, préstamos o libertad de acción de diferentes jugadores con rodaje en Primera o en la Reserva: los arqueros Franco Armani y Lucas Lavagnino; los defensores Paulo Díaz, Andrés Herrera, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Brian Gutiérrez, Matías Unyicio y Elián Giménez; los volantes Maxi Meza, Juanfer Quintero, Ignacio Zaballa y Tobías Leiva; y los atacantes Leonel Jaime, Bautista Dadín, Ian Subiabre, Alex Woiski y Oswaldo Valencia.

Todavía se le busca un nuevo destino a otros jugadores, quienes permanecen marginados del plantel profesional: Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Matías Galarza Fonda, Giuliano Galoppo, Kendry Páez y Matías Viña.

El volante colombiano puede ser titular en el próximo partido de River Plate - crédito River Plate
Kevin Castaño no marcó goles en 45 partidos con la camiseta de River Plate (Créditos: River Plate)

En paralelo, River incorporó a Thiago Almada, Francisco Ortega, Tobías Andrada, Ángel Correa, Lucas Beltrán, Giovanni González, Rafael Borré, Mauro Arambarri y Nicolás Otamendi.

La Banda volverá a jugar este domingo a partir de las 18:00 (hora argentina) ante Argentinos Juniors en el estadio Monumental por la quinta fecha del Torneo Clausura y el miércoles desde las 21:30 se cruzará contra Independiente Santa Fe en la altura de Bogotá, Colombia, por el compromiso de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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