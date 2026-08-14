Política
Agregar Infobae enGoogle

Axel Kicillof llegará el miércoles a Chaco y participará en actividades con Jorge Capitanich

El gobernador bonaerense estará en el acto de asunción de autoridades de la CGT local y, además, presentará su libro en la Universidad Nacional del Nordeste

Axel Kicillof se reunirá con Jorge Capitanich en Chaco
Axel Kicillof se reunirá con Jorge Capitanich en Chaco
Guardar

Axel Kicillof pisará Resistencia, capital de Chaco, la próxima semana con una serie de actividades político-partidarias. Su anfitrión será Jorge Capitanich, ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, ex gobernador y actual senador nacional.

Dos actividades destacan en la agenda que el gobernador bonaerense tendrá en territorio chaqueño.

A las 9 de la mañana, participará del acto de puesta en funcionamiento de las nuevas autoridades de la CGT local. Héctor Daer, secretario de Interior de la CGT nacional, también estará presente. El acto se tratará, en rigor, de la reasunción del binomio conformado por Adrián Bellomi (ATSA - Sanidad) e Isaías Alegre (Camioneros).

PUBLICIDAD

Al anunciar el arribo de Kicillof a Chaco, Bellomi se entusiasmó: “Es el futuro presidente de la Argentina”. El evento se realizará en el Centro de Convenciones del gremio de Comercio.

En el plano académico, el gobernador bonaerense por la tarde presentará su libro “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico”. La actividad se realizará en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades de la UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) a las 18, con entrada libre y gratuita.

PUBLICIDAD

La obra recorre la historia del pensamiento económico moderno. El foco está puesto en el surgimiento y los fundamentos de distintos sistemas teóricos, desde el marginalismo ortodoxo actual hasta el clásico, el marxista y el keynesiano. Es el resultado de numerosos cursos dictados por el autor, quien en paralelo a su actividad política fue docente de la UBA.

Como la visita será con fines particulares, no está previsto ni siquiera un saludo con el actual mandatario chaqueño, Leandro Zdero, radical aliado de la Casa Rosada. Así lo confirmaron a Infobae fuentes oficiales.

Axel Kicillof se reunirá con Jorge Capitanich en Chaco
El gobernador bonaerense también presentará su libro en Chaco y participará de un acto de la CGT local

La llegada a Chaco se da luego de una cumbre de alto impacto en el PJ. El martes pasado, Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner se encontraron en el Hotel Emperador de Buenos Aires.

También estuvieron los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Se sumaron el senador nacional y ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y los jefes de bloque en el Congreso, Germán Martínez y José Mayans. Fue un primer gesto de unidad en medio de la interna convulsionada que vive el peronismo, sobre todo el del AMBA.

La relación entre ambos dirigentes

Capitanich viene de perder las dos últimas elecciones ante el oficialismo nacional y provincial. El frente gobernante, liderado por la UCR, se asoció con La Libertad Avanza en ambos comicios legislativos. Obtuvo victorias claras en ambas instancias.

El ex mandatario provincial buscará en 2027 volver al Ejecutivo chaqueño. Será su séptimo intento. Hasta ahora, acumula tantos triunfos como derrotas. En 2007, 2011 y 2019, ganó. En 1999, 2003 y 2023, perdió.

Kicillof mantiene una relación estrecha con Capitanich. En 2024, tras su caída frente a Zdero en las urnas, el mandatario bonaerense lo ungió titular del Centro de Estudios Federales del Banco Provincia. Ese lugar llevaba dos años vacante.

Desde que el mandatario bonaerense comenzó a coquetear con ser presidente, el dirigente chaqueño se entusiasmó con la idea de armar en su provincia un gran acto federal. La intención era que allí confluyeran todas las vertientes del peronismo y que sirviera de puntapié para la puja por llegar a la Casa Rosada. La dinámica de la interna del PJ marchitó esa idea.

Kicillof en el NEA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo hace dos meses en Corrientes. Fue en el contexto de una visita que combinó lo institucional y lo político. También presentó su libro e hizo campaña con referentes locales. Pero además lo recibieron en la Casa de Gobierno el gobernador local, Juan Pablo Valdés, y su hermano y antecesor, Gustavo, actual senador provincial.

El motivo de la recepción fue agradecer a Kicillof por el apoyo que brindó a Corrientes durante los incendios forestales que azotaron la provincia tiempo atrás.

Temas Relacionados

Axel KicillofJorge CapitanichChacoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Impulsan un proyecto de ley para prohibir los testeos de cosméticos en animales

La iniciativa, presentada por la diputada Gabriela Muñoz, propone reemplazar los ensayos con técnicas in vitro, modelos computacionales y bioingeniería de tejidos, entre otros procedimientos con validación científica

Impulsan un proyecto de ley para prohibir los testeos de cosméticos en animales

Misiones: el gobernador Hugo Passalacqua avanza sobre los últimos reductos de poder de Carlos Rovira

El espacio que responde al mandatario anticipó que quiere adueñarse del control de la Legislatura, hoy en manos del rovirismo. El caudillo faltó a la primera sesión tras el receso

Misiones: el gobernador Hugo Passalacqua avanza sobre los últimos reductos de poder de Carlos Rovira

Ante el creciente clima electoral, la Casa Rosada muestra iniciativa y refuerza el vínculo con los gobernadores aliados

Diego Santilli y Luis Caputo viajaron a Catamarca a convalidar un convenio para un acueducto que beneficia a las administraciones de Raúl Jalil y Elías Suárez. El trasfondo político

Ante el creciente clima electoral, la Casa Rosada muestra iniciativa y refuerza el vínculo con los gobernadores aliados

Durán Barba analizó el comportamiento del voto: “Lo único que está de moda es el cambio”

Según el consultor político, la sociedad tiene la mente dañada. “Tenemos la cabeza scrolleada”, sostuvo. Cuáles son sus perspectivas para Javier Milei y la oposición

Durán Barba analizó el comportamiento del voto: “Lo único que está de moda es el cambio”

Francisco de Santibañes fue reelegido presidente del CARI

La entidad definió sus autoridades para el período 2026-2029 y sumó nuevos integrantes a sus órganos directivos y consultivos

Francisco de Santibañes fue reelegido presidente del CARI

DEPORTES

River Plate vendió a Kevin Castaño al fútbol brasileño: cuantos millones recibirá por su pase

River Plate vendió a Kevin Castaño al fútbol brasileño: cuantos millones recibirá por su pase

El fútbol femenino estrena la Copa Raíces en homenaje al Día de la Futbolista Argentina: el cronograma y quiénes participarán

El DT de Inter Miami habló sobre Lionel Messi: “Hay un gran dolor, esto no es de un día para el otro”

Tras la venta de Pellegrino a Fiorentina, Parma fichó a otros dos goleadores argentinos

Shaquille O’Neal descartó regresar a la NBA y criticó el nivel de la competencia actual: “Todos son pastelitos”

TELESHOW

Lolo Poggio salió a responderles a los que la acusan de “Tatiana” tras confirmar su romance con Nick Sícaro

Lolo Poggio salió a responderles a los que la acusan de “Tatiana” tras confirmar su romance con Nick Sícaro

Romina Gaetani reaccionó a las declaraciones de Luis Cavanagh: “Me llama la atención”

La Joaqui se presentó por primera vez tras su separación de Luck Ra: el sugestivo look que eligió

Cris Morena celebró el aniversario de Chiquititas: “Hace 31 años abríamos su libro de la vida por primera vez”

Joaquín Levinton apareció vestido de ninja en Es mi sueño y descolocó a Abel Pintos: “Me da miedo”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Capturan a cuatro personas y decomisan droga valorada en más de USD 100,000

El Salvador: Capturan a cuatro personas y decomisan droga valorada en más de USD 100,000

Organización Civil presenta informe sobre el exilio en Guatemala que reúne más de 100 testimonios y exige al Estado un retorno seguro

Combustibles vuelven a subir en Honduras: diésel aumenta casi L4 y supera los US$5 por galón

Marco Rubio habló con Laura Fernández y dejó abiertas nuevas líneas de cooperación entre Estados Unidos y Costa Rica

Honduras: Capturan a joven acusado de maltratar y amenazar de muerte a su abuelo de 80 años para quedarse con su casa