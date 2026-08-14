Axel Kicillof llegará el miércoles a Chaco y participará en actividades con Jorge Capitanich

Axel Kicillof se reunirá con Jorge Capitanich en Chaco

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Axel Kicillof pisará Resistencia, capital de Chaco, la próxima semana con una serie de actividades político-partidarias. Su anfitrión será Jorge Capitanich, ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, ex gobernador y actual senador nacional.

Dos actividades destacan en la agenda que el gobernador bonaerense tendrá en territorio chaqueño.

A las 9 de la mañana, participará del acto de puesta en funcionamiento de las nuevas autoridades de la CGT local. Héctor Daer, secretario de Interior de la CGT nacional, también estará presente. El acto se tratará, en rigor, de la reasunción del binomio conformado por Adrián Bellomi (ATSA - Sanidad) e Isaías Alegre (Camioneros).

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Al anunciar el arribo de Kicillof a Chaco, Bellomi se entusiasmó: “Es el futuro presidente de la Argentina”. El evento se realizará en el Centro de Convenciones del gremio de Comercio.

En el plano académico, el gobernador bonaerense por la tarde presentará su libro “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico”. La actividad se realizará en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades de la UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) a las 18, con entrada libre y gratuita.

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La obra recorre la historia del pensamiento económico moderno. El foco está puesto en el surgimiento y los fundamentos de distintos sistemas teóricos, desde el marginalismo ortodoxo actual hasta el clásico, el marxista y el keynesiano. Es el resultado de numerosos cursos dictados por el autor, quien en paralelo a su actividad política fue docente de la UBA.

Como la visita será con fines particulares, no está previsto ni siquiera un saludo con el actual mandatario chaqueño, Leandro Zdero, radical aliado de la Casa Rosada. Así lo confirmaron a Infobae fuentes oficiales.

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El gobernador bonaerense también presentará su libro en Chaco y participará de un acto de la CGT local

La llegada a Chaco se da luego de una cumbre de alto impacto en el PJ. El martes pasado, Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner se encontraron en el Hotel Emperador de Buenos Aires.

También estuvieron los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Se sumaron el senador nacional y ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y los jefes de bloque en el Congreso, Germán Martínez y José Mayans. Fue un primer gesto de unidad en medio de la interna convulsionada que vive el peronismo, sobre todo el del AMBA.

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La relación entre ambos dirigentes

Capitanich viene de perder las dos últimas elecciones ante el oficialismo nacional y provincial. El frente gobernante, liderado por la UCR, se asoció con La Libertad Avanza en ambos comicios legislativos. Obtuvo victorias claras en ambas instancias.

El ex mandatario provincial buscará en 2027 volver al Ejecutivo chaqueño. Será su séptimo intento. Hasta ahora, acumula tantos triunfos como derrotas. En 2007, 2011 y 2019, ganó. En 1999, 2003 y 2023, perdió.

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Kicillof mantiene una relación estrecha con Capitanich. En 2024, tras su caída frente a Zdero en las urnas, el mandatario bonaerense lo ungió titular del Centro de Estudios Federales del Banco Provincia. Ese lugar llevaba dos años vacante.

Desde que el mandatario bonaerense comenzó a coquetear con ser presidente, el dirigente chaqueño se entusiasmó con la idea de armar en su provincia un gran acto federal. La intención era que allí confluyeran todas las vertientes del peronismo y que sirviera de puntapié para la puja por llegar a la Casa Rosada. La dinámica de la interna del PJ marchitó esa idea.

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Kicillof en el NEA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo hace dos meses en Corrientes. Fue en el contexto de una visita que combinó lo institucional y lo político. También presentó su libro e hizo campaña con referentes locales. Pero además lo recibieron en la Casa de Gobierno el gobernador local, Juan Pablo Valdés, y su hermano y antecesor, Gustavo, actual senador provincial.

El motivo de la recepción fue agradecer a Kicillof por el apoyo que brindó a Corrientes durante los incendios forestales que azotaron la provincia tiempo atrás.

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