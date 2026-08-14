Marco Rubio habló con Laura Fernández y dejó abiertas nuevas líneas de cooperación entre Estados Unidos y Costa Rica

Marco Rubio dialogó con Laura Fernández sobre cooperación en seguridad y sobre el fortalecimiento de los lazos comerciales y de inversión entre Estados Unidos y Costa Rica.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo un diálogo con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, centrado en la cooperación en seguridad y el fortalecimiento de los lazos comerciales y de inversión entre ambos países, según informó la agencia EFE en base a un comunicado oficial del Departamento de Estado.

El encuentro, realizado de forma virtual, se enmarca en la consolidación de las alianzas estratégicas en la región bajo la actual administración estadounidense.

Durante la conversación, Marco Rubio reafirmó la disposición de Estados Unidos para profundizar el trabajo conjunto con Costa Rica en materia de combate a la criminalidad y cooperación económica. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó a EFE que ambos funcionarios identificaron nuevas oportunidades para ampliar la colaboración bilateral y el intercambio comercial, que en 2025 superó los 13,000 millones de dólares, consolidando a Costa Rica como uno de los socios más estables de la región.

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Según datos de EFE, la presidenta Laura Fernández, politóloga de 40 años, asumió el cargo tras obtener el 94.61 % de los votos en las elecciones de febrero pasado, postulada por el partido de centroderecha Pueblo Soberano.

Con experiencia previa como ministra de la Presidencia y de Planificación, Fernández se ha presentado como continuadora de la gestión de Rodrigo Chaves, prometiendo políticas firmes contra la inseguridad y el narcotráfico.

Laura Fernández asumió la presidencia de Costa Rica tras las elecciones de febrero y prometió políticas contra la inseguridad y el narcotráfico./ (Imagen ilustrativa Infobae)

Costa Rica integra el denominado Escudo de las Américas, una coalición regional de seguridad y defensa impulsada por Estados Unidos con la participación de 18 países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Ecuador, El Salvador, Honduras y Panamá. El acuerdo fundacional del Escudo de las Américas se firmó durante una cumbre extraordinaria en Washington, en marzo pasado, a la que asistió el entonces presidente Rodrigo Cháves (Costa Rica), Nayib Bukele (El Salvador), Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador) y Nasry Asfura (Honduras), invitados personalmente por el presidente Donald Trump.

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El Escudo de las Américas ha establecido como prioridad la cooperación regional contra el crimen transnacional y el tráfico de drogas, con el respaldo logístico y tecnológico de Estados Unidos. El brazo operativo de esta alianza, la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), llevó a cabo su más reciente reunión en Panamá, con la presencia del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. Este encuentro abordó estrategias conjuntas para la detención de líderes criminales y la mejora en los procesos de extradición.

De acuerdo con EFE, el gobierno de Laura Fernández ha intensificado en los últimos meses los operativos policiales en zonas identificadas como corredores de tráfico de drogas. Entre los casos de mayor impacto figura la captura de alias Diablo, presunto cabecilla de una red de narcotráfico con ramificaciones en Nicaragua y Colombia. Las autoridades costarricenses también concretaron la extradición a Estados Unidos de Macho Coca, solicitado por la justicia estadounidense por delitos de tráfico internacional de sustancias ilícitas.

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En marzo pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó la coalición regional (Escudo de las Américas) para coordinar seguridad y defensa.

Estos resultados han sido presentados por la administración Fernández como prueba del compromiso de Costa Rica con la seguridad regional. El Ministerio de Seguridad Pública ha reportado la incautación de más de 24 toneladas de cocaína en lo que va de 2026 y la desarticulación de al menos ocho bandas criminales, datos confirmados por EFE a partir de informes oficiales.

El fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos se refleja en el acceso de Costa Rica a sistemas de inteligencia compartida, capacitación de fuerzas policiales y dotación de tecnología para el control fronterizo. Fuentes diplomáticas citadas por EFE señalan que el flujo comercial entre ambos países continúa creciendo, con especial énfasis en productos tecnológicos, dispositivos médicos y café.

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Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense en 2025, Estados Unidos ha priorizado la articulación de políticas de seguridad regional con gobiernos afines en América Central, como los de Nayib Bukele en El Salvador y Nasry Asfura en Honduras. En ambos casos, Washington ha ofrecido respaldo logístico y político para el combate a estructuras criminales, consolidando un eje de colaboración que incluye a Costa Rica.

El diálogo bilateral de esta semana se suma a una serie de contactos de alto nivel orientados a reforzar los mecanismos de cooperación en materia de seguridad y comercio.