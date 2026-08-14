El fútbol femenino estrena la Copa Raíces en homenaje al Día de la Futbolista Argentina: el cronograma y quiénes participarán

La Copa Raíces celebra el Día de la Futbolista Argentina y convocó a jugadoras mayores de 35 y 50

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Hay días en que la historia se escribe con recuerdos y otros en los que el fútbol femenino argentino toma el centro de la escena en el campo de juego. El próximo lunes 17 de agosto, el Club Atlético Banfield será el escenario de la primera edición de la Copa Raíces, un torneo singular que reunirá a generaciones de mujeres futbolistas para honrar el pasado y el presente de la disciplina.

La Copa Raíces está dirigida a equipos integrados por mujeres mayores de 35 y 50 años, quienes compartirán la cancha en un formato de fútbol 9. La iniciativa surge como homenaje al Día de la Futbolista Argentina, una fecha instituida en conmemoración del histórico triunfo del seleccionado nacional ante Inglaterra en 1971. La organización de la jornada corresponde al Club Atlético Banfield, el medio El Femenino y la referente Mónica Santino, reconocida por su papel pionero en el desarrollo del fútbol femenino en Argentina.

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El evento fue anunciado con las inscripciones ya cerradas. Las protagonistas se reunirán en Luis Guillón, preparadas para disputar partidos en simultáneo, compartir experiencias y celebrar la memoria colectiva del deporte. La transmisión en vivo a través del canal de YouTube de El Femenino permitirá que sean parte de la jornada, al igual que el público que se acerque a acompañar la actividad.

El cronograma inicia a las 10:30 con un encuentro entre las categorías formativas de Banfield y River Plate, correspondiente al Torneo Formativo Sub 12 de la AFA. Este primer partido servirá como puente simbólico entre el presente y el futuro del fútbol femenino nacional. Las más jóvenes ocuparán el mismo espacio que, unas horas más tarde, recibirán a quienes abrieron caminos en condiciones muy diferentes a las actuales.

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El evento junta a jugadoras de distintas épocas para disputar encuentros y compartir relatos sobre el crecimiento del deporte (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

La Copa Raíces comenzará formalmente a las 12:00, con partidos desarrollándose en dos canchas al mismo tiempo. Las finales tendrán lugar alrededor de las 16:30 y, media hora después, se realizará la ceremonia de premiación. El cierre de la jornada llegará con el Encuentro Raíces, un espacio pensado para el reencuentro y el reconocimiento mutuo entre jugadoras de distintas épocas.

Este torneo no solo es una competencia deportiva, sino también un acto de reivindicación y gratitud. El concepto que acompaña esta primera edición, “Quienes sembraron nuestro presente”, resume el espíritu del evento: valorar a las mujeres que supieron mantener viva la pasión incluso cuando el contexto no ofrecía facilidades ni reconocimiento.

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La Copa Raíces se realiza pocos días antes del 21 de agosto, fecha que cada año recuerda el partido en el que la selección argentina femenina, con Elba Selva como figura, derrotó 4-1 a Inglaterra en el Estadio Azteca durante el Mundial de México de 1971. Ese encuentro, convertido en símbolo, representa el esfuerzo de quienes jugaron cuando el fútbol femenino carecía de apoyo institucional y social.

La jornada organizada en Banfield permite reunir a futbolistas y exfutbolistas que, al volver a compartir la cancha, se reconocen como parte de una misma historia. El nombre elegido para el torneo, Raíces, evoca la importancia de honrar a quienes sostuvieron la disciplina a lo largo del tiempo. Como explicó el equipo organizador, el propósito es ofrecer un espacio donde “jugar, reencontrarse y recuperar historias”.

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