Cerraron más de 30.000 empresas en todo el país en los últimos dos años y medio: cuáles son los sectores más afectados

Argentina perdió el 6% de las empresas registradas que existián en noviembre de 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Desde que asumió Javier Milei, en diciembre de 2023, Argentina perdió 30.633 empresas, según el último informe de Fundar. La cifra equivale al 6% del total de firmas que existían al momento del inicio de la gestión, y representa, de acuerdo con el organismo, la peor caída registrada en los primeros 30 meses de cualquier gobierno.

El dato surge del Monitor mensual de empresas de Fundar, correspondiente a mayo de 2026, que releva la evolución del entramado productivo argentino a partir de información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Según el informe, en mayo cerraron 2.371 empresas respecto de abril, una reducción del 0,49%. Con ese registro, ya son 16 los meses consecutivos en los que la cantidad de empresas cae mes a mes.

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La comparación interanual también arroja un resultado negativo. Con relación a mayo de 2025, la cantidad de firmas se redujo en 16.560, una baja del 3,3 por ciento. Esta última medición eleva a 27 la cantidad de caídas interanuales consecutivas, es decir que hace más de dos años que, mes tras mes, hay menos empresas que doce meses atrás.

En términos absolutos, la cantidad total de empresas en Argentina se ubicó en 481.724 en mayo de este año. Ese número está muy por debajo del máximo histórico de la serie, alcanzado en febrero de 2012 con 540.282 firmas, y también es inferior al registro de noviembre de 2023, cuando había 512.357 empresas, el mes de referencia utilizado como punto de partida de la actual gestión.

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La industria manufacturera acumula una caída del 13,81% desde noviembre de 2023, según el informe de Fundar. (iStock)

Los sectores más golpeados

El relevamiento desagrega la información por rama de actividad. Según el informe, 15 de los 18 sectores relevados mostraron una caída intermensual en mayo, 14 de 18 registraron una baja interanual y otros 14 de 18 acumulan una contracción desde noviembre de 2023. El sector de alojamiento y gastronomía fue el más afectado en el último mes, con una caída del 1,38% respecto de abril. Desde la asunción del actual gobierno, los rubros más perjudicados fueron transporte y almacenamiento, con una baja acumulada del 17,05%, e industria manufacturera, que retrocedió un 13,81% en el mismo período.

No obstante, no todos los sectores muestran resultados negativos. El rubro de electricidad y gas fue el que más creció en términos porcentuales durante el último mes, con una suba del 0,25%, y también exhibe una de las variaciones positivas más altas desde noviembre de 2023, con un incremento acumulado del 1,74%. Servicios administrativos, por su parte, acumula un crecimiento del 8,15% desde ese mes, el más alto entre todos los sectores relevados.

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Un fenómeno que alcanza a casi todo el país

La caída en la cantidad de empresas no se concentra en una región particular, sino que según el informe abarca a la gran mayoría de las jurisdicciones. En mayo, las 24 provincias perdieron empresas respecto de abril.

En la comparación interanual, 23 de las 24 provincias muestran una baja, y el mismo número registra una caída acumulada desde noviembre de 2023. La única jurisdicción que aumentó su cantidad de empresas desde la asunción del gobierno actual fue Neuquén, con una suba del 1,6%, impulsada por supuesto por el desarrollo de Vaca Muerta.

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En el otro extremo, La Rioja, Catamarca y Tierra del Fuego son, según el informe, las provincias más afectadas desde el inicio de la actual gestión, con caídas acumuladas de 18,87%, 14,09% y 13,56%, respectivamente.

Los casos más relevantes del último mes

Además de los datos agregados, el informe de Fundar releva casos puntuales de empresas que atravesaron procesos de cierre o achicamiento durante el último mes. La firma de indumentaria deportiva Will Der cerró de forma definitiva su planta de Las Flores y bloqueó el ingreso de 120 trabajadores en su establecimiento de Pacheco. La empresa atribuye la situación a la crisis del sector textil, la caída del consumo y la apertura importadora.

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Unilever, por su parte, cerró la planta de vegetales deshidratados que abastecía a la marca Knorr y desvinculó a 60 trabajadores, con indemnizaciones pagadas en su totalidad. La compañía justificó la decisión en cambios en los hábitos de consumo y en un reposicionamiento hacia categorías de consumo anual, como pastas y ramen.

Granja Tres Arroyos desvinculó a 250 trabajadores de su planta industrial, en una decisión que la empresa atribuyó a la gripe aviar, la sobreoferta interna y la caída de precios.

En el rubro alimenticio también se registraron los casos de Granja Tres Arroyos, que desvinculó a 250 trabajadores de su planta industrial atribuyendo la medida a la gripe aviar, la sobreoferta interna y la caída de precios, y de Tía Maruca, que cerró definitivamente su planta de San Juan, la cual operaba al 52% de su capacidad. Según el informe, la empresa señaló como causas la caída del consumo masivo y la competencia de segundas marcas y productores informales.

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El comercio también aparece entre los casos relevados. Supermercados Toledo, por ejemplo, solo abonó el 40% de los salarios correspondientes a julio y acumula conflictos en cada fecha de pago durante el último año. En el sector textil, Indumentaria Catamarca anunció que cerrará de manera definitiva el último día de agosto: según Fundar, la empresa llegó a emplear a 150 personas, comenzó 2026 con alrededor de 100 y fue reduciendo su dotación hasta 20 trabajadores, en un proceso que atribuye a la caída del consumo, la acumulación de stock y la competencia de productos importados.

El caso de Peabody, fabricante de electrodomésticos, también fue incluido en el informe. La compañía dejó de producir en Argentina después de 16 años de actividad, desmanteló su maquinaria y la trasladó, mientras apuesta a la comercialización de productos importados y a la producción en Paraguay.

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Inversiones anunciadas en el mismo período

No todas son malas noticias. El informe también relevó anuncios de inversión durante el último mes. Mercado Libre abrió un centro de almacenamiento en Córdoba de 60.000 metros cuadrados, con capacidad para seis millones de productos, en el marco de un plan de inversión de 3.400 millones de dólares previsto para 2026.

Pampa Energía, por su parte, avanza en la construcción de una planta de urea granulada con capacidad de 2,1 millones de toneladas anuales, aprobada para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al igual que la ampliación de Compañía MEGA en la producción de líquidos de gas natural y el proyecto de litio de LIEX, del grupo Zijin Mining, en Tres Quebradas, con una capacidad proyectada de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

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