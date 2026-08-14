México
Agregar Infobae enGoogle

Charito Ruiz anuncia su compromiso a 3 años de su divorcio de Ernesto D’Alessio: ¿quién es su prometido?

La influencer publicó en Instagram un video del momento en el que recibe el anillo de compromiso de parte de su pareja

El empresario Juan Beltrán del Río y la influencer Charito Ruiz comparten una cena al aire libre, iluminada con velas. El hombre presenta una pequeña caja a la mujer. Después, la pareja se besa mientras ella sostiene una caja de anillo con luz. Él coloca el anillo en el dedo de ella. Este video documenta la propuesta de matrimonio de la pareja.

Guardar

Charito Ruiz se dio una nueva oportunidad en el amor a tres años de su divorcio del cantante Ernesto D’Alessio, con quien mantuvo una relación durante casi dos décadas.

La noticia fue dada a conocer por la influencer, quien compartió en sus cuentas oficiales un video del romántico momento en el que su pareja, el empresario Juan Beltrán del Río, le entrega el anillo.

Así fue el compromiso de Charito Ruiz

Ruiz acompañó la publicación con un mensaje breve y cariñoso para su pareja: “Te adoro”.

El empresario organizó una cena romántica para la ocasión. Con la ayuda de un cómplice que documentó el momento, Del Río aprovechó un descuido de su pareja para acercarse, hincarse y abrir una caja iluminada en azul que contiene un anillo dorado con un gran diamante.

PUBLICIDAD

Mujer con vestido oscuro posa en un balcón frente al mar al atardecer. Recuadro circular con un hombre poniendo un anillo en el dedo de la mujer en una mesa
La influencer Charito Ruiz posa al atardecer junto al mar, y un recuadro muestra al empresario Juan Beltrán del Río entregándole un anillo de compromiso. (Instagram: Charito Ruiz)

¿Quién es Juan Beltrán del Río?

Juan Beltrán del Río es un empresario regiomontano que dirige MRM, empresa de motorepuestos con sede en Monterrey, cargo que ocupa desde hace 26 años.

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, red social de profesionales, antes de asumir la dirección general, se desempeñó como gerente de logística y cadena de suministro en la misma compañía durante cinco años a partir de 1995.

Estudió Administración de Empresas en la Universidad Regiomontana, donde egresó en 1999. Cinco años después cursó una maestría de un año en el IPADE Business School.

MRM cuenta con cuatro patentes de marcas propias. En julio de 2008, el Comité Organizador de Expo Moto reconoció a Beltrán del Río con el premio Empresario del Año.

PUBLICIDAD

Además de su actividad empresarial, realiza labor filantrópica para dos instituciones: Nuevo Amanecer A.B.P. y Centro Effeta A.B.P.

Hombre y mujer sonriendo con gafas de sol delante de un cuerpo de agua y un complejo de edificios modernos, incluyendo tres torres y una estructura blanca
El empresario Juan Beltrán del Río posa con una mujer en Singapur frente al hotel Marina Bay Sands y el Museo ArtScience. (Instagram: Charito Ruiz)

Su matrimonio con Ernesto D’Alessio

Charito Ruiz y Ernesto D’Alessio estuvieron casados 16 años. Se unieron el 19 de mayo de 2007 en Monterrey y tuvieron cuatro hijos. Tras varias crisis y un año de intentos por sostener la relación, anunciaron su divorcio de mutuo acuerdo en junio de 2023. Desde entonces mantienen un trato cordial por el bienestar de sus hijos.

En mayo, durante una charla con la cantante Isabel Lascurain, D’Alessio reconoció que su divorcio marcó un punto de declive en su vida personal y profesional del que busca salir adelante: “Después del divorcio pasé tiempos económicos difíciles… he pasado momentos en donde me he quedado sin un peso, hasta pidiendo prestado”.

¿Cuántos hijos tuvieron?

Durante su matrimonio, criaron juntos a cuatro hijos. Tres de ellos son en común (Sara María, Ana Priscila y Juan Mateo), y el mayor (Jorge Antonio) es hijo de Charito, a quien Ernesto adoptó y dio su apellido legalmente en 2018.

Ernesto D'Alessio Charito Ruiz
La ex pareja ha criado a cuatro hijos, hoy adolescentes (Foto: Instagram)

¿Quién es Charito Ruiz?

Rosario Ruiz, conocida en redes como Charito Ruiz, es una empresaria, influencer y modelo neoleonesa de 39 años. Con más de 400,000 seguidores en Instagram, construye su perfil como creadora de contenido de estilo de vida, moda y familia.

El público la conoció a mediados de los 2000, cuando inició su relación con Ernesto D’Alessio, hijo de la cantante Lupita D’Alessio. Se casaron el 19 de mayo de 2007 en Monterrey y tuvieron cuatro hijos.

En 2018, D’Alessio reconoció legalmente como hijo propio a Jorge Antonio, primogénito de Charito de una relación anterior. Tras varias crisis y un año de intentos por sostener el matrimonio, anunciaron su divorcio de mutuo acuerdo en junio de 2023. Desde entonces mantienen un trato cordial por el bienestar de sus hijos.

Hoy su nombre vuelve a los medios por un nuevo capítulo personal debido a su compromiso con Juan Beltrán del Río.

Temas Relacionados

Charito RuizJuan Beltrán del RíoErnesto DAlessioEntretenimientoÚltima horamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tris: todos los números ganadores de hoy 13 de agosto

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Tris: todos los números ganadores de hoy 13 de agosto

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Gana Gato este 13 de agosto

Como todos los jueves, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Gana Gato este 13 de agosto

Lotería Nacional: resultados de los sorteos Chispazo de este 13 de agosto

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: resultados de los sorteos Chispazo de este 13 de agosto

Santiago Giménez podría jugar con Fidalgo: Real Betis tendría interés

Ante el aparente interés desde el futbol inglés, italiano y portugués, el club sevillano sondearía al mexicano para reforzar su ataque en LaLiga y la Champions League

Santiago Giménez podría jugar con Fidalgo: Real Betis tendría interés

Fans acusan a Yahir de no tolerar a Luis Chaparro en La Casa de los Famosos México, esta sería la razón

Yahir y Luis Chaparro están sosteniendo una “rivalidad silenciosa” que empieza a tomar fuerza dentro de La Casa de los Famosos 2026

Fans acusan a Yahir de no tolerar a Luis Chaparro en La Casa de los Famosos México, esta sería la razón
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

En tres cateos, autoridades aseguraron más de 2 mil dosis de droga en Michoacán: hay 10 detenidos en total

Detienen a comandante de la Policía Municipal de Pánuco por presuntos vínculos con un grupo delictivo

Ricardo Thompson obtiene amparo que frena apertura a juicio oral por huachicol fiscal

Desmantelan red de extorsión contra bares de la calzada Acoxpa: hay siete detenidos, droga y un arma larga asegurada

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Gema y Moisés se enfrentarán contra Brianda por el robo de la salvación

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Gema y Moisés se enfrentarán contra Brianda por el robo de la salvación

Fans acusan a Yahir de no tolerar a Luis Chaparro en La Casa de los Famosos México, esta sería la razón

Cristian Castro lanza rock prehispánico tras su graduación de la prepa y polémica por pase UNAM

Fabio Colonna nos habla de “Retrato de una obsesión”, su nuevo corto que mezcla el horror cósmico y el body horror, junto a Hugo Stiglitz

Mariana Echeverría rechazó a La Granja VIP para regresar a La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Santiago Giménez podría jugar con Fidalgo: Real Betis tendría interés

Santiago Giménez podría jugar con Fidalgo: Real Betis tendría interés

Isaac “Pitbull” Pitbull Cruz confiesa qué lo llevó a ser parte del Canelo Team

Jorge Álvarez Máynez exige el regreso del ascenso y descenso en la Liga MX: solicitó investigación

TUDN suma otra baja después de polémica de Valeria Marín y Marc Crosas

Cruz Azul pierde 2-1 contra Chicago Fire en los últimos minutos y se va eliminado de la Leagues Cup