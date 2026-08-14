Charito Ruiz anuncia su compromiso a 3 años de su divorcio de Ernesto D’Alessio: ¿quién es su prometido?

El empresario Juan Beltrán del Río y la influencer Charito Ruiz comparten una cena al aire libre, iluminada con velas. El hombre presenta una pequeña caja a la mujer. Después, la pareja se besa mientras ella sostiene una caja de anillo con luz. Él coloca el anillo en el dedo de ella. Este video documenta la propuesta de matrimonio de la pareja.

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Charito Ruiz se dio una nueva oportunidad en el amor a tres años de su divorcio del cantante Ernesto D’Alessio, con quien mantuvo una relación durante casi dos décadas.

La noticia fue dada a conocer por la influencer, quien compartió en sus cuentas oficiales un video del romántico momento en el que su pareja, el empresario Juan Beltrán del Río, le entrega el anillo.

Así fue el compromiso de Charito Ruiz

Ruiz acompañó la publicación con un mensaje breve y cariñoso para su pareja: “Te adoro”.

El empresario organizó una cena romántica para la ocasión. Con la ayuda de un cómplice que documentó el momento, Del Río aprovechó un descuido de su pareja para acercarse, hincarse y abrir una caja iluminada en azul que contiene un anillo dorado con un gran diamante.

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La influencer Charito Ruiz posa al atardecer junto al mar, y un recuadro muestra al empresario Juan Beltrán del Río entregándole un anillo de compromiso. (Instagram: Charito Ruiz)

¿Quién es Juan Beltrán del Río?

Juan Beltrán del Río es un empresario regiomontano que dirige MRM, empresa de motorepuestos con sede en Monterrey, cargo que ocupa desde hace 26 años.

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, red social de profesionales, antes de asumir la dirección general, se desempeñó como gerente de logística y cadena de suministro en la misma compañía durante cinco años a partir de 1995.

Estudió Administración de Empresas en la Universidad Regiomontana, donde egresó en 1999. Cinco años después cursó una maestría de un año en el IPADE Business School.

MRM cuenta con cuatro patentes de marcas propias. En julio de 2008, el Comité Organizador de Expo Moto reconoció a Beltrán del Río con el premio Empresario del Año.

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Además de su actividad empresarial, realiza labor filantrópica para dos instituciones: Nuevo Amanecer A.B.P. y Centro Effeta A.B.P.

El empresario Juan Beltrán del Río posa con una mujer en Singapur frente al hotel Marina Bay Sands y el Museo ArtScience. (Instagram: Charito Ruiz)

Su matrimonio con Ernesto D’Alessio

Charito Ruiz y Ernesto D’Alessio estuvieron casados 16 años. Se unieron el 19 de mayo de 2007 en Monterrey y tuvieron cuatro hijos. Tras varias crisis y un año de intentos por sostener la relación, anunciaron su divorcio de mutuo acuerdo en junio de 2023. Desde entonces mantienen un trato cordial por el bienestar de sus hijos.

En mayo, durante una charla con la cantante Isabel Lascurain, D’Alessio reconoció que su divorcio marcó un punto de declive en su vida personal y profesional del que busca salir adelante: “Después del divorcio pasé tiempos económicos difíciles… he pasado momentos en donde me he quedado sin un peso, hasta pidiendo prestado”.

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¿Cuántos hijos tuvieron?

Durante su matrimonio, criaron juntos a cuatro hijos. Tres de ellos son en común (Sara María, Ana Priscila y Juan Mateo), y el mayor (Jorge Antonio) es hijo de Charito, a quien Ernesto adoptó y dio su apellido legalmente en 2018.

La ex pareja ha criado a cuatro hijos, hoy adolescentes (Foto: Instagram)

¿Quién es Charito Ruiz?

Rosario Ruiz, conocida en redes como Charito Ruiz, es una empresaria, influencer y modelo neoleonesa de 39 años. Con más de 400,000 seguidores en Instagram, construye su perfil como creadora de contenido de estilo de vida, moda y familia.

El público la conoció a mediados de los 2000, cuando inició su relación con Ernesto D’Alessio, hijo de la cantante Lupita D’Alessio. Se casaron el 19 de mayo de 2007 en Monterrey y tuvieron cuatro hijos.

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En 2018, D’Alessio reconoció legalmente como hijo propio a Jorge Antonio, primogénito de Charito de una relación anterior. Tras varias crisis y un año de intentos por sostener el matrimonio, anunciaron su divorcio de mutuo acuerdo en junio de 2023. Desde entonces mantienen un trato cordial por el bienestar de sus hijos.

Hoy su nombre vuelve a los medios por un nuevo capítulo personal debido a su compromiso con Juan Beltrán del Río.