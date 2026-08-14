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Robbie Williams revela su diagnóstico de autismo a los 52 años: “Eso explica muchísimo”

El artista compartió la noticia durante un evento en Londres y contó cómo utiliza la creatividad para mantener a raya sus pensamientos intrusivos

Robbie Williams afrontó su reciente diagnóstico con humor y una actitud positiva. (REUTERS)
Robbie Williams afrontó su reciente diagnóstico con humor y una actitud positiva. (REUTERS)
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Robbie Williams reveló que recientemente fue diagnosticado con autismo, una condición que, según explicó, le ha permitido comprender mejor algunos aspectos de su forma de pensar y de comportarse. El cantante británico, de 52 años, compartió la noticia durante una sesión de preguntas y respuestas realizada en Londres con motivo del lanzamiento de la colección otoño-invierno de su marca de ropa Hopeium, en Flannels.

“Tengo TDAH y acabo de descubrir que también tengo un poco de autismo, algo que en realidad me encanta porque explica muchísimo”, afirmó Williams durante el encuentro. El exintegrante de Take That añadió: “Ahora es mi tarjeta para salir de la cárcel y, para todas las cosas raras que hago, simplemente digo: ‘Lo siento, soy autista’”.

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Al mencionar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el intérprete de “She’s The One” explicó cómo convive con ello en su vida diaria.

“Con el TDAH puedes concentrarte completa y absolutamente en algo al 1000 %, pero con absolutamente todo lo demás, simplemente no puedes hacerlo. Pregúntenles a mis hijos”, señaló.

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La creatividad se ha convertido para el cantante en una herramienta para mantener su mente ocupada. (Europa Press)
La creatividad se ha convertido para el cantante en una herramienta para mantener su mente ocupada. (Europa Press)

En caso de Williams, su concentración está dirigida a la creatividad. Dijo que está “completamente y absolutamente obsesionado con crear imágenes y hacer cosas divertidas”, actividades que le permiten apartar la atención de sí mismo y de los pensamientos que pueden provocarle miedo o preocupación.

“Si estoy creando imágenes y cosas divertidas, no estoy pensando en mí, porque mi cerebro es increíblemente creativo y puede ser creativo con todo aquello que te provoca pánico o miedo”, explicó.

Como ejemplo de la intensidad de esos pensamientos, Williams relató una situación que experimentó durante un vuelo. “Por ejemplo, así de loco estoy: recientemente estaba sentado en un avión y pensé: ‘¿Y si puedo tener telequinesis y mis pensamientos intrusivos le dicen al avión que se estrelle?’”, contó.

“Ese es el nivel de locura con el que estoy lidiando. Es mejor entrenar mi cerebro para que haga algo mejor que preocuparse por tener poderes sobrenaturales y hacer que un avión se estrelle”, afirmó.

Robbie Williams
El músico también ha reconocido que las presentaciones en vivo pueden generarle temor pese a su imagen de seguridad sobre el escenario. (REUTERS)

El diagnóstico de autismo se suma a otras condiciones sobre las que Williams ha hablado públicamente durante los últimos años. Además del TDAH, el cantante ha explicado que vive con pensamientos intrusivos que relacionó con el síndrome de Tourette.

En 2025, durante su participación en el podcast I’m ADHD! No You’re Not, describió esta experiencia como un “Tourette interior”. “Estaba caminando por la calle el otro día y me di cuenta de que estos pensamientos intrusivos están dentro del Tourette. Simplemente no salen”, explicó entonces.

En aquella misma conversación también habló sobre el esfuerzo que realiza para ocultar lo que experimenta internamente. “Soy un medallista olímpico del enmascaramiento”, afirmó, ya que tiene la capacidad de mostrarse con seguridad y arrogancia, a pesar de sentirse de una manera muy diferente por dentro.

La revelación llega mientras el cantante continúa con su actividad musical. En enero publicó Britpop, su más reciente álbum de estudio, con el que alcanzó el número uno en Reino Unido y superó el récord de The Beatles de más álbumes que llegaron a la primera posición en ese país, según NME. Ese disco impulsa la gira Britpop, que también pasará por América Latina en septiembre y octubre de este año.

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