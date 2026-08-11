Deportes
Agregar Infobae enGoogle

River completó el rediseño que había anunciado Di Carlo y se retiró del mercado de pases

El desafío pasa ahora al cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet y a los jugadores: transformar esos nombres en un equipo capaz de devolver al Millonario al nivel competitivo que pretende

Conferencia de prensa Stefano Di Carlo - River
El presidente del Millonario, en la conferencia de prensa que brindó este martes (Adrián Escandar)
Guardar

Hace 72 días, Stefano Di Carlo anticipó en ESPN el plan de River Plate para el mercado de pases: reducir el plantel, apartar a un grupo importante de futbolistas que no formarían parte del nuevo proyecto deportivo e incorporar entre siete y ocho jugadores de jerarquía para rediseñar el equipo. Este martes, con el retiro de River del mercado, aquel proceso quedó formalmente concluido.

Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas, Giuliano Galoppo, Matías Viña, Kendry Páez, Kevin Castaño, Ian Subiabre, Santiago Lencina y Matías Galarza Fonda fueron los futbolistas apartados del proyecto. En paralelo, River incorporó a Thiago Almada, Francisco Ortega, Tobías Andrada, Ángel Correa, Lucas Beltrán, Giovanni González, Rafael Borré, Mauro Arambarri y Nicolás Otamendi.

PUBLICIDAD

De esta manera, 72 días después de aquella declaración, River terminó ejecutando en términos de cantidad y perfil la hoja de ruta que su presidente había presentado públicamente: un plantel más corto y una concentración mayor de los recursos en futbolistas considerados de jerarquía y con capacidad para competir inmediatamente.

El movimiento implicó una transformación profunda del plantel profesional. Entre los nueve refuerzos aparecen tres campeones del mundo con la Selección argentina —Otamendi, Almada y Correa—, futbolistas provenientes del fútbol europeo como Arambarri, Ortega y González, y dos regresos de jugadores con historia en River como Beltrán y Borré. A ellos se suma Andrada, juvenil de Vélez y capitán de la Selección Sub 20, una incorporación pensada con una perspectiva de desarrollo.

PUBLICIDAD

La decisión de apartar futbolistas generó discusión, particularmente por las formas elegidas para llevar adelante el proceso -que Di Carlo reconoció como un error-, y abrió interrogantes sobre la posibilidad de encontrar rápidamente destino a jugadores con contratos vigentes. Desde la conducción también asumieron posteriormente que habían sobreestimado la velocidad con la que podían concretarse algunas de esas salidas.

Sin embargo, el criterio deportivo y económico se mantuvo durante todo el mercado. La idea fue dejar de destinar una parte importante de la masa salarial a futbolistas que no tendrían continuidad y reasignar esos recursos hacia una menor cantidad de jugadores, pero con mayor trayectoria y rendimiento comprobado.

Dos hombres sentados a una mesa, documentos, bolígrafos. Camiseta de River Plate en la mesa. Logo del Club Atlético River Plate y texto Bienvenido Thiago Almada
El futbolista Thiago Almada firma su contrato con un directivo del Club Atlético River Plate, acompañado por el presidente Stefano Di Carlo (@RiverPlate)

La política también buscó generar un plantel más corto que permitiera mayor participación de los juveniles surgidos de las divisiones inferiores, históricamente uno de los principales activos deportivos y patrimoniales de River.

Con el mercado finalizado, se cierra además una etapa de discusión alrededor de la conformación del plantel. Durante los últimos dos meses, buena parte de los interrogantes estuvieron concentrados en quiénes se iban, quiénes llegaban, cuánto dinero invertiría River y hasta dónde llegaría la renovación.

Ese proceso terminó. La dirigencia completó la conformación del plantel que había planificado y anunciado. El desafío pasa ahora al cuerpo técnico y a los jugadores: transformar esos nombres en un equipo capaz de devolver a River al nivel competitivo que pretende.

Temas Relacionados

River PlateStefano Di Carlomercado de pasesdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorpresa: Boca Juniors pierde ante Recoleta por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

El equipo del Vasco Arruabarrena cae por el único gol de Pedro Ríos a los cinco minutos en la cancha de Huracán. El duelo se puede seguir por DSports

Sorpresa: Boca Juniors pierde ante Recoleta por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Tras la suspensión por el terremoto, se confirmó cuándo jugarán River Plate e Independiente Santa Fe por la Sudamericana

La Conmebol confirmó las fechas, sedes y horarios de los duelos de ida y de vuelta por los octavos de final de la competencia

Tras la suspensión por el terremoto, se confirmó cuándo jugarán River Plate e Independiente Santa Fe por la Sudamericana

Sorpresa: incautaron 86 kilos de marihuana en el micro del plantel del San Pablo

Sucedió en Bolivia, adonde viajó el conjunto brasileño para disputar el duelo ante Bolívar por la Copa Sudamericana

Sorpresa: incautaron 86 kilos de marihuana en el micro del plantel del San Pablo

El romántico mensaje de Lucas Blondel a Morena Beltrán por su trabajo en el clásico San Lorenzo-Huracán

El futbolista reconoció la labor de su pareja como periodista y le dedicó un tierno posteo en redes sociales

El romántico mensaje de Lucas Blondel a Morena Beltrán por su trabajo en el clásico San Lorenzo-Huracán

“¡Vamos a sorprenderlo!”: el enorme gesto del piloto de Fórmula 2 Nico Varrone con un pequeño fan

El corredor bonaerense se enteró del cumpleaños del niño y le dio el mejor regalo. Los detalles de la historia

“¡Vamos a sorprenderlo!”: el enorme gesto del piloto de Fórmula 2 Nico Varrone con un pequeño fan

MALDITOS NERDS

Over the hill llegará a PC en octubre y a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2 en 2027

Over the hill llegará a PC en octubre y a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2 en 2027

Hello Games explica por qué dejó de mostrar ‘Light No Fire’ durante años

‘Big Walk’ supera el millón de copias vendidas en sus primeros seis días

Sonic y Green Hill llegarán a Fortnite el 20 de agosto con la temporada Override

El productor de P-Studio quiere remakes de ‘Persona’ y ‘Persona 2′

ENTRETENIMIENTO

Rosario Dawson quedó fuera de ‘Spider-Man: Brand New Day’: así era la escena eliminada de Claire Temple

Rosario Dawson quedó fuera de ‘Spider-Man: Brand New Day’: así era la escena eliminada de Claire Temple

Jennifer Lopez luce sus abdominales a los 57 años y apuesta por un sensual estilo pin-up

Así fue cómo Tallulah Willis sorprendió a Demi Moore y sus hermanas al revelar su exclusivo vestido de novia

Los hijos de Cindy Crawford y Richard Gere recrean su histórica portada de Vogue 34 años después

Lucy Davis, estrella de The Office, revela su diagnóstico de un cáncer incurable: “No tengo miedo de lo que venga”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Alcalde Juan Diego Zelaya ofrece apoyo de Tegucigalpa a Colombia tras devastador terremoto

Honduras: Alcalde Juan Diego Zelaya ofrece apoyo de Tegucigalpa a Colombia tras devastador terremoto

República Dominicana: Operativo en puerto frustra el ingreso ilegal de 4.5 millones de cigarrillos y 961 televisores

Hospital Escuela en Honduras sumará seis nuevos quirófanos y proyecta realizar hasta 150 cirugías diarias

Honduras suma 172 muertes violentas de mujeres en 2026, un 10 % más que el año pasado

Panamá busca implementar sistema de alerta de Google ante el incremento de los movimientos sísmicos en Centro y Suramérica