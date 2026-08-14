Honduras: Capturan a joven acusado de maltratar y amenazar de muerte a su abuelo de 80 años para quedarse con su casa

La DPI capturó a un joven de 19 años acusado de maltrato familiar agravado contra su abuelo de 80 años. (FOTO: Infobae)

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Un joven de 19 años fue capturado en el departamento de Ocotepeque, en el occidente de Honduras, acusado de someter presuntamente a constantes agresiones y amenazas de muerte a su propio abuelo, un adulto mayor de 80 años.

De acuerdo con información de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el sospechoso habría ejercido de manera reiterada maltrato físico, verbal y psicológico contra la víctima, además de amenazarla utilizando un machete.

Las investigaciones señalan que el conflicto habría escalado hasta el punto de que el joven presuntamente intentó sacar al octogenario de su vivienda con la intención de apoderarse del inmueble.

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Las autoridades indicaron que el detenido tenía pendiente una orden de captura por el delito de maltrato familiar agravado.

Orden de captura estaba vigente desde junio

Según el reporte policial, la orden judicial contra el joven fue emitida por el Juzgado de Letras de Ocotepeque el pasado 26 de junio.

Tras recibir la orden, agentes de investigación realizaron labores de vigilancia y seguimiento para ubicar al sospechoso.

Finalmente, el joven fue localizado y detenido en el barrio La Estilera, en el municipio de Dolores Merendón, Ocotepeque.

Las autoridades precisaron que el detenido es originario del sector de San Jorge, en el mismo departamento.

Una vez realizada la captura, los agentes procedieron a trasladarlo para ponerlo a disposición del juzgado que había solicitado su detención.

Según la investigación, el joven amenazaba presuntamente a su abuelo utilizando un machete. (FOTO: Policía Nacional)

Las investigaciones preliminares establecen que las presuntas agresiones contra el adulto mayor no habrían ocurrido de manera aislada.

Según el expediente, el joven habría ingresado en diferentes ocasiones a la vivienda de su abuelo portando un machete, con el cual supuestamente lo intimidaba y amenazaba de muerte.

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Además de las amenazas, la víctima habría sido sometida constantemente a insultos, agresiones verbales y acciones destinadas a generar temor.

La Policía señaló que el adulto mayor permanecía bajo un ambiente de hostigamiento constante dentro de su propia vivienda.

Quería expulsar al abuelo de su vivienda

Uno de los elementos que forma parte de la investigación es la presunta intención del sospechoso de sacar al octogenario de la propiedad.

Según el expediente policial, el joven habría intentado expulsar a su abuelo de su propia casa para quedarse con el inmueble.

Las amenazas y actos de intimidación habrían generado una situación permanente de miedo para el adulto mayor.

Las autoridades investigaron el caso después de conocer las reiteradas situaciones de violencia que presuntamente se desarrollaban dentro del hogar.

El adulto mayor habría sido víctima de agresiones físicas, verbales y psicológicas de manera reiterada. (FOTO: Metropolitano)

El maltrato habría escalado también a agresiones físicas de gravedad.

En uno de los episodios investigados, el joven presuntamente provocó una fractura en uno de los brazos de su abuelo, lesión que obligó al adulto mayor a recibir atención médica en un centro hospitalario.

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Este hecho forma parte de los elementos incorporados al expediente contra el sospechoso.

La DPI indicó que, tras completar el procedimiento de captura, el joven fue remitido ante las autoridades judiciales correspondientes para continuar con el proceso penal.

Será el órgano jurisdiccional el encargado de determinar su situación legal a partir de las pruebas presentadas por los investigadores.

El sospechoso fue localizado durante labores de vigilancia y seguimiento en Dolores Merendón, Ocotepeque. (FOTO: Policía Nacional)

Los casos de violencia familiar pueden incluir agresiones físicas, psicológicas, amenazas, intimidación y otras conductas ejercidas por integrantes del mismo núcleo familiar.

Cuando las víctimas son adultos mayores, la situación puede agravarse debido a condiciones de vulnerabilidad relacionadas con la edad, dependencia económica, salud o convivencia con sus agresores.

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Las autoridades hondureñas han insistido en la importancia de denunciar los episodios de violencia familiar para permitir una intervención temprana y evitar que las agresiones aumenten de gravedad.

En este caso, la investigación continuará mientras el joven de 19 años permanece a disposición de los tribunales de justicia de Ocotepeque.