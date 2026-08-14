Honduras
Agregar Infobae enGoogle

Honduras: Capturan a joven acusado de maltratar y amenazar de muerte a su abuelo de 80 años para quedarse con su casa

La DPI informó que el sospechoso, de 19 años, habría agredido física, verbal y psicológicamente al adulto mayor en Ocotepeque

La DPI capturó a un joven de 19 años acusado de maltrato familiar agravado contra su abuelo de 80 años. (FOTO: Infobae)
La DPI capturó a un joven de 19 años acusado de maltrato familiar agravado contra su abuelo de 80 años. (FOTO: Infobae)
Guardar

Un joven de 19 años fue capturado en el departamento de Ocotepeque, en el occidente de Honduras, acusado de someter presuntamente a constantes agresiones y amenazas de muerte a su propio abuelo, un adulto mayor de 80 años.

De acuerdo con información de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el sospechoso habría ejercido de manera reiterada maltrato físico, verbal y psicológico contra la víctima, además de amenazarla utilizando un machete.

Las investigaciones señalan que el conflicto habría escalado hasta el punto de que el joven presuntamente intentó sacar al octogenario de su vivienda con la intención de apoderarse del inmueble.

PUBLICIDAD

Las autoridades indicaron que el detenido tenía pendiente una orden de captura por el delito de maltrato familiar agravado.

Orden de captura estaba vigente desde junio

Según el reporte policial, la orden judicial contra el joven fue emitida por el Juzgado de Letras de Ocotepeque el pasado 26 de junio.

Tras recibir la orden, agentes de investigación realizaron labores de vigilancia y seguimiento para ubicar al sospechoso.

Finalmente, el joven fue localizado y detenido en el barrio La Estilera, en el municipio de Dolores Merendón, Ocotepeque.

Las autoridades precisaron que el detenido es originario del sector de San Jorge, en el mismo departamento.

Una vez realizada la captura, los agentes procedieron a trasladarlo para ponerlo a disposición del juzgado que había solicitado su detención.

Según la investigación, el joven amenazaba presuntamente a su abuelo utilizando un machete. (FOTO: Policía Nacional)
Según la investigación, el joven amenazaba presuntamente a su abuelo utilizando un machete. (FOTO: Policía Nacional)

Las investigaciones preliminares establecen que las presuntas agresiones contra el adulto mayor no habrían ocurrido de manera aislada.

Según el expediente, el joven habría ingresado en diferentes ocasiones a la vivienda de su abuelo portando un machete, con el cual supuestamente lo intimidaba y amenazaba de muerte.

PUBLICIDAD

Además de las amenazas, la víctima habría sido sometida constantemente a insultos, agresiones verbales y acciones destinadas a generar temor.

La Policía señaló que el adulto mayor permanecía bajo un ambiente de hostigamiento constante dentro de su propia vivienda.

Quería expulsar al abuelo de su vivienda

Uno de los elementos que forma parte de la investigación es la presunta intención del sospechoso de sacar al octogenario de la propiedad.

Según el expediente policial, el joven habría intentado expulsar a su abuelo de su propia casa para quedarse con el inmueble.

Las amenazas y actos de intimidación habrían generado una situación permanente de miedo para el adulto mayor.

Las autoridades investigaron el caso después de conocer las reiteradas situaciones de violencia que presuntamente se desarrollaban dentro del hogar.

El adulto mayor habría sido víctima de agresiones físicas, verbales y psicológicas de manera reiterada. (FOTO: Metropolitano)
El adulto mayor habría sido víctima de agresiones físicas, verbales y psicológicas de manera reiterada. (FOTO: Metropolitano)

El maltrato habría escalado también a agresiones físicas de gravedad.

En uno de los episodios investigados, el joven presuntamente provocó una fractura en uno de los brazos de su abuelo, lesión que obligó al adulto mayor a recibir atención médica en un centro hospitalario.

Este hecho forma parte de los elementos incorporados al expediente contra el sospechoso.

La DPI indicó que, tras completar el procedimiento de captura, el joven fue remitido ante las autoridades judiciales correspondientes para continuar con el proceso penal.

Será el órgano jurisdiccional el encargado de determinar su situación legal a partir de las pruebas presentadas por los investigadores.

El sospechoso fue localizado durante labores de vigilancia y seguimiento en Dolores Merendón, Ocotepeque. (FOTO: Policía Nacional)
El sospechoso fue localizado durante labores de vigilancia y seguimiento en Dolores Merendón, Ocotepeque. (FOTO: Policía Nacional)

Los casos de violencia familiar pueden incluir agresiones físicas, psicológicas, amenazas, intimidación y otras conductas ejercidas por integrantes del mismo núcleo familiar.

Cuando las víctimas son adultos mayores, la situación puede agravarse debido a condiciones de vulnerabilidad relacionadas con la edad, dependencia económica, salud o convivencia con sus agresores.

Las autoridades hondureñas han insistido en la importancia de denunciar los episodios de violencia familiar para permitir una intervención temprana y evitar que las agresiones aumenten de gravedad.

En este caso, la investigación continuará mientras el joven de 19 años permanece a disposición de los tribunales de justicia de Ocotepeque.

Temas Relacionados

HondurasOcotepequeDPIAdulto mayor

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá extiende hasta 2029 la visa de tránsito para viajeros cubanos

La medida comenzó a aplicarse en 2022 durante un fuerte movimiento migratorio regional y contempla excepciones para determinadas categorías de pasajeros.

Panamá extiende hasta 2029 la visa de tránsito para viajeros cubanos

Caso Tridente: Siete detenidos por cinco homicidios y otros delitos durante ocho allanamientos en Costa Rica

Las intervenciones fueron ejecutadas por el OIJ en Guácimo y Santa Cruz de Guanacaste, como parte de una investigación que vincula a los sospechosos con cinco homicidios, dos tentativas de homicidio, un asalto y amenazas contra un menor de edad.

Caso Tridente: Siete detenidos por cinco homicidios y otros delitos durante ocho allanamientos en Costa Rica

El Salvador y Belice firman un acuerdo comercial parcial con más de 400 líneas arancelarias

El convenio otorga acceso preferencial a productos salvadoreños en el mercado beliceño y abre beneficios para agroindustria, alimentos, productos farmacéuticos, plásticos, textiles y metalmecánica, con el objetivo de impulsar exportaciones, inversión y comercio bilateral

El Salvador y Belice firman un acuerdo comercial parcial con más de 400 líneas arancelarias

Guatemala: La erradicación de 3,300 arbustos de hoja de coca en Petén, se sumó a la ofensiva antinarcótica de este viernes

La SGAIA, en coordinación con el Ministerio Público, destruyó la plantación cerca del caserío La Caoba, en San Luis, con un avalúo oficial de Q82,500 (unos 10,827 dólares) para evitar su vínculo con redes ilícitas

Guatemala: La erradicación de 3,300 arbustos de hoja de coca en Petén, se sumó a la ofensiva antinarcótica de este viernes

Nuevo ministro de Educación de Panamá mantendrá la compra de computadoras pese a las investigaciones

Ventura Vega anunció que habrá un nuevo pliego con convocatoria abierta y apoyo técnico externo, mientras la Procuraduría y la Contraloría revisan procesos heredados de la gestión de Lucy Molinar.

Nuevo ministro de Educación de Panamá mantendrá la compra de computadoras pese a las investigaciones

TECNO

Cómo hacer que mi Smart TV reconozca un cable HDMI y para qué sirve

Cómo hacer que mi Smart TV reconozca un cable HDMI y para qué sirve

Beholder Conductor gratis en Epic Games: cómo descargarlo en PC, iOS y Android

Nuevos juegos de PlayStation Plus para agosto 2026: Helldivers 2 es uno de ellos

Los riesgos de las gafas inteligentes que no sabemos: de robar PIN bancario al espionaje con video

Uber y Pony.ai llevarán 2.000 robotaxis a Europa para impulsar el transporte autónomo

ENTRETENIMIENTO

Lilly Wachowski asegura que Hollywood le cierra las puertas a su nueva película por tener un “elenco trans”

Lilly Wachowski asegura que Hollywood le cierra las puertas a su nueva película por tener un “elenco trans”

La delicada situación de John Paris: el baterista de Earth, Wind & Fire sigue en coma inducido tras emergencia cardíaca

Un cineasta rescata con IA una entrevista de Billy Joel de hace 55 años y desata la polémica

La demanda de los Cascio por abuso contra Michael Jackson no irá a juicio: esta es la razón

El reencuentro de Elijah Wood y los hobbits de “El Señor de los Anillos” después de 23 años

MUNDO

Murió un bebé de un año por asfixia con un pañal en Kentucky: acusan al novio de la madre de asesinato y a ella de abuso infantil

Murió un bebé de un año por asfixia con un pañal en Kentucky: acusan al novio de la madre de asesinato y a ella de abuso infantil

Le dio refugio durante un mes, pero le robó y lo mató a golpes mientras lo filmaba: los detalles del crimen que conmocionó a Inglaterra

Francia frenó la prohibición de redes sociales a menores de 15 años por "vulnerar la libertad de expresión"

Tres tumbas, dos civilizaciones y un rostro en relieve: los secretos que el oasis de Bahariya ocultó durante siglos

Alerta ambiental en el Golfo Pérsico: enormes manchas de petróleo aparecieron frente a las costas de Irán tras ataques a embarcaciones