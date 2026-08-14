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El pasado como tenista de Horacio Marín, presidente de YPF: el día que jugó Wimbledon y una revelación sobre la Copa Davis en Neuquén

El titular de la petrolera recordó su experiencia como jugador y dio detalles sobre la serie entre Argentina y Turquía, el 19 y 20 de septiembre

Horacio Marín, presidente de YPF (Crédito: REUTERS/Agustín Marcarian)
Horacio Marín, presidente de YPF (Crédito: REUTERS/Agustín Marcarian)
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Mucho antes de convertirse en el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín tuvo una relación con el deporte: fue tenista y llegó a jugar Wimbledon en su etapa como juvenil, en 1981. Cuarenta y cinco años después de aquella experiencia, su vínculo con la raqueta volvió a cobrar protagonismo a partir de una gestión que ayudó a llevar la Copa Davis a Neuquén por primera vez.

En diálogo con Radio Mitre, Marín repasó su pasado como jugador, evocó su participación en el Grand Slam británico y contó detalles de cómo se gestó la primera visita de la máxima competencia por equipos del mundo a la Patagonia. También hizo una revelación sobre la pista del estadio Ruca Che, sede de la capital provincial elegida para la serie ante Turquía, por el Grupo Mundial I.

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“El piso de la cancha va a decir Vaca Muerta”, aseguró Marín. La competencia será el 19 y 20 de septiembre, con entradas agotadas.

El presidente de YPF mencionó que su relación con Mariano Zabaleta, ex tenista y actual vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), influyó en la llegada del certamen a Neuquén. “Lo conozco desde hace tiempo por el tenis. Tenemos una muy buena relación y a veces nos juntamos a comer. La idea de la AAT era tener otra sede para la Davis en el interior del país y lo que hice yo fue unir puntas. Hablé con el gobernador de Neuquén (Rolando Figueroa) y se dio”, contó.

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El resultado fue una sede inédita para el equipo argentino. El estadio Ruca Che, con capacidad para 3.000 espectadores, será acondicionado con una cancha rápida bajo techo especialmente montada para la serie.

La respuesta del público también sorprendió a los organizadores. “Zabaleta me consultó sobre la venta de entradas. Le respondí: ‘Mirá, yo creo que en tres días están todas afuera’. Después me llamó y me dijo: ‘Pensé que iba a ser difícil y las vendimos en media hora’”.

Marín además reveló que existe otra propuesta que todavía debe ser autorizada por World Tennis -ex ITF-, entidad madre del tenis mundial. “Queremos que los jugadores argentinos ingresen al estadio con el mameluco de YPF y se lo quiten antes de comenzar, al estilo NBA”.

Argentina volverá así a disputar una serie de Copa Davis como local después de dos años y medio. Ante Turquía, que no tiene representantes entre los 300 mejores del ranking ATP, buscará avanzar a los Qualifiers 2027. Además, tendrá la posibilidad de alcanzar la victoria número 100 de su historia en la competencia: actualmente registra 99 triunfos y 75 derrotas.

Será también el debut de Javier Frana como capitán argentino en condición de local y la serie especial por otro motivo: se disputará en el 10° aniversario de la conquista de la Copa Davis de 2016.

El presidente de YPF también destacó la intención de la conducción de la AAT de llevar las grandes competencias a distintos puntos del país. “Calleri y Zabaleta, que son muy piolas, quieren federalizar el deporte. Ellos son del interior del país y están muy contentos con la llegada de la Davis a Neuquén”.

El capitán Javier Frana tendrá su primera serie como local
El capitán Javier Frana tendrá su primera serie como local

El día que jugó Wimbledon

Marín, de 63 años, recordó su etapa como jugador y, particularmente, su participación en el Grand Slam de Londres, una experiencia que, según reconoció, lo marcó. “Me dieron ganas de llorar cuando jugué Wimbledon. Me temblaban las piernas. Era un sueño para mí”, contó durante la entrevista.

También rememoró uno de los partidos que disputó en aquel torneo. “Yo le había ganado al número 1 de Japón. Estaba preclasificado número 7 en el draw. Después me agarró Wally Masur y me rompió la raqueta a los pelotazos. Sacaba a 200 kilómetros por hora. Todavía me acuerdo de la cagada a palos que me dio”, relató entre risas.

Masur, australiano, fue uno de los tenistas destacados del circuito durante las décadas de 1980 y 1990. En 1993 llegó a ocupar el puesto 15 del ranking ATP.

Marín también identificó cuál fue el partido más importante de su carrera. “Fue el último, contra Emilio Sánchez Vicario. Perdí y ahí dejé de jugar al tenis”, recordó sobre el español que llegó a ser número 7 del mundo en 1990.

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