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Combustibles vuelven a subir en Honduras: diésel aumenta casi L4 y supera los US$5 por galón

El diésel tendrá el mayor incremento, mientras que las gasolinas superior y regular también subirán. En Tegucigalpa, llenar con gasolina superior costará L139.12 (unos US$5.19) por galón.

El diésel registrará el mayor incremento de la nueva estructura de precios divulgada por la Secretaría de Energía.(FOTO: El Heraldo)
El diésel registrará el mayor incremento de la nueva estructura de precios divulgada por la Secretaría de Energía.(FOTO: El Heraldo)
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Los hondureños enfrentarán nuevos aumentos en los precios de los combustibles a partir del lunes 17 de agosto de 2026, de acuerdo con la nueva estructura divulgada por la Secretaría de Energía (SEN).

El mayor incremento se registrará en el diésel, que aumentará L3.89 por galón en Tegucigalpa y L3.73 en San Pedro Sula.

Con el ajuste, un galón de diésel alcanzará los L138.14 (aproximadamente US$5.15) en Tegucigalpa, mientras que en San Pedro Sula llegará a L134.35 (US$5.01).

Las gasolinas superior y regular, así como el kerosene, también experimentarán incrementos. El GLP vehicular será el único producto que bajará de precio, mientras que el cilindro de gas doméstico permanecerá sin variaciones.

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Los valores en dólares son aproximados y fueron calculados tomando como referencia un tipo de cambio de L26.8230 por dólar.

Diésel registra el mayor aumento

El diésel encabezará los incrementos de la nueva estructura semanal.

En Tegucigalpa, el galón tendrá un precio de L138.14, equivalente a unos US$5.15, luego de aumentar L3.89.

En San Pedro Sula, el precio llegará a L134.35 (aproximadamente US$5.01) tras registrar un incremento de L3.73.

La estructura oficial señala además un apoyo económico temporal equivalente a L3.89 por galón en Tegucigalpa y L3.73 en San Pedro Sula.

El diésel es uno de los derivados de mayor importancia para la economía hondureña debido a su utilización en transporte de carga, transporte público, maquinaria y diferentes actividades productivas.

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En Tegucigalpa, el diésel alcanzará un precio de L138.14 por galón después de aumentar L3.89. (FOTO: Secretaría de Honduras)
En Tegucigalpa, el diésel alcanzará un precio de L138.14 por galón después de aumentar L3.89. (FOTO: Secretaría de Honduras)

La gasolina superior también registrará un incremento desde el lunes.

En Tegucigalpa, aumentará L0.29 y alcanzará un nuevo precio de L139.12 por galón, alrededor de US$5.19.

En San Pedro Sula, el incremento será de L0.13, dejando el precio en L135.22, aproximadamente US$5.04 por galón.

La superior será así el combustible con el precio por galón más elevado entre las gasolinas comercializadas en ambas ciudades.

Los consumidores de gasolina regular también deberán pagar más.

En Tegucigalpa, el combustible aumentará L0.81 por galón y tendrá un nuevo precio de L128.23, equivalente a unos US$4.78.

Para San Pedro Sula, el incremento será de L0.66, por lo que el galón pasará a costar L124.50, cerca de US$4.64.

La Secretaría de Energía señala un apoyo económico temporal de L0.81 en la capital y L0.66 en San Pedro Sula.

Kerosene subirá más de dos lempiras

El kerosene será otro de los productos con incrementos importantes.

En Tegucigalpa subirá L2.62 por galón, alcanzando un precio de L122.59, aproximadamente US$4.57.

En San Pedro Sula aumentará L2.46 y llegará a L118.66 por galón, equivalente a unos US$4.42.

Después del diésel, el kerosene presenta uno de los mayores incrementos monetarios dentro de la nueva estructura.

El GLP doméstico no registrará cambios durante la nueva semana.

En Tegucigalpa, el cilindro continuará costando L249.62, aproximadamente US$9.31, mientras que en San Pedro Sula permanecerá en L228.47, unos US$8.52.

La estructura establece un apoyo económico temporal de L35.22 en Tegucigalpa y L35.58 en San Pedro Sula para mantener estos precios.

Los nuevos precios de los combustibles entrarán en vigencia a partir del lunes 17 de agosto de 2026. (FOTO: La Prensa)
Los nuevos precios de los combustibles entrarán en vigencia a partir del lunes 17 de agosto de 2026. (FOTO: La Prensa)

GLP vehicular será el único que bajará

El GLP vehicular será el único producto incluido en la estructura que experimentará una reducción.

En Tegucigalpa bajará L0.05, dejando su precio en L48.34 por galón, aproximadamente US$1.80.

En San Pedro Sula tendrá la misma rebaja de cinco centavos y quedará en L44.81, equivalente a unos US$1.67 por galón.

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