Shaquille O’Neal descartó regresar a la NBA y criticó el nivel de la competencia actual: “Todos son pastelitos”

O’Neal descartó cualquier nostalgia por la competencia profesional y criticó la actualidad de la liga en una entrevista reciente (Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images)

Guardar

Shaquille O’Neal dejó en claro que no extraña jugar en la NBA. Durante una entrevista para Boardroom, replicada por Complex, el exjugador fue consultado sobre la posibilidad de volver a las canchas y respondió de manera tajante, refiriéndose a la competencia actual como “pastelitos”.

Una respuesta contundente sobre el retiro

En el intercambio con Rich Kleiman, O’Neal, ganador de cuatro títulos de la NBA, mostró firmeza al rechazar cualquier deseo de regresar a la liga.

PUBLICIDAD

“No. Nunca. Nunca”, afirmó cuando se le preguntó si sentía nostalgia por el juego profesional, dejando en claro que su decisión es definitiva.

El exdeportista fue tajante al afirmar su decisión de no regresar y dejó clara su postura ante la pregunta de si extraña jugar (YouTube: Literally! with Rob Lowe)

Kleiman consideró que esa frase podía ser el cierre ideal de la entrevista, pero O’Neal reforzó su postura y añadió: “No contra estos ‘pastelitos’”.

El contexto y los protagonistas del intercambio

El comentario de O’Neal se dio en el tramo final de una entrevista de portada para Boardroom, en la que también participó Jamie Salter, fundador y presidente ejecutivo de Authentic Brands Group.

PUBLICIDAD

El diálogo giró en torno a la evolución de la NBA y las percepciones sobre la competencia de hoy respecto a épocas pasadas.

La charla reunió a figuras del deporte y el negocio, y sirvió como marco para las declaraciones más comentadas de O’Neal

El exjugador buscó dejar en claro su postura tras la pregunta de Kleiman, señalando de manera explícita su visión sobre las características que, según él, definen a la generación actual.

PUBLICIDAD

Las redes sociales y el alcance del mensaje

O’Neal pidió expresamente que sus palabras se difundieran en redes sociales, subrayando la intención de que su opinión llegara a la mayor cantidad de personas posible.

“Todos son ‘pastelitos’. Escríbanlo. Pónganlo en Twitter, Instagram y Facebook. Y lo dije yo”, remarcó.

La frase de O’Neal se viralizó rápidamente, generando debate y repercusiones en las principales plataformas digitales (REUTERS/Jia Haocheng)

El impacto de sus declaraciones fue inmediato en las plataformas digitales, donde el debate sobre la dureza y el nivel de la NBA contemporánea se reactivó entre seguidores, analistas y exjugadores.

PUBLICIDAD

Recuerdos de declaraciones previas

Complex recordó que no es la primera vez que O’Neal se refiere a los jugadores actuales con ese calificativo.

En 2022, durante otra entrevista, el exdeportista habló sobre los salarios de la liga y utilizó el mismo término: “Estaría ganando $600 millones. Estos tipos ganan $600 millones por dos años. Ojalá estuviera jugando ahora”.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que O’Neal se refiere con dureza a la nueva generación y a las diferencias salariales en la NBA (Armchair Expert)

En ese mismo intercambio, O’Neal reforzó la idea: “Jugando contra estos pequeños ‘pastelitos’. Ojalá estuviera jugando ahora, lo juro”, dejando claro que su visión sobre la NBA actual se mantiene firme.

Un contraste marcado entre generaciones

La carrera de O’Neal comenzó en 1992, en una época caracterizada por duelos entre pivotes dominantes como Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing, David Robinson y Karl Malone. Según Complex, la NBA ha evolucionado hacia un juego con mayor espacio, protagonismo del tiro perimetral y versatilidad.

PUBLICIDAD

El exjugador comparó la dureza y los estilos de juego de su época con la dinámica y la versatilidad de la liga actual (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

O’Neal considera que esos cambios favorecerían su estilo. Siempre sostuvo que su plan sería atacar el juego interior y aprovechar la falta de oponentes con la envergadura suficiente para detenerlo cerca del aro.

Evolución del juego y la opinión de O’Neal

El análisis de O’Neal sobre la transición de la NBA refleja la transformación de la liga desde una competencia física y centrada en los pivotes hacia un esquema más dinámico y abierto.

PUBLICIDAD

A pesar de reconocer el atractivo de los salarios actuales, mantiene su crítica a la exigencia deportiva de la nueva generación.

O’Neal analizó los cambios en el básquetbol profesional y reafirmó su crítica a la exigencia de los jugadores contemporáneos (Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images)

La frase “No contra estos ‘pastelitos’” sintetiza su mirada sobre el presente de la liga, contrastando su experiencia con la de los jugadores actuales y alimentando el debate sobre el legado y la competitividad en la NBA.

PUBLICIDAD