El DT de Inter Miami habló sobre Lionel Messi: “Hay un gran dolor, esto no es de un día para el otro”

El entrenador del Inter Miami se refirió a la actualidad del astro argentino

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Inter Miami afrontará un encuentro clave contra el Nashville SC, ya que puede definir la punta de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) y de la MLS Supporters’ Shield. Guillermo Hoyos, entrenador de Las Garzas, habló sobre el presente de Lionel Messi tras el impacto emocional por la muerte de su padre Jorge. El director técnico no confirmó si el capitán estará presente en el duelo de este sábado, más allá de que el rosarino sumó minutos en el partido del miércoles contra León.

En una rueda de prensa previa al entrenamiento de la jornada del viernes, Hoyos fue consultado sobre “cómo vio de ánimo” a Messi. “Creo que se tiene que ir desarrollando poco a poco todo, por el hecho mismo de que hay un gran dolor. Esto no es de un día para otro todo. Entonces, yo creo que el silencio es lo más acertado. El silencio, la tranquilidad, la paz y que él encuentre los momentos. Y los momentos de él, nosotros lo tenemos que acompañar siempre y acompañarlo dentro de ese silencio”, comentó.

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A esto, agregó: “Para mí, el silencio es un aliado a que él pueda llegar a salir cuando pueda llegar a salir. Pero realmente es un ser maravilloso y una familia maravillosa. Yo quiero dejar bien marcado eso, porque no abunda en el mundo todas estas cosas en los seres humanos”.

En otra consulta, sobre “cómo se gestiona” el momento personal que estaba atravesando, Guillermo Hoyos explicó: “No se puede desarrollar lo que todo el mundo quiere. Vos desarrollás lo que realmente uno quiere. Hay cosas que son muy privadas. Cada uno de ustedes tiene sus cosas privadas. Es como que vos vengas y te pregunto yo una serie de cosas y vos decís: ‘Mirá, esto es, es privado’. Por eso digo el silencio”.

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Luego de esto, señaló: “El silencio es una cosa que muchos no lo valoran, porque gusta hablar, gusta opinar y todas estas cosas. Entonces, personalmente, como todos nosotros que estamos ahí, hace que realmente respetemos un montón de cosas. Es solamente una persona que tiene unas dificultades y es normal; y nosotros respetamos todo eso, pero muchísimo. No mucho, muchísimo”.

El entrenador del Inter Miami se refirió a la actualidad del astro argentino

Inter Miami visitará a Nashville SC en un cruce que no solo pone en juego la cima de la Conferencia Este, sino también la lucha por la MLS Supporters’ Shield, el trofeo que recibe el equipo con más puntos de la temporada regular entre las dos conferencias. El equipo de Florida llega con 38 unidades, mientras que su rival suma 40. El encuentro se disputará a las 21:30 (hora Argentina) en el Geodis Park.

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“Es un partido importantísimo entre dos equipos que están peleando por unos objetivos y que juegan por esos objetivos. Así que creo que va a ser un partido vibrante, como todos los que hemos jugado en diferentes lugares con ellos. Esperemos tener un resultado positivo en ese sentido”, comentó Guillermo Hoyos sobre el juego.

Más allá de su presente en la MLS, ambos equipos llegan tras quedar eliminados en la primera ronda de la Leagues Cup. Inter Miami arribó al encuentro con una victoria por 4-2 contra Atlético San Luis, pero luego cayó 2-1 frente a Rayados y 3-2 contra León. Nashville atravesó una secuencia similar frente a los mismos rivales. Perdió 1-0 contra León y 2-1 ante Monterrey, y solo consiguió una victoria: 4-1 sobre San Luis.

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Será el tercer cruce entre ambos equipos en 2026. En febrero se enfrentaron por los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf (antes conocida como Concachampions): empataron sin goles en Tennessee y luego igualaron 1-1 en el Chase Stadium, antes de la mudanza al Nu Stadium. Nashville avanzó de ronda por el tanto en la casa del Inter Miami.