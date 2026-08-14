Marvel Tōkon: Fighting Souls roza 500.000 ventas pese a sus problemas en PC

Spider-Man, Ms. Marvel y otros personajes de Marvel Tokon Fighting Souls aparecen en una ilustración ambientada en una calle con edificios urbanos. (PlayStation)

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Marvel Tōkon: Fighting Souls habría vendido alrededor de 485.000 copias durante poco más de una semana, según una estimación publicada por Alinea Analytics. El cálculo reúne las ventas de PlayStation 5 y PC, con una marcada ventaja para la consola: el 74 % de las unidades correspondería a PS5 y el 26 % restante a Steam. No son cifras oficiales comunicadas por sus responsables.

PlayStation 5 domina las ventas iniciales

La distribución estimada equivale a unas 359.000 copias en PlayStation 5 y cerca de 126.000 en Steam. Se atribuye parte de la diferencia a la popularidad que suelen tener los juegos de lucha en consolas, donde el acceso al multijugador local resulta más directo. En este género, dos personas pueden competir desde el mismo equipo con controles separados, una modalidad habitual en reuniones y torneos.

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Los datos regionales también muestran una concentración clara. Situando a Norteamérica al 75 % de la base de jugadores. Otra publicación basada en el mismo análisis señala que más del 70 % procede específicamente de Estados Unidos, tanto en Steam como en PlayStation. Las fuentes presentan recortes territoriales diferentes, por lo que esas proporciones deben leerse como estimaciones y no como un desglose oficial definitivo.

El cruce con otros títulos permite identificar de dónde llegó parte del público. Entre quienes jugaron Marvel Tōkon en PS5, el 52 % también pasó por Dragon Ball FighterZ, el 49 % jugó Street Fighter V y el 41 % probó Mortal Kombat 1. Son porcentajes que vinculan su debut con una audiencia que ya conoce los principales exponentes recientes del género.

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La licencia de Marvel también tuvo peso. El 60 % de los jugadores de PS5 había jugado antes Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, el 57 % registraba actividad en Marvel’s Spider-Man 2 y el 53 % venía de Marvel Rivals. Los grupos se superponen, por lo que esas cifras no deben sumarse entre sí.

Los problemas de PC limitaron el boca a boca

La versión de Steam llegó con problemas de rendimiento que ya habían aparecido durante la beta abierta y que no fueron resueltos por completo antes del estreno. Este tipo de fallos puede afectar la fluidez o la estabilidad de una partida, dos factores especialmente sensibles en un juego de lucha, donde las acciones y respuestas se miden en fracciones de segundo.

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Las quejas llevaron a que la versión para PC recibiera valoraciones variadas en Steam. Se considera que esa primera impresión frenó las recomendaciones entre jugadores y perjudicó las ventas. Su hipótesis es que Marvel Tōkon podría haberse acercado al millón de copias si el lanzamiento en PC hubiera tenido un mejor desempeño técnico. Esa cifra es una proyección del analista, no una previsión publicada por el equipo responsable.

Arc System Works lanzó parches después del estreno y, según los reportes disponibles, corrigió una cantidad importante de los problemas señalados. Las actualizaciones pueden mejorar la recepción a largo plazo, aunque no cambian las reseñas y comentarios que circularon durante los primeros días, el periodo en el que se concentra buena parte de las compras de lanzamiento.

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Las críticas también generaron teorías entre algunos usuarios de Steam, quienes acusaron a Sony Interactive Entertainment de favorecer deliberadamente la edición de PS5. Las fuentes no presentan pruebas de esa supuesta estrategia. La explicación respaldada por los datos es más directa: los juegos de lucha suelen rendir mejor en consolas y la edición de PC llegó con dificultades técnicas.

Marvel Tokon: Fighting Souls, Arc System Works

La comparación con otros juegos de lucha

El ritmo inicial estimado se acerca al registrado por Dragon Ball FighterZ en 2018. Aquel juego habría vendido unas 555.000 copias físicas durante su primera semana, de acuerdo con cálculos de la época. En 2023, su cuenta oficial informó que ya había superado los diez millones de unidades acumuladas.

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La comparación ofrece una referencia para medir el debut, pero no garantiza que Marvel Tōkon vaya a repetir esa trayectoria. Dragon Ball FighterZ necesitó varios años para alcanzar esa cantidad y recibió contenido, actualizaciones y nuevas ediciones durante su ciclo comercial.

También se contraponen las cifras con 2XKO, el juego de lucha gratuito que habría superado el millón de jugadores desde su estreno en enero. En ese caso se cuentan usuarios, no copias vendidas: al no exigir una compra inicial, la métrica no es equivalente a las 485.000 unidades atribuidas a Marvel Tōkon.

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Otro referente entre los juegos de superhéroes es Injustice 2. Ante una consulta pública, Ed Boon confirmó que el título lanzado en 2017 vendió más de nueve millones de copias en todo el mundo. Marvel Tōkon todavía se encuentra lejos de esa cifra acumulada y dependerá de sus ventas posteriores al lanzamiento, ahora con varios de los problemas de PC corregidos.