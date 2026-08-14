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Panamá extiende hasta 2029 la visa de tránsito para viajeros cubanos

La medida comenzó a aplicarse en 2022 durante un fuerte movimiento migratorio regional y contempla excepciones para determinadas categorías de pasajeros.

Una persona con uniforme azul sostiene un pasaporte de Panamá abierto que muestra una visa de tránsito aprobada, con un teclado y un monitor en el fondo.
La visa autoriza una permanencia máxima de 24 horas y únicamente dentro del área de tránsito internacional del aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Panamá prorrogó hasta el 30 de junio de 2029 la exigencia de una visa de tránsito para los ciudadanos cubanos que utilicen el país como escala aérea hacia otros destinos, extendiendo por casi tres años una medida migratoria que comenzó a aplicarse en 2022 y que desde entonces ha sido modificada y renovada en varias ocasiones.

La extensión quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 15 del 14 de agosto de 2026, publicado este viernes en la Gaceta Oficial.

La disposición prolonga la vigencia del Decreto 162 de diciembre de 2022, cuyo último período había vencido el pasado 31 de julio, y mantiene las condiciones establecidas para los viajeros de nacionalidad cubana.

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El Gobierno sostiene que mantener la medida permitirá continuar atendiendo la situación de ciudadanos cubanos que utilizan Panamá como punto de conexión, ya sea para regresar a Cuba o trasladarse hacia terceros países.

La norma también contempla las situaciones de quienes cuentan con residencia, determinadas visas extranjeras o condiciones laborales acreditadas en sus lugares de destino.

La exigencia para pasajeros cubanos en tránsito comenzó en marzo de 2022 y posteriormente fue modificada para incorporar diferentes excepciones. Cortesía
La exigencia para pasajeros cubanos en tránsito comenzó en marzo de 2022 y posteriormente fue modificada para incorporar diferentes excepciones. Cortesía

La exigencia no implica que todos los cubanos que hagan escala en Panamá deban tramitar el documento. El régimen vigente establece una serie de excepciones para determinados pasajeros, mientras que quienes sí necesitan la visa únicamente pueden permanecer hasta 24 horas dentro del área de tránsito internacional del aeropuerto.

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Entre las excepciones aparecen los ciudadanos cubanos que viajan de regreso a Cuba, poseen visa de turismo o residencia vigente en Panamá, cuentan con residencia permanente en un tercer país o disponen de una visa válida para ingresar al destino final al que se dirigen.

También están exceptuados quienes poseen residencia vigente o determinadas visas múltiples expedidas por países considerados de altos estándares, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia, Corea del Sur, Japón, Reino Unido, Singapur y los integrantes de la Unión Europea. La normativa contempla además a quienes acrediten un contrato laboral en el país de destino.

Para quienes no califican dentro de esas categorías, la solicitud debe realizarse antes del viaje ante un consulado panameño o mediante un apoderado legal ante el Servicio Nacional de Migración.

Las reglas establecen que el trámite debe presentarse con al menos 30 días hábiles de anticipación a la fecha prevista para viajar.

Los ciudadanos cubanos que viajan directamente hacia Cuba figuran entre quienes están exceptuados del requisito de visa de tránsito por Panamá. Archivo
Los ciudadanos cubanos que viajan directamente hacia Cuba figuran entre quienes están exceptuados del requisito de visa de tránsito por Panamá. Archivo

Una medida que comenzó en 2022

La restricción tiene su origen en marzo de 2022, cuando Panamá comenzó a exigir una visa de tránsito a los ciudadanos cubanos que realizaban conexiones aéreas en el país.

La decisión coincidió con un fuerte movimiento migratorio desde Cuba y provocó protestas y concentraciones de más de mil personas frente a la Embajada de Panamá en La Habana.

En aquel momento, numerosos cubanos utilizaban vuelos con conexión en Panamá para llegar a Nicaragua, que había eliminado en noviembre de 2021 el requisito de visa para los ciudadanos de la isla. Desde Managua, muchos continuaban por tierra hacia Honduras, Guatemala y México, con Estados Unidos como destino final.

Panamá flexibilizó posteriormente algunas condiciones y en diciembre de 2022 adoptó el Decreto Ejecutivo 162, que reorganizó el régimen de visa de tránsito. La disposición fue modificada en marzo de 2023 y después prorrogada sucesivamente, primero hasta diciembre de 2023 y luego durante 2024, 2025 y 2026.

La renovación más reciente antes de la publicada este viernes ocurrió en agosto de 2025, cuando el Gobierno de José Raúl Mulino extendió el requisito hasta el 31 de julio de 2026. En aquella ocasión, Panamá eliminó paralelamente la visa de turista en tránsito que regía para ciudadanos haitianos, pero decidió conservar la restricción específica para los cubanos.

La visa de tránsito no equivale a una autorización para ingresar a Panamá: su alcance se limita al área internacional del aeropuerto mientras el pasajero continúa hacia otro destino. Cortesía
La visa de tránsito no equivale a una autorización para ingresar a Panamá: su alcance se limita al área internacional del aeropuerto mientras el pasajero continúa hacia otro destino. Cortesía

El escenario regional, sin embargo, ha cambiado considerablemente desde que comenzó la medida. Nicaragua volvió a exigir visa a los ciudadanos cubanos desde febrero de 2026, cerrando una ruta aérea que durante más de cuatro años había servido como puerta de entrada a Centroamérica para miles de personas que posteriormente intentaban alcanzar Estados Unidos.

También se redujo drásticamente la migración irregular que atravesaba Panamá rumbo al norte. El Darién llegó a registrar más de 520,000 cruces de migrantes durante 2023, pero las restricciones aplicadas posteriormente y el endurecimiento de la política migratoria estadounidense provocaron una caída cercana al 98% en el flujo hacia Norteamérica.

La relación de Panamá con la migración cubana precede ampliamente a la actual crisis regional. En 2016, durante una de las primeras grandes oleadas registradas en el Darién, unas 30,055 personas procedentes de Cuba atravesaron la zona, un episodio que obligó al país a habilitar mecanismos especiales de atención y traslado de migrantes.

En materia de ingreso regular, los ciudadanos cubanos requieren visa estampada para entrar a territorio panameño desde septiembre de 2015. Esa exigencia es distinta de la visa de tránsito ahora prorrogada: esta última está dirigida específicamente a quienes utilizan los aeropuertos panameños como conexión internacional sin ingresar formalmente al país.

Con el nuevo decreto, el Gobierno de Mulino optó por mantener ese filtro migratorio hasta mediados de 2029, pese a la transformación que han experimentado las rutas regionales. Panamá conserva así una medida nacida durante el éxodo cubano de 2022, pero que seguirá vigente durante prácticamente los próximos tres años.

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