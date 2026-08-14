The End of Oak Street

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The End of Oak Street es una película estadounidense de ciencia ficción y supervivencia dirigida y escrita por David Robert Mitchell y producida por J.J. Abrams, con Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella y Christian Convery como protagonistas. La historia transcurre en 1982 y sigue a Denise Platt, una aspirante a novelista que vive en un barrio suburbano junto a su esposo Greg, sus hijos Audrey y Brian y su perro Starbuck. La vida familiar atraviesa un momento complicado, mientras una serie de fenómenos inexplicables comienza a alterar la rutina del vecindario.

Todo cambia durante una tormenta, cuando una enorme luz blanca envuelve Oak Street y a la mañana siguiente, Denise y Greg descubren que sus casas ahora están rodeadas por un paisaje prehistórico. La aparición de dinosaurios, que comienzan a atacar y matar a habitantes del lugar, convierte la supervivencia de la familia en el centro de la historia.

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Te invitamos a ver nuestra entrevista con J.J. Abrams y David Robert Michell en video, o a leer una transcripción.

Entrevistamos a J.J. Abrams y David Robert Michell, creativos de The End of Oak Street.

—Bueno, en primer lugar, felicidades por la película. Me encantó. Me pareció simplemente genial y muy divertida. Y quiero empezar contigo, David, porque leí que siempre habías querido hacer una película de dinosaurios y estamos algo acostumbrados a ver a los dinosaurios venir a nuestra época. Así que, ¿por qué te pareció interesante adoptar este enfoque, es decir, al revés?

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David Robert Mitchell: —Bueno, hay varias cosas. Pensé que era simplemente la idea de que el lugar donde te sientes más seguro, ya sabes, tu hogar, de repente se vea rodeado de dinosaurios; que no sea un, ya sabes, un lugar lejano, sino que es el lugar donde te sientes seguro, donde estás con tu familia, con todo lo que es tu vida, y que de repente, la idea de que los dinosaurios crucen tu jardín delantero o, más allá del garaje y la piscina del patio trasero, que haya un dinosaurio ahí. Simplemente me parecía emocionante. Es que me gusta el choque entre esos dos mundos.

—Y bueno, J.J., ¿qué es lo que más te interesó de esta película en particular, de este proyecto? ¿Qué hizo que encajara tan bien con Bad Robot?

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J.J. Abrams: —Bueno, para mí, en primer lugar, fue poder trabajar con David. En segundo lugar, la premisa era muy divertida. Y como acaba de decir David la idea de los dinosaurios en un entorno familiar, para mí, es como la escala relativa, esa especie de extrañeza relativa de ver algo, ya sabes, tener un dinosaurio en tu patio trasero o en ese columpio o ver un camión de helados y un dinosaurio comiéndose un helado de ahí. Es como que… es tan raro. Y simplemente pensé que era tan… solo quería ver la película. Me encantan los personajes. Pensé que la historia era… era una aventura llena de emociones. Fue tan divertida, aterradora, graciosa y alocada, pero al final muy conmovedora y con ese maravilloso tipo de miedo “seguro” que sientes, ya sabes, en una montaña rusa. Eso es lo que sentí cuando lo leí. Y sin duda creo que lo sientes cuando lo ves.

—Sí, totalmente. Sí lo sentimos. Y quiero hablar de la familia porque me encanta que ninguno de ellos se convierta en Liam Neeson en ningún momento. Como que él no sabe cómo lanzar una flecha y sigue sin saber cómo lanzar una flecha. Y el papá está haciendo lo mejor que puede. Eso me encanta. Me sentí tan, tan identificada con esa idea. ¿Por qué crees que es tan importante tener familias reales en este tipo de escenarios?

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David Robert Mitchell: —Bueno, creo que, en el fondo, quieres que el público lo experimente a través de los personajes y que se identifique con ellos. Tenemos que poder imaginarnos a nosotros mismos en estas situaciones en las que harías lo que fuera necesario para proteger a tus hijos, para tratar de sobrevivir a una situación como esta. Habría desesperación y tal vez momentos de heroísmo, pero dentro de los límites de lo que... ya sabes, hay un rango de lo que una persona probablemente podría hacer sin un entrenamiento especializado. Y entonces, como decías, se trata simplemente de darle un fundamento para que, cuando experimentemos el espectáculo, nos identifiquemos con él y nos parezca real porque los personajes están arraigados de esa manera.

The End of Oak Street

—Y hay una frase en la película que me dio escalofríos y es igual a cómo recuerdo ese momento en Lost, la mejor serie de todos los tiempos, por cierto, que me dio escalofríos cuando Charlie dice algo así como: “Oigan, chicos, ¿dónde estamos?” Ese momento. Y en este caso, cuando Denise dice algo así como: “Oigan, creo que nuestro barrio se ha mudado”, ese momento es simplemente... increíble en ambos casos, simplemente los asocia a los dos. ¿Y cómo ya sabes, ¿cómo sabes cuándo decir esa frase exacta para crear esa tensión y lograr eso, porque, en cierto modo, resume a Lost por un lado, en este caso, The End of Oak Street. Entonces, ¿cómo sabes cuáles serán los momentos perfectos para esa frase?

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David Robert Mitchell: —Ah, no lo sé. Quiero decir, es simplemente la estructura del guión. No sé de qué otra manera decirlo, más que simplemente escribiendo muchos guiones a lo largo de muchos años y simplemente tener un sentido de la estructura y saber cuándo las cosas se sienten bien. Es solo que cuando escribo, empiezo con una idea de todo lo que va a pasar. Y empiezas por el principio y vas avanzando, y lo vives a medida que vas en la página. Y luego pasas por algo similar cuando revisas las reescrituras y también las ediciones. No sé si tú...

J.J. Abrams: —No, creo que eso es todo. También creo que hacer que los personajes a veces digan lo que más... ya sabes, como cuando tienes personajes que están pasando por algo extraordinario, a veces hacer que digan lo más discreto... ya sabes, como cuando Charlie dijo esa frase, fue claramente la subestimación del siglo, ya sabes, porque era una situación tan, tan loca. Pero también hacer que los personajes digan algo que parece imposible y luego no solo fue, creo, que la frase en esta película fuera la correcta frase, sino que Anne fuera capaz de interpretarla con tal... El nivel de actuación es increíble. Sí, eso es, eso también es una parte muy importante. Es como… Tener grandes actores de ese nivel, entonces piensas: “Bueno, ellos, ya sabes…”. Tenerla a ella, ya sabes… porque creo que ella hace lo que cualquier gran actor puede hacer, que es como elevar la escena, hacerla tan creíble y tangible, y que se sienta tan real. Así que yo creo que eso también es parte de ello.

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—Sí, estoy de acuerdo. Anne Hathaway lo expresa de una manera tan genial. Es simplemente, es increíble. Una cosa de la que quería hablar contigo es sobre la duración, porque dura exactamente una hora y 39 minutos. Y realmente se siente refrescante en un momento en el que tantas películas parecen durar alrededor de dos horas y 20 minutos. Así que quería preguntarte, en primer lugar, si esta fue una decisión deliberada y qué opinas, ¿crees que hay como una, no sé si es una tendencia o algo así, pero como una tendencia hacia hacer películas más largas en general?

David Robert Mitchell: —Sí, no, no lo sé. Quiero decir, creo que realmente se trataba simplemente de contar la historia de manera concisa. Y, de nuevo, en el proceso de armar la película es posible que se recorten algunas cosas, pero creo que al principio, incluso el núcleo de la misma era bastante conciso, pero ya sabes... y luego, en el proceso de edición, te das cuenta: “Ah, ya sabes, esto, hicimos este pequeño fragmento que no necesitamos”. Y así es como, de alguna manera, llegas a lo esencial con eso. En cuanto a que la gente haga películas más largas, no puedo opinar al respecto. Yo… Quiero decir, sin duda sucede. Creo que es lo que sea adecuado para tu película. Yo... no quiere decir que no vaya a hacer una película más larga en algún momento. No me opongo a ello. Creo que se puede hacer, solo depende de lo que la película pueda sostener.

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The End of Oak Street

—Claro. Sí. Perfecto. Y también quiero hablar sobre el diseño original de los dinosaurios.Me pareció muy interesante que veamos un diseño que es muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver, o de Jurassic Park. Es como un diseño totalmente diferente. Vemos el pelo, sabemos que los diseños originales eran así. Así que tenía muchas ganas de preguntarte sobre esto y cuál fue el proceso para crear a los dinosaurios de esta manera.

David Robert Mitchell: —Sí, queríamos divertirnos con ello. Parte de ello está inspirado en la ciencia, pero también hay un cierto grado de, bueno, simplemente, ser creativos y tratar de crear algo único para nuestra película. Así que el… Quiero decir, en el proceso que llevamos a cabo, se creó mucho arte conceptual. Trabajamos con Jay Cooper y el equipo de ILM, y con muchos artistas realmente, realmente talentosos que crearon todo tipo de diseños, los revisamos y hubo muchas idas y venidas. ¿Qué tal si, qué tal si hiciéramos esto y qué tal si nos inspiráramos en este animal o en esta cosa? Y bueno, ese fue el proceso.

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—Y finalmente, para concluir, hay un momento en el que, sin revelar nada, se toma una foto y es muy significativo porque quieren recordar ese momento loco, realmente extraño. Así que quería preguntarles, sin entrar en lo personal, solo hablando de cosas profesionales, por ejemplo: ¿hubo alguna foto que recuerdns haber tomado en un trabajo durante una sesión fotográfica o algo por el estilo? En el que piensen: “Bueno, esta foto es tan, tan genial, tan buena, que tomamos esta foto en ese momento”.

David Robert Mitchell: —No sé si se me ocurre algo en particular que se relacione, que esté al nivel de la foto de esta película. Pero es que realmente fue simplemente encontrar una manera de expresar la alegría y la tontería de eso a través de esa fotografía. Y realmente surgió del personaje, eso que yo creo que ella haría.

J.J. Abrams: —Además, quiero decir que refleja ese equilibrio que, en mi opinión, logra esta película: ser a la vez loca y tierna y aterradora y divertida. Y es como ese tono único, realmente interesante, ya sabes, un tono único. Y ese momento al que te refieres lo ejemplifica de alguna manera. Es algo que solo esta película podría lograr. Me encanta porque es tan único y tan específico.

David Robert Mitchell: —Hubo un momento en el que pensé: “Oh, está, está en la película”. Estoy tan feliz de que esté en la película.

—Simplemente, me encanta ese momento. Lo voy a recordar para siempre. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. Felicidades por una gran película y realmente espero verlos en otra entrevista.