Cuti Romero se despidió del Tottenham con una sentida carta: “Me voy como uno de ustedes para siempre”

El defensor de la selección argentina hizo oficial su salida de los Spurs

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Cristian Romero se despidió del Tottenham Hotspur a través de una carta abierta en redes sociales, luego de cinco temporadas con el cuadro de la Premier League. El Cuti hizo historia con los Spurs porque levantó la UEFA Europa League 2024/25, un título que rompió una racha de 41 años sin ser campeón de manera internacional, e iniciará un nuevo ciclo como refuerzo del Atlético de Madrid. Será su primer paso por España.

“Hoy, me despido de un lugar que, durante cinco temporadas, fue mucho más que un club. Fue mi hogar, mi desafío y el lugar donde mi familia y yo construimos una parte tan importante de nuestras vidas. Me voy con el corazón lleno de recuerdos y un enorme orgullo por todo lo que vivimos y logramos juntos”, inició su mensaje publicado en su cuenta personal de Instagram, seguida por casi siete millones de usuarios.

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Uno de los pasajes más emotivos de la misiva tuvo lugar en las últimas líneas con una frase dedicada a los hinchas: “Me voy del club, pero una parte de mi corazón siempre permanecerá aquí. Una vez fui uno de ustedes. Hoy, me voy como uno de ustedes para siempre”.

El zaguero central de 28 años arribó al Tottenham Hotspur a mitad de 2021 cedido desde Atalanta y, una temporada más tarde, el conjunto de Londres desembolsó 50 millones de euros (USD 57 millones) por su pase. Disputó un total de 156 partidos con un saldo de 13 goles y siete asistencias.

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Cristian Romero ganó la Europa League 2024/25 con el club (Créditos: Reuters/Andrew Couldridge)

Ahora, Romero se pondrá a las órdenes de Diego Simeone en el Atlético de Madrid, según las informaciones vertidas por los periodistas Gastón Edul y Fabrizio Romano. Este último informó que la negociación contiene un “paquete de 40 millones de euros, incluidos los bonus”. Tiempo atrás, el Cuti había manifestado su preferencia por jugar en España en una declaración recogida por el diario español Marca: “Me encantaría jugar en La Liga”. Y cumplirá su deseo.

Esa preferencia terminó por inclinar el traspaso en favor del Colchonero. De hecho, el periódico italiano Corriere dello Sport afirmó que el Inter de Milán había llegado a ofrecer 35 millones de euros más 5 millones en bonus al Tottenham, pero no prosperó su retorno a la Serie A, donde vistió los colores de Genoa y Atalanta. En Juventus no sumó minutos.

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El ex jugador de Belgrano de Córdoba rápidamente se ganó la titularidad en los Spurs y llegó a ser elegido como capitán, un significado de su liderazgo dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, los roces con los dirigentes erosionaron su permanencia en la institución, que llegó a tasarlo en 120 millones de euros en 2024 y, dos años después, lo vende por un tercio de esa cifra.

Cabe destacar que se perdió el tramo final de la última temporada por una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha. A pesar de su ausencia, Tottenham se salvó del descenso al Championship en la jornada final con un triunfo ante Everton.

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Este diagnóstico médico lo puso en duda para la Copa del Mundo, pero finalmente pudo integrar las filas del equipo subcampeón que cayó ante España en Nueva Jersey.

Cristian Romero fue una de las figuras de Argentina en el último Mundial (Créditos: Reuters/Dylan Martinez)

El comunicado completo del Cuti Romero

Hoy me despido de un lugar que, durante cinco temporadas, fue mucho más que un club. Fue mi hogar, mi desafío y el sitio donde mi familia y yo construimos una parte fundamental de nuestras vidas.

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Me voy con el corazón lleno de recuerdos y un enorme orgullo por todo lo que vivimos y logramos juntos.

Cuando llegué, tenía un sueño claro: dejar mi nombre en la historia de este club. Sabía que la única manera era a través del trabajo duro, el sacrificio y logrando algo que durante tanto tiempo parecía tan difícil: levantar un trofeo nuevamente.

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Y lo conseguimos.

El camino no fue perfecto, pero no quiero que eso defina mi despedida. Elijo recordar los momentos felices, las enseñanzas, las personas que estuvieron a mi lado y, por encima de todo, el cariño que recibí durante estos cinco años.

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Gracias a todos en el club que compartieron este viaje conmigo. Entrenadores, compañeros, empleados y cada persona que trabaja detrás de escena: todos son parte de mi historia y tienen un lugar en mi corazón.

Y a los hinchas: Gracias por quererme, por respetarme y por hacerme sentir uno más desde el primer día. Gracias por cada abrazo, cada canción, cada bandera, cada aplauso y por estar siempre presentes.

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Sé que no fui perfecto, pero hay algo que me deja tranquilo: siempre di todo. Defendí esta camiseta con orgullo y con todo mi corazón.

GRACIAS POR TODO

Me voy del club, pero una parte de mi corazón siempre permanecerá aquí.

Una vez fui uno de ustedes. Hoy, me voy como uno de ustedes para siempre.

Con todo mi amor y respeto.

Gracias por todo. Y adiós Tottenham Hotspur.