La divertida participación de Colapinto en los desafíos de la Fórmula 1: el curioso “aliado” para hacer trampa y ganar

El argentino volvió a ser protagonista en el juego de la Fórmula 1

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Franco Colapinto volvió a ser uno de los protagonistas principales de los juegos oficiales de la Fórmula 1 durante las vacaciones de la actividad en pista. En el tercer episodio de Grill The Grid 2026, el argentino fue uno de los ganadores del desafío en el que los pilotos se enfrentaron a una serie de pistas para identificar a qué corredor correspondía cada una. El piloto albiceleste recibió ayuda James Lloyd, antiguo prensa de Alpine, por un motivo particular: vencer a Oscar Piastri.

La dinámica volvió a combinar rapidez para responder, conocimientos sobre la categoría y el tono distendido que caracteriza a Grill the Grid. Colapinto aprovechó ese formato hasta el límite y, al igual que en los primeros episodios, aprovechó para hacer “trampa” para encontrar las soluciones.

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Una de las secuencias más comentadas del episodio apareció con una pista sobre un piloto al que le gusta el cricket. La respuesta era Oscar Piastri, en un desafío que, como suele ocurrir en este formato, habilitó ayudas entre compañeros y pequeñas maniobras para sacar ventaja. La pista de Colapinto era “viví arriba de una fábrica de karts de adolescente”, algo que lo hizo en sus primeros años en Italia. Más allá de que muchos se volcaron por Andrea Kimi Antonelli, entre los participantes que acertaron se encontraron Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso, Piastri y Oliver Bearman.

La escena final resumió el tono de la participación de Colapinto. Cuando completó sus respuestas, el argentino preguntó cuánto tiempo quedaba y desde la producción le contestaron que restaban 15 segundos. Ante su consulta sobre si todas eran correctas, recibió una confirmación inmediata.

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“¡Vamos!”, respondió Franco, con el puño apretado en señal de festejo. Inmediatamente, se acercó a saludar a su gran aliado en la competencia: James Lloyd, ex prensa del team con sede en Enstone, quien soltó que “realmente queremos vencer a Oscar en esto”. El trasfondo de su rivalidad se remonta al 2022, cuando se vivió un tenso episodio entre Piastri y Alpine. La escudería francesa lo anunció como piloto titular para la temporada 2023, pero el propio corredor lo desmintió horas más tarde en una situación apodada como el “Piastrigate”.

El argentino volvió a ser protagonista en los juegos de la Máxima

El resultado también reordenó la tabla de este contenido digital durante el receso posterior al Gran Premio de Hungría. Colapinto marcha sexto con 63 puntos, mientras que Piastri lidera con 79 unidades. En el segundo capítulo, el argentino también había destacado en una prueba de memoria sobre números de pilotos. Allí, su dorsal 43 fue uno de los que más problemas les generó al resto de los competidores.

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Esteban Ocon, Max Verstappen, Carlos Sainz y George Russell no lograron acertarlo. El británico de Mercedes reaccionó entre risas con una frase que marcó el tono del programa: “¡No miro sus números!”. Sí recordaron el número del argentino Pierre Gasly, Alex Albon, Liam Lawson, Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto y Lando Norris. Este último definió el dorsal con una broma: “Es un número horrible”.

Colapinto también había dejado entonces otra escena vinculada con la búsqueda de ventajas. “¿Puedo hacer trampa? Oh, tienes las respuestas”, dijo entre risas ante uno de los presentadores, en un pasaje que anticipó lo que volvería a ocurrir en el tercer episodio. Gasly, que se impuso en aquel desafío de números, resumió su rendimiento con otra frase del mismo registro: “Tengo muy buena memoria para los números. Yo les dije, soy bueno en las matemáticas”.

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Durante este receso, la propia Fórmula 1 destacó además el rendimiento deportivo del argentino en la primera mitad del año con Alpine. Colapinto reunió 19 puntos y ocupa el 12° lugar en el campeonato, mientras que el Power Rankings oficial lo ubicó entre los 10 mejores pilotos por su nivel reciente. A ese reconocimiento se sumó la elección de su doble sobrepaso a Gasly y Liam Lawson en Bélgica como la mejor maniobra de julio.