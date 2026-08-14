Crimen y Justicia
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Habló uno de los hijos de la víctima del femicidio de Villa Devoto: “Mi hermanita vio todo”

Sebastián, el hijo mayor de Romina Calvo, relató cómo su hermana menor presenció el ataque en la vivienda familiar. También habló de la relación entre sus padres y negó episodios previos de violencia física

Dos mujeres sonríen de pie. Una tiene cabello oscuro, suéter negro y pantalones beige. La otra tiene cabello rubio, blusa verde y jeans con dibujos
La víctima del femicidio, Romina Calvo, junto a "Pitty La Numeróloga"
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En medio de la conmoción por el femicidio de Romina María de los Ángeles Calvo en Villa Devoto, uno de los hijos de la víctima realizó declaraciones públicas. En una entrevista televisiva, reconstruyó cómo su hermana de ocho años presenció el crimen, describió el impacto que atraviesa la familia, negó antecedentes de violencia física y desmintió que existieran conflictos económicos vinculados a “Pitty La Numeróloga”.

Sebastián tiene 22 años y es el mayor de los tres hijos en común de Calvo y el femicida, Walter Humberto Verón. En diálogo con DDM, contó cómo se enteró de lo que había sucedido en la vivienda de la calle Pedro Morán al 5200, donde su padre, carnicero de 56 años, apuñaló a su madre en la habitación que compartían.

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Dijo que su hermano de 21 lo llamó a primera hora de la mañana para pedirle que fuera a la casa familiar y, durante esa comunicación, escuchó a su hermana menor contar lo ocurrido. “Mi hermanita vio todo”, relató.

Durante la entrevista, el joven también contó que la relación entre sus padres era mala. Dijo que frecuentemente tenían discusiones relacionadas con la economía familiar y existía una tensión por deudas acumuladas, aunque aclaró que nunca presenció ni supo de situaciones de maltrato físico. “No, nada de nada”, afirmó al ser consultado sobre la existencia de agresiones de parte del Verón hacia su familia.

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En este contexto, sostuvo que la relación de sus padres debió haberse interrumpido mucho antes. Así lo expresó cuando se refirió a la carta que su papá dejó antes de intentar suicidarse. “Me causó tristeza (leer la carta) porque es algo que tendría que haber parado hace mucho tiempo. Yo se los había sugerido en su tiempo, que cortaran, porque ya era una relación que no iba y me causó tristeza que llegaran los dos a este límite, a un límite del que ya no hay retorno”, expresó.

CARTA FEMICIDA DE DEVOTO
La carta que escribió el femicida

Motivado por el clima que se vivía en el hogar, Sebastián tomó la decisión de mudarse hace pocos meses. “Yo pensaba realmente que si yo me alejaba podían tener una mejor relación, y justo este último momento, antes de lo ocurrido, estaba mejorando un poco la relación con ellos dos”, señaló.

El hijo indicó que la madre era quien manejaba los asuntos económicos. Según datos oficiales, la mujer arrastraba deudas por 44 millones de pesos con entidades financieras. Tras el hecho, se supo que buscaba alternativas laborales luego de dejar atrás el trabajo como carnicera junto a su marido.

En el último tiempo, Calvo estaba emocionada por la posibilidad de manejar un local de velas y numerología, proyecto que surgió tras capacitarse con Verónica Asad, conocida como “Pitty La Numeróloga”. Sebastián la acompañaba en este emprendimiento. A propósito, el joven desmintió versiones que atribuían problemas económicos a la influencia de Asad, y aclaró que nunca entregaron dinero a la empresaria.

Consultado sobre la posibilidad de perdonar a su padre, Sebastián respondió: “Sí, lo podría perdonar”. Y soltó con crudeza cuando se mencionó el estado de salud de Verón: “Lo que quisiera para los dos es que descansaran y estén tranquilos de tantos problemas que tuvieron, tantas miserias que pasaron, tantas dificultades en la vida que pasaron, sacrificios que hicieron por nosotros tres”.

Femicidio en Villa Devoto
El crimen ocurrió durante la madrugada de este jueves

En cuanto al impacto sobre su hermana menor, indicó que la nena se encuentra en estado de shock y bajo la protección de familiares directos. “Ahora está un poco más tranquila, está con otras nenas y pudo dormir, pero sigue preguntando por lo que pasó”, relató.

Los tres hermanos reciben apoyo psicológico, mientras se tramitan medidas de contención para la niña, que deberá declarar en cámara Gesell.

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