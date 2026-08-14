“Tendrán consecuencias”: qué decía la carta que enviaron junto a una bala a directivos de una escuela de Haedo

Una empleada de limpieza encontró el sobre debajo de la puerta principal de la Escuela Cristo Obrero cerca de las 6.45 del viernes

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La mañana del viernes arrancó con alerta en la Escuela Cristo Obrero de Morón, provincia de Buenos Aires. Cerca de las 6.45, una integrante del personal de limpieza halló un sobre debajo de la puerta principal del establecimiento. Adentro había una munición y una nota intimidatoria dirigida a los directivos. En las últimas horas, Infobae tuvo acceso al mensaje escrito que dejaron en la institución.

El mensaje exigía la suspensión de los viajes de egresados programados para la semana siguiente, bajo amenaza de represalias si no se acataba el requerimiento.

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En el sobre escribieron “Directivos”. Dentro del mismo, lo más impactante: la bala. También había una nota, en la que escribieron el resto del mensaje, que explicaba la amenaza. “Advertencia N° 1. Señores directivos, tendrán que tomarlo muy en serio porque no estamos jodiendo. Los viajes de egresados tienen que ser suspendidos por razones serias. Si no se cancela, los directivos tendrán consecuencias. Habrá sorpresas y sorprendidos”, se lee escrito en color verde, como se aprecia en las fotos a las que accedió Infobae.

Fue la propia empleada de limpieza quien alertó de inmediato a la directora del colegio. Ella, a su vez, realizó el llamado al 911, lo que desencadenó la intervención de la Policía de la provincia de Buenos Aires en el lugar. La directora relató a las autoridades que el sobre estaba dirigido a las autoridades escolares y que, junto a la carta con la amenaza, había una bala en su interior.

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La directora de la escuela llamó al 911 y activó la intervención de la Policía de la provincia de Buenos Aires

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 07 de Morón tomó intervención tras la denuncia formal presentada por el personal policial. De acuerdo con los procedimientos habituales, el Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso el análisis de la munición y de la carta para detectar posibles rastros o huellas que permitan identificar al o los responsables.

En paralelo, los investigadores iniciaron las diligencias para preservar la evidencia y relevar las cámaras de seguridad de la zona. El equipo de la Comisaría de la Mujer (CPM) y personal de investigaciones trabajan en la recopilación de testimonios y en la búsqueda de indicios.

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Tras conocerse el episodio, la Escuela Cristo Obrero suspendió momentáneamente todas las actividades extraescolares y reforzó las medidas de seguridad en el ingreso y egreso de los alumnos. La comunidad educativa expresó preocupación por lo ocurrido, y los padres solicitaron mayor presencia policial en las inmediaciones del establecimiento.

El caso quedó caratulado como intimidación pública y la causa avanza bajo la órbita de la UFI N°7 de Morón.