Oscar Piastri recordó su escandalosa salida de Alpine y el tuit que generó un cimbronazo en la Fórmula 1: “Fue una época difícil”

Oscar Piastri tuvo una convulsionada salida de Alpine tras ser reserva en 2022 (REUTERS/Nacho Doce/File Photo)

El paso de Oscar Piastri por Alpine será recordado como uno de los escándalos contractuales más grandes de la historia de la Fórmula 1. El australiano quedó en el medio de una fuerte controversia cuando la escudería francesa lo anunció como piloto titular para la temporada 2023, pero el propio corredor lo desmintió horas más tarde en una situación apodada como el “Piastrigate”. Semanas más tarde, y después de las definiciones judiciales, confirmó su traspaso a McLaren.

En una reciente entrevista con el canal oficial de la Fórmula 1, Piastri ofreció su perspectiva sobre aquellos meses de presión e incertidumbre y fue tajante a la hora de rememorar lo que ocurrió: “Sin duda, fue una época difícil”. El corredor hizo hincapié en que pasar la temporada 2022 como reserva de Alpine sin competir de manera oficial resultó una experiencia compleja, aunque reconoció que le sirvió para adaptarse a los compromisos que requiere un piloto de la Máxima.

“Como piloto de carreras, es natural que quieras competir ese año. No poder correr fue duro, sin duda. Pero me permitió ver algunas cosas desde fuera con un poco más de perspectiva. Ya sabes, formar parte de un fin de semana, comprender cómo son los compromisos con los medios de comunicación, cómo son los compromisos con los patrocinadores, simplemente el ritmo general de la temporada. Aprendí algunas cosas al respecto. Pero sí, fue una época difícil”, argumentó Piastri.

Oscar Piastri integró el programa de desarrollo de Alpine antes de recalar en McLaren (@OscarPiastri)

Desde que el australiano se incorporó a la Academia de Renault en 2020 luego de quedarse con el título de Fórmula Renault Eurocup, el recorrido de Oscar fue meteórico: se consagró campeón de F3 y F2 como debutante en ambas categorías, lo que lo perfiló como una de las promesas más firmes del automovilismo. En ese contexto, la escudería con sede en Enstone se enfrentó a la difícil elección de gestionar tres activos de primer nivel –Fernando Alonso, Esteban Ocon y el propio Piastri– para solo dos butacas.

El punto de inflexión llegó a mediados de 2022, cuando, ante la inminente salida del español al final de la temporada para recalar en Aston Martin, la escudería francesa anunció que el oceánico iba a ser titular en 2023 junto a Esteban Ocon. Sin embargo, dos horas más tarde, el propio Piastri se encargó de desmentirlo con un contundente comunicado.

“Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 publicó un comunicado de prensa a última hora de la tarde de que conduciré para ellos el próximo año. Esto está mal y no firmé un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año”, fue el mensaje que publicó Oscar Piastri en sus redes sociales, algo que generó un cimbronazo en la Fórmula 1. Semanas más tarde, se confirmó que el australiano había fichado por McLaren para ocupar la butaca titular de 2024 con Lando Norris.

El anuncio de Alpine oficializando la presencia de Oscar Piastri como titular en 2023

“Obviamente, hubo mucho ruido en torno a lo que estaba pasando. Sabía que iba a ser una noticia muy importante. Había razones para hacerlo, no era solo que me esforzara por anunciarle al mundo que no iba a competir”, comentó Piastri cuando fue consultado sobre el tuit que pasó a la historia de la F1. “Ahora lo recuerdo y me da risa. Pero en ese momento no fue tan divertido“, reconoció.

El australiano tuvo que recurrir a la Junta de Reconocimiento de Contratos de la FIA (CRB) para poder salir de Alpine. El proceso finalizó a favor de McLaren, ya que se validó que la escudería británica obtuvo un vínculo con Piastri dentro de las normas. “Obviamente, fui al CRB. Las cosas estaban a mi favor. Pero sí, fue otro momento bastante tenso”, destacó el piloto.

El posteo en X (antes Twitter) de Oscar Piastri desmintiendo su participación como titular de Alpine

La resolución final permitió que Piastri debutara oficialmente en la Fórmula 1 con McLaren al inicio de 2024. “Fue un momento increíble. Entonces te das cuenta de que todo lo que has hecho antes casi no importa ahora. Ya sabes, había presión por todo lo que había pasado. Y luego también la presión de estar sentado en la parrilla junto a Lewis Hamilton. Es difícil sentir que encajas en ese momento”, completó el australiano de 24 años.

En solo 70 grandes premios, Oscar Piastri logró seis pole positions y 26 podios, incluidas nueve victorias. El oceánico se consolidó como una de las figuras emergentes en la máxima categoría del automovilismo mundial al pelear el título de pilotos de la F1 con su compañero Lando Norris, quien se consagró campeón, y Max Verstappen hasta la última fecha del calendario. Incluso, el australiano de McLaren llegó a liderar el campeonato durante gran parte de los 24 Grandes Premios.

Oscar Piastri finalizó la temporada 2025 de la F1 en el tercer puesto del campeonato a pesar de que lideró la tabla durante la primera mitad del año (REUTERS/Jakub Porzycki)