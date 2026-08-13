Furor Colapinto: el índice que confirma que es el piloto que más incremento su valor en la Fórmula 1

Franco Colapinto encabeza el ranking de incremento de valor en el F1 Fantasy (Instagram: @f1)

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El impacto de Franco Colapinto en la Fórmula 1 incursionó en el universo digital del F1 Fantasy, el juego oficial de la categoría que moviliza a miles de fanáticos cada temporada. El piloto argentino protagonizó el mayor incremento de valor de mercado en la plataforma, un dato que revela tanto su desempeño real como la confianza que genera entre quienes gestionan equipos virtuales.

Mientras la temporada 2026 avanza, el pilarense se consolidó como la revelación en la grilla, pero también como una de las mejores inversiones para quienes apostaron por él al inicio del año en el F1 Fantasy. La dinámica del juego, que replica el formato de competencias como el Gran DT, permite a los usuarios armar un equipo con cinco pilotos y dos constructores, partiendo de un presupuesto de USD 100 millones. Cada resultado en pista se traduce en puntos y, en consecuencia, en variaciones del valor de cada piloto.

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El recorrido de Colapinto en el campeonato se refleja de manera contundente en el F1 Fantasy: su cotización subió USD 5 millones desde el inicio de la temporada. Partió con un valor de USD 6,2 millones y actualmente figura en USD 11,2 millones. Este salto lo ubicó en la cima del ranking de revalorizaciones, por encima de Liam Lawson, Esteban Ocon, Kimi Antonelli y Lewis Hamilton.

La cotización del piloto de Alpine se disparó en cinco millones de dólares desde el inicio del año

Quienes seleccionaron al argentino dentro de sus equipos virtuales vieron cómo su apuesta inicial se transformó en una ganancia significativa, ya que la cotización de Colapinto superó ampliamente a la de sus rivales en este rubro. El aumento de su valor, además, resulta más notorio al compararlo con el de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, quien comenzó el año en USD 12 millones y ahora figura en USD 13 millones.

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El fenómeno Colapinto en el F1 Fantasy se explica, en parte, por la solidez que el argentino exhibió en la primera mitad de la temporada. Tras 11 carreras, el piloto de Alpine sumó 19 puntos en el campeonato mundial, logrando puntuar en seis competencias y alcanzando su mejor posición en el Gran Premio de Canadá, donde finalizó sexto.

La regularidad de Colapinto se evidencia en otras estadísticas clave: aparece tercero entre los 22 pilotos en vueltas recorridas y kilómetros completados, un dato que lo destaca como un participante confiable tanto en la realidad como en el juego. Además, ocupa el cuarto lugar entre los que más adelantamientos realizaron, con 73 sobrepasos en lo que va de 2026. Esa cifra solo es superada por Max Verstappen, Esteban Ocon y Pierre Gasly.

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El piloto argentino se posiciona cuarto en mayor adelantamientos realizados en la temporada (Instagram: @f1)

En el F1 Fantasy, cada sobrepaso suma puntos, lo que explica parte del ascenso meteórico de Colapinto en la valoración de los equipos virtuales. El propio ranking de adelantamientos respalda la elección de quienes apostaron por el argentino, ya que su capacidad para avanzar posiciones se traduce directamente en beneficios para sus seguidores.

En el F1 Fantasy, Colapinto acumula 123 puntos: 8 por posiciones ganadas en el Sprint, 16 por adelantamientos en el Sprint, 19 por posición en carrera, 4 por clasificación, 24 por posiciones avanzadas en carrera y 57 por adelantamientos en carrera. Restó, en contrapartida, 2 puntos por posiciones perdidas en Sprint y 3 por las que cedió en carrera. Su mejor rendimiento llegó en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde consiguió 27 unidades.

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Mientras Colapinto lidera el ranking de aumentos de valor, el listado de los pilotos más caros del F1 Fantasy lo encabeza George Russell, con un valor actual de USD 27,9 millones. Le siguen Max Verstappen y Lando Norris, con USD 27,6 millones y USD 26,1 millones, respectivamente. El líder del campeonato, Kimi Antonelli, también vio incrementar su cotización, pasando de USD 23,2 millones a USD 25,7 millones.