Puertos en Panamá movilizan 5.85 millones de TEU hasta julio, pero Balboa y Cristóbal quedan rezagados

Balboa registró 1.35 millones de TEU durante los primeros siete meses, lo que representó una disminución de 11.9% frente a 2025. (AP Foto/Matías Delacroix)

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El movimiento de contenedores en los puertos panameños alcanzó 5.85 millones de TEU entre enero y julio de 2026, un incremento de 2.5% frente a los 5.71 millones registrados en igual periodo del año anterior.

El crecimiento, sin embargo, fue desigual entre las terminales: mientras tres de los principales puertos aumentaron sus operaciones, Balboa y Cristóbal cerraron los primeros siete meses en números rojos.

Un TEU —siglas de Twenty-foot Equivalent Unit— es la unidad utilizada internacionalmente para medir la capacidad y movimiento de contenedores, tomando como referencia un contenedor estándar de 20 pies.

Un contenedor de 40 pies equivale, por ejemplo, a dos TEU. La estadística permite comparar el volumen movilizado por terminales, independientemente del tamaño físico de los contenedores.

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El puerto de Cristóbal acumuló 529,737 TEU y presentó una caída de 29.4%, la mayor entre las principales terminales de contenedores del país. (AP Foto/Matias Delacroix)

Los datos actualizados por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) muestran que julio fue particularmente dinámico, con 937,957 TEU, frente a los 881,648 registrados en julio de 2025, lo que representó un crecimiento interanual de 6.4%. Fue además el mayor movimiento mensual registrado durante los primeros siete meses de 2026.

El principal impulso provino de SSA Marine MIT, que movilizó 1.89 millones de TEU y creció 21.5%, convirtiéndose en la terminal con mayor volumen del sistema. Colon Container Terminal también avanzó 19.8%, hasta 1.16 millones, mientras PSA Panama International Terminal aumentó 6.6% y alcanzó 879,489 TEU.

La otra cara de las estadísticas estuvo en Balboa y Cristóbal. Balboa movilizó 1.35 millones de TEU, 11.9% menos que un año antes, mientras Cristóbal registró 529,737 TEU y sufrió una caída de 29.4%. Bocas Fruit Company también retrocedió 51.4%, aunque su volumen, de 34,636 TEU, es considerablemente menor que el de las grandes terminales.

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Las caídas de Balboa y Cristóbal coinciden con uno de los cambios administrativos más importantes de la historia portuaria reciente de Panamá. La Corte Suprema de Justicia declaró el 29 de enero inconstitucional la Ley 5 de 1997, que sustentaba la concesión mediante la cual Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, operaba ambas terminales. El fallo quedó en firme tras publicarse el 23 de febrero.

SSA Marine MIT encabezó el movimiento portuario con 1.89 millones de TEU, después de incrementar 21.5% su actividad frente al periodo enero-julio de 2025. Tomada de al AMP

El Estado tomó entonces el control y estableció dos administraciones transitorias por un periodo de hasta 18 meses. APM Terminals Panamá, vinculada al grupo danés Maersk, quedó encargada de Balboa, mientras TIL Panamá, brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC), asumió temporalmente Cristóbal.

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El Gobierno prevé licitar posteriormente ambas terminales mediante concesiones separadas.

La transición ayuda a explicar parte del comportamiento de las cifras. En febrero, primer mes directamente impactado por el cambio, Balboa cayó 20.8% y Cristóbal 40.3% frente al mismo mes de 2025.

En marzo las contracciones se profundizaron hasta 32.5% y 56.1%, respectivamente. Cristóbal comenzó después a reducir considerablemente la caída mensual, hasta apenas 0.8% en julio.

Balboa mostró una trayectoria diferente: después de crecer 1.9% en mayo, volvió a retroceder 7.5% en junio y 12% en julio. Cristóbal, en cambio, pasó de una contracción de 39.8% en mayo a 1.9% en junio. Las cifras sugieren una recuperación operativa más rápida en la terminal atlántica, aunque su acumulado continúa fuertemente afectado.

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El movimiento de vehículos también aumentó: los puertos registraron 97,861 unidades entre enero y julio, 18.7% más que un año antes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trasbordo domina el negocio

La función de Panamá como centro de redistribución regional queda clara al analizar el destino de los contenedores. De los 5.85 millones de TEU movilizados hasta julio, 5.18 millones correspondieron a trasbordo, es decir, cerca del 88% del total. Otros 638,547 TEU fueron carga local y 36,905 TEU estuvieron vinculados a la Zona Libre.

El trasbordo consiste en descargar un contenedor de un buque para posteriormente embarcarlo en otro, sin que Panamá sea necesariamente su destino final.

Entre enero y julio, este segmento creció 1.6%, mientras la carga local aumentó 9.8% y la relacionada con Zona Libre avanzó 15.7%. El comportamiento confirma que la plataforma portuaria depende fundamentalmente de conectar rutas marítimas internacionales.

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Julio cerró con 937,957 TEU, el mayor volumen mensual registrado en lo que va de 2026, y un crecimiento interanual de 6.4%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los puertos también manejan automóviles. Entre enero y julio fueron movilizados 97,861 vehículos, 18.7% más que los 82,412 del mismo periodo de 2025. La actividad se concentró prácticamente en SSA Marine MIT y Balboa, mientras Cristóbal no registró movimiento de vehículos durante los primeros siete meses de 2026, según las estadísticas de la AMP.

En conjunto, las cifras muestran un sistema portuario que continúa creciendo pese al fuerte retroceso de dos terminales estratégicas. El aumento de MIT, Colon Container Terminal y PSA permitió compensar las pérdidas de Balboa y Cristóbal, mientras el movimiento de vehículos también repuntó.

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El siguiente desafío será determinar cuánto recuperarán las dos terminales bajo administración transitoria antes de que Panamá adjudique sus nuevas concesiones.