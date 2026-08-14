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Guatemala: avanza proceso para la remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores tras una consulta de mercado, afirman organizaciones a cargo

El sondeo previo a la convocatoria formal cerró en julio y registró 10 manifestaciones formales, con postulaciones para gramilla, drenajes y riego, iluminación, una pista certificada y la provisión e instalación de butacas

Vista aérea de un estadio con gradas azules y amarillas, una pista de atletismo de tierra, un campo central cubierto de gris y árboles
El Estadio Doroteo Guamuch Flores de Guatemala exhibe sus gradas celestes, la pista de atletismo y un campo central cubierto. (Redes Sociales)
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La CDAG y el PNUD informaron que avanzan en la preparación de la remodelación integral del estadio Doroteo Guamuch Flores tras cerrar una consulta de mercado que recibió el interés formal de 10 empresas, un paso previo a la licitación abierta con la que se contratarán las obras del principal recinto deportivo de Guatemala.

De esas 10 manifestaciones de interés, nueve empresas aseguraron que tienen capacidad técnica y operativa para prestar mantenimiento y soporte continuo en América Latina y el Caribe.

Para los distintos componentes del proyecto se postularon ocho firmas en gramilla, drenajes y riego, ocho en iluminación deportiva, ocho en la pista de atletismo certificada y siete en el suministro e instalación de butacas.

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El anuncio llegó días después de que autoridades de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala se excusaran de asistir a citaciones de la Comisión de Deportes del Congreso, donde debían explicar el estado del proyecto, el convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el calendario previsto para contratar las obras.

Según el comunicado difundido por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala, la fase de recepción de la Solicitud de Expresión de Interés cerró en julio, después de haber sido publicada el 30 de junio de 2026 para empresas y organizaciones nacionales e internacionales con experiencia en infraestructura deportiva.

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Vista aérea de un estadio vacío con el campo de tierra, gradas azules y amarillas, excavadoras, una pantalla gigante y la palabra GUATEMALA en los asientos
El Estadio Doroteo Guamuch Flores de Guatemala muestra su campo de juego en tierra y gradas azules, en medio de obras de remodelación. (Redes Sociales)

La consulta de mercado no constituye una licitación ni una adjudicación

La EOI, por sus siglas en inglés, fue presentada como una consulta de mercado destinada a identificar el interés, la experiencia y las capacidades que los potenciales participantes declaran tener para ejecutar los distintos componentes de la obra. La información recogida servirá para reforzar la preparación de los documentos y las condiciones de los futuros procesos de licitación.

La CDAG y el PNUD aclararon que este mecanismo no equivale a una licitación, una precalificación ni una adjudicación. También precisaron que participar en esa etapa no otorga ventajas ni derechos preferentes y tampoco restringe la eventual participación de otras empresas cuando se publique la convocatoria formal.

Las entidades añadieron que la capacidad y elegibilidad de las compañías solo podrá determinarse durante el proceso formal de licitación. Hasta ahora, los resultados de la consulta muestran interés del mercado y la existencia de potenciales participantes, pero no implican una selección.

La difusión del llamado se hizo por varios canales: el Mercado Global de las Naciones Unidas, el sistema Quantum del PNUD, redes sociales, el sitio web institucional, medios impresos, cámaras empresariales, embajadas, colegios de profesionales, el Comité Olímpico Guatemalteco, FEDEFUT, FIFA, World Athletics y otras organizaciones vinculadas con infraestructura deportiva.

Esa estrategia, de acuerdo con el comunicado, buscó garantizar igualdad en el acceso a la información, ampliar la participación nacional e internacional y reunir insumos suficientes para estructurar un proceso competitivo.

Las empresas reportaron experiencia en América, Europa y Asia

Las compañías que respondieron a la consulta indicaron que han participado en proyectos desarrollados en Guatemala, Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia. También señalaron que cuentan con sede o representación en Guatemala, México, Costa Rica, Colombia, Chile, Reino Unido y Estados Unidos.

La documentación entregada, según las entidades, refleja experiencia con sistemas, productos y proyectos ejecutados bajo estándares técnicos internacionales aplicables a infraestructura de fútbol y atletismo. Ese punto será parte de la base técnica para definir los términos de contratación.

La fase preparatoria sigue concentrada en la revisión, validación y fortalecimiento de la documentación técnica, las especificaciones, los alcances, los presupuestos y las condiciones de contratación de cuatro intervenciones: instalación de gramilla, drenajes y sistema de riego; instalación de pista de atletismo certificada; sistema de iluminación deportiva; y suministro e instalación de butacas con obras asociadas.

El objetivo de esa etapa es ofrecer a los futuros licitantes información técnica clara y consistente, promover competencia efectiva, reducir riesgos durante la ejecución y fijar condiciones transparentes e iguales para todos los participantes.

Una vez concluyan las validaciones técnicas, presupuestarias e institucionales, la licitación se publicará mediante un proceso abierto y competitivo, conforme a las políticas y procedimientos corporativos del PNUD.

Los avances fueron comunicados dos días después de que la CDAG se excusara de asistir a una nueva citación de la Comisión de Deportes, programada para el 11 de agosto. Los diputados querían conocer el progreso de los estudios, el alcance del convenio con el PNUD y los procesos de contratación de las obras del estadio.

Esa reunión daba continuidad a la citación del 7 de julio, cuando representantes de la confederación fueron cuestionados sobre los diagnósticos técnicos que realizaba el programa, los cronogramas del proyecto y las fechas previstas para lanzar las licitaciones.

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