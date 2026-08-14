“Me llamo Jesús”: así reaccionó entre risas alias “Diablo” tras ser detenido por el asesinato a comerciante en Honduras

Alias “Diablo” fue detenido por la Policía Nacional en un hotel del municipio de Olanchito, Yoro. (FOTO: HRN)

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Con una sonrisa, bromas frente a las cámaras y afirmando que era inocente reaccionó alias “Diablo” después de ser capturado por la Policía Nacional, que lo señala como sospechoso de participar en el asesinato de un ciudadano durante un asalto a una tienda en Olanchito, Yoro.

La captura fue confirmada por las autoridades, luego de varios días de búsqueda a raíz del crimen ocurrido el pasado lunes 10 de agosto.

El sospechoso fue localizado en un hotel de Olanchito junto con otro hombre identificado por las autoridades como Carlos Eduardo Zaldívar Cervantes, alias “Texas”, quien presuntamente sería su acompañante.

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Después de ser trasladado a una estación policial y presentado ante medios de comunicación, alias “Diablo” negó las acusaciones y protagonizó un particular intercambio con los periodistas.

“Yo soy inocente, soy mecánico. Soy inocente, me llamo Jesús”, expresó entre risas el detenido, identificado como Jesús Tróchez.

Cuando uno de los comunicadores le preguntó por qué consideraba que estaba siendo señalado, respondió nuevamente en tono jocoso: “Por guapo, me confundieron”.

Un asalto que terminó con una persona muerta

El hecho por el que es investigado ocurrió dentro de un establecimiento comercial de Olanchito.

Según la información preliminar, un hombre perdió la vida durante un asalto registrado en una tienda de la localidad.

Parte del ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes comenzaron a circular posteriormente.

Tras la difusión del video, residentes de la zona comenzaron a compartir información sobre la posible identidad del sospechoso y solicitaron públicamente a las autoridades que procedieran con su captura.

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La víctima fue identificada como Roberto Chavarría Moreno.

Las investigaciones policiales continuaron durante los días siguientes hasta que los agentes lograron establecer la posible ubicación del sospechoso.

Video de vigilancia muestra el asalto a un minimercado. Un hombre es abordado por un individuo con casco que empuña un objeto, causando que la víctima caiga al suelo. Otro individuo se encuentra cerca mientras el asaltante sale del establecimiento. El incidente fue registrado por las cámaras del local.

Las autoridades indicaron que alias “Diablo” fue localizado en un hotel del mismo municipio donde ocurrió el crimen.

En el lugar también fue requerido alias “Texas”.

Ambos fueron trasladados posteriormente a la Unidad Metropolitana de Policía Número 17 (UMEP-17) de Olanchito, donde se inició el procedimiento correspondiente.

La Policía coordinó además su remisión a la Fiscalía de turno para continuar con las diligencias y determinar las responsabilidades que correspondan.

“Por guapo, me confundieron”

La reacción de alias “Diablo” después de su detención llamó particularmente la atención debido a la tranquilidad con la que respondió a las preguntas de los periodistas.

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Durante varios minutos, el joven habló con los comunicadores, sonrió frente a las cámaras e incluso realizó señales con las manos.

En todo momento sostuvo que era inocente y rechazó estar relacionado con los hechos por los que fue detenido.

“Soy mecánico”, insistió mientras las autoridades lo mantenían bajo custodia.

Cuando fue cuestionado sobre la razón por la que supuestamente había sido identificado como sospechoso, respondió entre risas que se debía a que era “guapo” y que las autoridades se habían confundido.

Sus declaraciones fueron realizadas antes de que el caso avanzara ante las autoridades fiscales y judiciales correspondientes.

La Policía Nacional señaló que alias “Diablo”, de 20 años, ya se encontraba identificado como un objetivo de interés policial.

Según el informe de las autoridades, el joven estaría bajo investigación por su presunta participación en distintos ilícitos considerados de alto impacto en la zona norte de Honduras.

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Entre los hechos que se le atribuyen de manera preliminar se encuentra precisamente la muerte de Roberto Chavarría Moreno durante el asalto ocurrido en Olanchito.

Las autoridades deberán ahora presentar ante el Ministerio Público los elementos recabados durante la investigación para continuar con el proceso penal.

Hasta que exista una resolución judicial firme, las personas capturadas mantienen su condición de sospechosas y les asiste la presunción de inocencia.

La Policía señala a alias “Diablo” por su presunta participación en la muerte de Roberto Chavarría Moreno. (FOTO: Tu Nota)

Después de la captura, los dos hombres fueron llevados a instalaciones policiales para completar el procedimiento administrativo correspondiente.

Posteriormente, las autoridades coordinaron su traslado ante la Fiscalía de turno con el objetivo de que el Ministerio Público determine la presentación del requerimiento fiscal y los delitos que eventualmente podrían ser imputados.

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El caso había generado atención en Olanchito después de que las imágenes del asalto comenzaran a circular y habitantes de la zona solicitaran la intervención de las fuerzas de seguridad.

Las investigaciones continuarán para establecer la participación individual de cada uno de los detenidos y determinar si existen otros hechos delictivos relacionados con los sospechosos.