El alentador mensaje de Lionel Scaloni a Las Leonas y Leones antes del debut en el Mundial de hockey sobre césped

Lionel Scaloni grabó un saludo emotivo para las Leonas y los Leones, y sumó un empujón anímico a horas del estreno en el Mundial de hockey

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La expectativa crece ante el inminente debut de Las Leonas y Los Leones en la próxima edición del Mundial de hockey sobre césped. El torneo, que inicia este sábado 15 de agosto, reunirá a 32 selecciones —16 masculinas y 16 femeninas— en dos sedes europeas: Wavre, Bélgica y Amstelveen, Países Bajos.

A pocas horas del debut, un gesto resonó en la delegación nacional: Lionel Scaloni, técnico de fútbol campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en la última Copa del Mundo, envió un mensaje de aliento a ambos equipos. “Hola, Leones y Leonas y cuerpo técnico. Bueno, les quería desear lo mejor en este mundial que van a jugar, les deseo y estoy seguro que van a llevar nuestros colores a lo más alto, así que les mando un fuerte abrazo. Vamos, Argentina. Tienen todo nuestro apoyo”, expresó el entrenador en un video difundido por la Confederación Argentina de Hockey.

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En los últimos días, Scaloni volvió a captar la atención pública durante su descanso en Europa cuando un grupo de argentinos se le acercó para pedirle una foto y hasta le entregaron una “ofrenda”, gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales. Tras haber pasado varios días en su Pujato natal, donde numerosos fanáticos se acercaron a su casa, el director técnico de la selección albiceleste —quien aún no confirmó su continuidad más allá de 2027— dedicó un momento especial para enviar su mensaje de apoyo a los seleccionados nacionales de hockey sobre césped.

Las Leonas iniciarán su camino en el Mundial de hockey este sábado frente a Estados Unidos

En cuanto a lo deportivo, el formato de la Copa del Mundo introduce una característica inédita: la supresión de los cuartos de final. En su lugar, los equipos disputarán una doble fase de grupos, y solo los dos mejores de la segunda instancia avanzarán directamente a las semifinales. Además, los resultados previos entre equipos se mantendrán si vuelven a enfrentarse, lo que otorga un peso adicional a cada partido desde el inicio.

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Las Leonas, dirigidas por Fernando Ferrara, buscarán alcanzar su tercer título mundial tras las conquistas en Perth 2002 y Rosario 2010. El conjunto argentino comparte el Grupo B y afrontará la primera fase en Bélgica. Su debut será el sábado 15 de agosto frente a Estados Unidos a las 12.30 (hora argentina). Luego se medirán con Alemania el lunes 17 y cerrarán la fase de grupos frente a Escocia el miércoles 19.

Por el lado masculino, Los Leones integran el Grupo A y tendrán su estreno el domingo 16 ante Japón a las 14. El martes 18 enfrentarán al seleccionado local de Países Bajos y el jueves 20 disputarán el último partido de la fase inicial ante Nueva Zelanda a las 7.30, siempre en horario argentino.

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Este domingo los Leones se enfrentarán a Japón en el debut del certamen

Ambos equipos comparten el objetivo de avanzar a las etapas decisivas, aunque con realidades diferentes. Las Leonas llegan tras ser subcampeonas del mundo en 2022 y segundas en las dos últimas temporadas de la FIH Pro League. El equipo neerlandés, que será local y defensor del título, vuelve a posicionarse como su principal rival, tras vencerlas también en París 2024.

En el caso de Los Leones, el desafío será mejorar la ubicación del último Mundial y regresar al podio, algo que no logran desde 2014. El grupo presenta alto nivel de competencia, con rivales de peso como Alemania —actual campeona del mundo—, Países Bajos —reciente oro olímpico— y Bélgica, vencedor en la última FIH Pro League.

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El Mundial de hockey 2026 se disputará en el Belfius Hockey Arena de Wavre y el Estadio Wagener de Amstelveen. La FIH planeó un sistema en el que los cuatro grupos iniciales de cuatro equipos cada uno darán paso, desde el 21 de agosto, a una segunda fase de grupos. Solo los dos mejores de cada nueva zona ingresarán a las semifinales, lo que elimina una instancia directa de eliminación y redefine la estrategia de cada partido.