Lilly Wachowski asegura que Hollywood le cierra las puertas a su nueva película por tener un “elenco trans”

El nuevo proyecto de la directora de The Matrix nació como una respuesta a la situación que atraviesan las personas trans. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP)

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Lilly Wachowski, una de las cineastas detrás de The Matrix, enfrenta dificultades para llevar a la pantalla su nuevo proyecto, The Hunted. La directora y guionista asegura que, pese a que el guion ha recibido una respuesta positiva entre quienes lo han leído, no a logrado avanzar con el financiamiento de la producción que tendrá un reparto predominantemente transgénero. El thriller tiene un presupuesto estimado de US$10 millones y fue escrito por Wachowski junto a su pareja, Mickey Ray Mahoney.

La cineasta habló sobre el proyecto en una entrevista con el pódcast The Business, de KCRW, donde explicó que The Hunted nació como una respuesta personal a la situación que atraviesan las personas trans. Para Wachowski, el guion también fue una manera de canalizar “toda la ira, rabia y frustración” que le provocaba ese contexto.

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“Este es un guion que era extremadamente importante de escribir para mí”, afirmó. La propuesta aborda problemáticas de la comunidad transgénero desde la propia experiencia de la cineasta.

El principal obstáculo no estaría en la recepción del guion. Wachowski contó que, cuando lo presenta a posibles interesados, la reacción suele ser positiva, pero el respaldo económico no llega. “A la gente le gusta, pero realmente no quieren hacerla porque tiene un elenco trans de principio a fin”, señaló. Por esa razón, agregó: “Tengo que ser creativa y encontrar diferentes maneras de poner esto frente a la gente”.

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Wachowski quiere encontrar nuevas formas de presentar su historia mientras Hollywood permanece reticente a respaldar la película.(Captura: redes sociales)

La falta de financiación llevó a la directora a buscar una alternativa para que la historia pudiera llegar al público. El 7 y 8 de agosto organizó una lectura del guion en el teatro Dynasty Typewriter, en Los Ángeles, junto a parte de sus amigos y colaboradores. De esa manera, pudo experimentar con la historia sin depender de los millones de dólares que requeriría convertirla en una producción cinematográfica.

“¿Por qué hacemos arte?”, planteó Wachowski durante la entrevista. “Hago arte porque quiero sentir alegría. Hago arte para decir la verdad sobre mí misma o para decir la verdad sobre el mundo”. La directora explicó que, aunque la lectura no representa el formato que había imaginado originalmente para The Hunted, le permite alcanzar el mismo propósito creativo.

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“Voy a salir y voy a atrapar esa alegría trans con todos mis amigos”, expresó sobre la experiencia. “No es lo que había imaginado, pero el resultado final es el mismo”.

De ‘The Matrix’ a una nueva etapa

Wachowski alcanzó reconocimiento internacional junto a su hermana Lana Wachowski con The Matrix, estrenada en 1999. Ambas estuvieron al frente de sus dos secuelas, The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions, además de dirigir películas como Speed Racer, Cloud Atlas y Jupiter Ascending. También fueron creadoras de la serie Sense8.

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Antes de involucrarse con Anarchists United, Wachowski había considerado alejarse definitivamente de la dirección cinematográfica. (Captura: redes sociales)

Sin embargo, después de su trabajo en Sense8, Lilly Wachowski llegó a plantearse la posibilidad de abandonar definitivamente la dirección. Ese era el plan, pero reconsideró la decisión tras conocer Anarchists United Foundation, una organización impulsada por artistas para desarrollar películas y series de género con presupuestos inferiores a US$10 millones.

La iniciativa busca funcionar al margen del sistema tradicional de estudios y apoyar “voces subrepresentadas y puntos de vista marginados”, según explicó.