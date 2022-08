Escándalo en la Fórmula 1: Alpine anunció a Oscar Piastri como piloto para 2023, pero luego el piloto lo negó y estallaron los memes

Osca Piastri está en la cresta de la ola en su carrera y es el centro de la escena en el mundo de la F1 (@OscarPiastri)

Los productores de Netflix se deben estar frotando las manos y saben que ya tienen un capítulo especial para su serie de la Fórmula 1, “Drive to Survive”. Sus guionistas ya se deben estar quemando los dedos para contar desde adentro el “Piastrigate”, el escándalo que sacude a la Máxima, en el que la escudería Alpine confirmó que el australiano Oscar Piastri correrá para ellos en 2023, pero dos horas más tarde, el propio piloto lo negó en sus redes sociales. La bomba se dio en el receso por las vacaciones de verano en Europa y esto le dará un margen de respiro a las partes para aclarar u oscurecer el tema, que ya de por sí es muy complejo.

En el mundo hay millones de pilotos que sueñan con ser uno de los 20 que corren en la F1. Llegar a la categoría reina es la cima y que un equipo anuncie de forma pública que un corredor manejará para ellos suele ser el anhelo cumplido por todos competidores. Sin embargo, Piastri tuvo otros planes. Pero no es que no correrá en la categoría, si no que no quiere hacerlo con el team francés y tendría todo acordado para hacerlo con McLaren.

En la F1 el mercado de pases -por lo general- se da luego de la pausa por el descanso de verano. En el Autódromo de Monza, Italia, es donde se filtran la información o el lugar elegido para hacer los anuncios. Pero al parecer la vorágine de la Máxima sacudió el primer día de vacaciones y este lunes el ambiente se alteró con la noticia de que Fernando Alonso pasará a Aston Martin en 2023 para sustituir a Sebastian Vettel, quien informó su retiro en la previa de la última fecha disputada en Hungría.

El anuncio de Alpine

Otmar Szafnauer, el jefe de equipo de Alpine, reveló que se enteró “por los medios del pase de Alonso al team británico”. Cabe recordar que la escuadra francesa le dio el lugar para que retorne el bicampeón mundial en 2021, luego de dos años afuera de la F1. Que este equipo es el ex RenaultF1, donde el propio español se consagró en 2005 y 2006.

Pero en la F1 la competición abajo de los autos es tan o más fuerte que arriba de ellos y la nostalgia por sus años dorados en los que se coronó campeón no pudieron con el rendimiento del auto de Alpine que no cumplió -por ahora- con las expectativas del asturiano de 41 años, que a la primera de cambio no lo dudó un instante. Aunque Alpine es el mejor del resto detrás de Red Bull, Ferrari y Mercedes, y es cuarto en el Campeonato Mundial de Constructores con 99 puntos, cuatro más que McLaren.

Ante esta situación Alpine debió buscar un reemplazante para Alonso y qué mejor con alguien de la casa como Piastri, quien está ligado al equipo desde hace cuatro años, es su piloto de reserva y que se graduó con honores en las categorías promocionales ya que logró los títulos de la Fórmula Renault (2019), de la Fórmula 3 (2020) y la Fórmula 2 (2021).

La negativa de Piastri

“Alineación de pilotos 2023 confirmada: Esteban Ocon-Oscar Piastri. Después de cuatro años como parte de la familia Renault y Alpine, el piloto de reserva Oscar Piastri asciende a un asiento de carrera junto a Esteban Ocon a partir de 2023″, informó por sus redes sociales la escuadra gala. Hasta la F1 en sus redes sociales se hizo eco de la noticia.

Se esperó el agradecimiento al equipo, el típico “sueño cumplido”, el “no veo la hora de que arranque la próxima temporada”, etc. Nada de eso. Piastri respondió con otra bomba: “Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 publicó un comunicado de prensa a última hora de la tarde de que conduciré para ellos el próximo año. Esto está mal y no firmé un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año”.

¿Cuál es la trama secreta de la historia? Antes de la salida de Alonso, era muy difícil que Piastri tuviese un lugar como piloto titular en Alpine para 2023, temporada en la que cumplirá 22 años, una edad justa para debutar. Esto habría llevado a él y su mánager, el ex piloto de F1 Mark Webber, a negociar con otro equipo y ese es McLaren. Webber, en su momento, tuvo como representante a Flavio Briatore, ex jefe de Renault y Benetton y que también manejó la carrera de Alonso. En un lugar donde todos se conocen las charlas de WhatsApp entre ellos tres ardieron en las últimas semanas.

Piastri sobre el Alpine. Sería una de sus últimas foto con el auto francés (@OscarPiastri)

Cabe recordar que hace unas semanas el australiano, Daniel Ricciardo, actual piloto titular de McLaren, salió a desmentir por sus redes que no iba a estar en el team inglés el año próximo, ante la confirmación de la llegada al staff de pilotos (no como titular) del mexicano Patricio O´Ward (23 años), quien brilla en la IndyCar y fue segundo en la última edición de las 500 Millas de Indianápolis.

Los trascendidos apuntan a que Piastri tendría un precontrato con McLaren, algo que subiría al ring a los abogados de ambas escuderías. Esta situación generó una ola de reacciones y memes de los fanáticos que hicieron arder las redes sociales.

Lo cierto es que las vacaciones en Europa comenzaron agitadas y será un complejo receso hasta el retorno de la actividad el viernes 26 de agosto, con las primeras prácticas del GP de Bélgica. En el legendario Autódromo de Spa-Francorchamps las cámaras apuntarán a Piastri, el joven que se animó a negar de forma pública una incorporación a un equipo de F1. Todos esperan que llegue la fecha en el trazado belga y en Netflix ya prepararan un equipo de producción especial para ese fin de semana.

