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Lali Espósito reaccionó a la polémica por su ausencia en el lanzamiento de la serie de Moria Casán

La cantante eligió una frase de la One y un tramo de la canción “¿Quiénes son?" en el estadio de River Plate bajo la lluvia para dejar en claro su postura

Lali Espósito comparte su postura sobre las versiones de un distanciamiento con Moria Casán

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La ausencia de Lali Espósito en la alfombra roja del lanzamiento de la serie biográfica Moria encendió las versiones sobre un distanciamiento con Moria Casán, apenas horas antes del estreno oficial de la producción en Netflix, previsto para este viernes 14 de agosto.

El martes 12 de agosto, el teatro Lola Membrives fue el escenario del evento especial que la plataforma organizó para anticipar el debut de la serie. Entre los presentes, la ausencia de la cantante no pasó inadvertida y disparó especulaciones sobre el estado del vínculo entre las dos figuras.

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Casán salió al cruce de las versiones en una entrevista con el ciclo El Ejército de la Mañana de Bondi Live. La actriz y conductora dejó en claro que la logística de las invitaciones al evento estuvo a cargo de la plataforma de streaming y que ella no tuvo injerencia en ese proceso. “De Lali no sé nada, no sé por qué no vino, de invitar se ocupa Netflix”, afirmó en declaraciones recogidas por Bondi Live. También aclaró que, cuando le consultaron por sus invitados personales, su pedido quedó limitado a su entorno familiar y más cercano, sin incluir a la cantante.

Moria Casán y Lali Espósito
Moria Casán y Lali Espósito

Lejos de alimentar la polémica, Casán restó peso al episodio y repasó la historia compartida con Espósito. Recordó que ambas colaboraron en “¿Quiénes son?”, canción inspirada en una de sus frases más reconocidas, que la cantante participó de su podcast La One: La Vida de Moria Casán —una producción original de Spotify— y que Casán apareció en conciertos que Espósito ofreció en el estadio Vélez Sarsfield entre mayo y diciembre de 2025. “Con Lali somos conocidas y nada más, pero tengo la mejor”, precisó la conductora.

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La entrevista también abordó versiones previas sobre un supuesto enojo de Espósito vinculado a declaraciones de Casán sobre Pedro Rosemblat. La conductora rechazó esa lectura y señaló que el contacto entre ambas nunca se interrumpió. “Se comunicó hace poco para contarme algunas cosas y también nos mandamos cosas”, dijo Casán, y mencionó como ejemplo un video que Espósito le envió durante el Mundial 2026 con una frase suya, en los días previos al debut de la serie.

Moria Casán habló sobre las versiones de distanciamiento con Lali Espósito

“Tal vez ella no pudo ir al estreno, yo no espero nunca nada. Ni me di cuenta de que no estaba”, cerró Casán sobre el episodio. Y fue más lejos: “Entiendo que Netflix la invitó y ella no pudo venir porque es una chica muy ocupada. Pero no pasa nada. No siento que sea algo personal conmigo”, afirmó la protagonista de la serie.

Minutos después, mientras su foco está en el concierto que dará el 26 de septiembre en River Plate, Lali Espósito respondió a su manera. Desde el escenario de uno de sus shows, empapada por la lluvia, publicó una historia en su cuenta de Instagram @Lali con el texto “QUIENES SOON?!” y agregó: “aprovecho este momentazo del show para decir que salió la serie de la One y que mi admiración adoración es total”. El posteo, que combinó el anuncio del estreno con una declaración de afecto hacia Casán, fue leído por muchos seguidores como una respuesta directa a los rumores que circulaban en medios y redes.

Lali Espósito lanzó junto a Moria Casán el videoclip de "¿Quiénes son?"

El vínculo entre las dos artistas tiene otro antecedente reciente: tras la consagración de España como campeón del Mundial 2026, Espósito publicó en su cuenta de TikTok un video en el que recitó una frase de Casán para respaldar a la Scaloneta en medio de una ola de críticas. “Todos se la agarran conmigo y a mí me importa tres pitos quiénes sean. A mí me plantás batalla y yo te respondo. Aguantate, así seas un cuatro de copas o un as de bastos, un as de espadas, o lo que seas”, reprodujo Espósito, con las palabras de la conductora como bandera.

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Lali EspósitoMoria Casán¿Quiénes son?

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