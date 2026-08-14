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Hostil columna contra Enzo Fernández en un diario inglés en medio de su negociación con Manchester City: “Es la cara del juego sucio”

Un periodista del periódico Daily Mail cargó contra el mediocampista argentino, a quien calificó como “símbolo de lo peor de este deporte tan bonito”

El festejo de Enzo Fernández tras anotar un gol histórico ante Inglaterra en semifinales del Mundial 2026 (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)
El festejo de Enzo Fernández tras anotar un gol histórico ante Inglaterra en semifinales del Mundial 2026 (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)
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Enzo Fernández podría protagonizar otra transferencia explosiva en la Premier League con un millonario traspaso al Manchester City. Mientras el tiempo de espera se agota, un medio inglés publicó una columna con calificaciones agresivas y hostiles sobre el juego del mediocampista argentino que se convirtió en líder del Chelsea.

Enzo Fernández es la cara del juego sucio y Enzo Maresca debería huir de él a toda prisa. Sustituir a Pep Guardiola en el Manchester City ya es el trabajo más difícil del fútbol sin tener que volver a tolerar el comportamiento descarado y descerebrado del argentino”, tituló su columna de opinión en Daily Mail el periodista Oliver Holt, quien se identificó como redactor jefe de la sección deportiva.

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El cronista, a lo largo de un texto con distintos agravios, indicó que el mediocampista de 25 años se “ha convertido en símbolo de lo peor de este deporte tan bonito” y que el flamante entrenador del City, Maresca, tiene un “historial de tolerar y recompensar las payasadas de mal gusto y de mal gusto”. Entre sus punteos, recuerda el altercado que debió afrontar Enzo en los Blues al regresar del Mundial de Qatar 2022 por la viralización de un video del plantel argentino festejando con un cántico con referencias al origen de los jugadores de Francia. El futbolista, que pidió disculpas al plantel, fue elegido como capitán por Maresca y se convirtió en la figura indiscutida de Chelsea.

Holt calificó como una “estupidez” y una “ofensa” lo que hizo Enzo, pero también recordó la sanción que recibió el futbolista argentino a finales de la temporada por “coquetear públicamente con el Real Madrid”. Lo cierto es que Enzo tuvo que convivir con un extraño castigo por decir que “viviría Madrid” porque “es parecido a Buenos Aires”.

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Enzo Fernández, capitán del Chelsea (Foto: Reuters/Peter Cziborra)
Enzo Fernández, capitán del Chelsea (Foto: Reuters/Peter Cziborra)

Con referencias a esos dos sucesos, el periodista inglés lanzó una hostil descripción del estilo: Este hombre figura entre los peores de la liga por sus intentos de presionar a los árbitros con sus payasadas. Y agregó un recuerdo sobre el Mundial, con el fresco reflejo del festejo de Topo Gigio que hizo Fernández tras dar vuelta la semifinal ante Inglaterra: “Es un jugador que fue expulsado en la final del Mundial y cuyo comportamiento violento e impune en la semifinal contra Inglaterra provocó una indignación generalizada”. Un medio inglés, tras esa derrota en la Copa del Mundo, había enumerado una confusa lista de supuestos “trucos sucios” que empleó la Albiceleste para vencer a los Three Lions.

Con el City evaluando mecanismos de negociación para sumarlo a sus filas mientras cierra otras ventas clave, el periodista evaluó con desprecio del nivel de Enzo y del valor de 140 millones de euros que le puso el Chelsea: “Era previsible que el Madrid no quisiera ni acercarse a él. Lo que resultaba menos previsible era que dieran el inusual paso de declarar públicamente que no estaban interesados en ficharlo”, repasando el comunicado que emitió el Merengue a inicios de julio.

En su columna, el periodista utilizó el interés por Enzo Fernández para asegurar que Maresca “ya está poniendo en riesgo la reputación que el City se forjó durante la época de Pep Guardiola”, asegurando que era un “equipo ampliamente admirado por la calidad, el estilo y la actitud con la que dominaba la Premier League”. Utilizando como referencias a Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri, Ilkay Gündogan, Jack Grealish y Erling Haaland, planteó que los Ciudadanos “hacían sonreír” a cualquier espectador, pero sembró una extraña conjetura: “El fichaje de Fernández, de concretarse, cambiará eso”.

Seis hombres con camisetas azules y shorts negros corren en una cancha de césped. Hay postes de entrenamiento naranjas y árboles al fondo
Enzo Fernández se unió esta semana al entrenamiento del Chelsea en compañía del flamante refuerzo Valentín Barco

Dijo que el mediocampista de la selección argentina “es un buen jugador”, pero que “su calidad tiene un alto costo en términos de la imagen del equipo en el que juega” y que los “entrenadores más inteligentes compran tanto carácter como calidad”.

“Lo cierto es que si el City ficha a Fernández, no solo supondrá un paso atrás respecto a Rodri, sino un retroceso en muchos de los valores que el club defendía bajo la dirección de Guardiola. Representará una aceptación del lado más oscuro del fútbol. Será un traspaso que simboliza el cinismo. Será una decisión que indica que el City está cambiando la belleza por las artimañas del juego”, fue su argumento.

En su análisis, afirmó que Chelsea “pagó de más” por el pase de Enzo al Benfica ya que si bien “no ha sido un fracaso tan rotundo” como otras compras de los Blues, “ha alternado actuaciones sobresalientes con períodos de casi total anonimato”. “Se supone que es uno de los líderes del equipo, pero hubo momentos la temporada pasada en los que no parecía en absoluto un líder. Los líderes no coquetean con otros equipos. Los líderes no son sancionados por su propio club. Los líderes no permiten que la mediocridad se extienda a su alrededor”, aclaró.

En la conclusión, remarcó que si el Chelsea logra recuperar parte del dinero que invirtió en una de las figuras del seleccionado que ganó el título del mundo en Qatar 2022 “debería ser motivo de gran celebración”, pero matizó que del otro lado el City será “todo lo contrario” y que Maresca sumará un problema extra a la carga de reemplazar a Guardiola: “Esa tarea se complicará aún más”.

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