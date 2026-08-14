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La decisión de un árbitro de fútbol infantil que generó polémica y se viralizó: amonestó a dos chicos por culpa de los padres

La determinación del juez despertó controversia en las redes sociales

Árbitro viral en el fútbol baby
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Un partido de baby fútbol despertó polémica luego de que la decisión del árbitro se viralizara en las redes sociales. En el encuentro que enfrentó a las categorías 2015 de Defensores y La Amistad, una exacerbada discusión entre representantes adultos de uno y otro equipo, llevó al juez de turno a interrumpir el duelo durante unos segundos.

“¿Terminaron, muchachos? ¿Puedo seguir el partido con los chicos? Ah, ¿me querés responsabilizar a mí y se están peleando entre ustedes?“, arremetió el árbitro contra quien parecía ser el entrenador de uno de los equipos. Y ahí se generó la actitud polémica: amonestó a los chicos que eran capitanes de cada conjunto.

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El árbitro, Agustín Celiz, que tiene un canal de YouTube donde comparte imágenes de los partidos que dirige, vociferó: “Vamos a resolverlo. Amonestado el capitán de Defensores y el de La Amistad. Ahora, el nene que se vaya expulsado, es responsabilidad de la gente de afuera que está a los gritos mientras los nenes están jugando. Un grito más de afuera y se van expulsados los dos capitanes de cada equipo”.

Las amonestaciones se fundamentaron por la conducta de “gente de afuera”: personas en las inmediaciones del terreno de juego que, según el criterio arbitral, influían en el desarrollo del partido. Bajo esa interpretación, el juez asumió una responsabilidad simbólica del capitán sobre el orden vinculado a su afición.

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Árbitro viral en el fútbol baby

Entre los argumentos a favor se planteó la prevención de una escalada, al considerar la amarilla como una forma de frenar reacciones del plantel ante provocaciones externas. También se mencionó un efecto disuasorio para marcar tolerancia cero frente a interferencias que alteren el juego.

Entre las objeciones se señaló la falta de control directo del capitán sobre hinchas u otras personas fuera del campo, lo que podría volver injusta la medida. También se advirtió sobre un precedente problemático si se castiga por acciones de terceros sin pruebas claras de colaboración o incitación, y sobre la ambigüedad de criterios cuando no hay una norma explícita que contemple una amonestación por conductas externas.

Muchos usuarios de TikTok estuvieron de acuerdo con la sanción que aplicó con clara dirección para los adultos que entorpecían el match: “Perfecto juez”, “Apoyo total al juez, por más jueces así por favor, los niños solo van a divertirse porque les gusta”, “Este árbitro es un genio, la AFA lo tiene que llevar a primera” y “Perfecto el árbitro, los familiares tienen que alentar y los técnicos deben dirigir y no generar un ambiente de malestar a todos. Los chicos son los más tranquilos, ¿quiénes son el problema?”.

Pero, para muchos otros, la amarilla a los niños no correspondía: “¿Qué tienen que ver los capitanes?”, “Me parece que las amarillas deberían ir para los profes, pero desconozco el torneo y su reglamentación”, “¿Qué tenían que ver los pibes?”, “Amigo, ¿por qué le sacás amarilla a los nenes?, a los técnicos sacales” y “Los chicos no tienen la culpa, echá a los padres y listo”.

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