Oficial: Liverpool vendió un 30% de las acciones del club a un consorcio liderado por Jeff Bezos

Liverpool confirmó de manera oficial la venta del 30% de sus acciones (REUTERS/Peter Powell)

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Liverpool hizo oficial la venta del 30% de sus acciones de Fenway Sports Group (FSG) a un consorcio encabezado por Amit Bhatia, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el cofundador de Facebook, Eduardo Saverin.

Según informaron diarios locales como The Guardian, la operación estuvo valorada en 1.650 millones de libras, por lo que sitúa al valor total del club en unos 5.500 millones. Según el grupo propietario, busca ampliar oportunidades globales de negocio sin alterar el control operativo ni la planificación deportiva inmediata. La entidad inglesa aseguró que es una “inversión minoritaria estratégica”.

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“Esta inversión estratégica respalda las ambiciones de crecimiento a largo plazo del Liverpool FC al reunir a expertos de los ámbitos empresarial, tecnológico y de inversión a nivel global. Los socios del consorcio trabajarán con FSG y el equipo directivo del club para evaluar oportunidades que potencien los objetivos del club tanto dentro como fuera del terreno de juego. FSG mantiene la propiedad mayoritaria y el control operativo del Liverpool FC”, explicó la institución británica en un comunicado oficial.

El periodista Andy Hunter detalló en el periódico The Guardian que Bhatia pasará a ser el nuevo vicepresidente del Liverpool dentro de un consejo de administración ampliado. También se incorporarán Elaine Saverin, esposa de Eduardo Saverin, y Bryan Baum, cofundador y socio gerente de K5 Global, mientras que Bezos es considerado como “inversor pasivo” y “no tendrá asiento en el directorio”.

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Bezos, de 62 años, es considerado el tercer hombre más rico del mundo (una fortuna calculada en 272.000 millones de dólares) según los últimos datos de la tradicional revista Forbes que colocó a Elon Musk como el propietario de la mayor riqueza del planeta. Los datos que ofreció el citado periódico The Guardian marcan que Eduardo Saverin tiene una fortuna estimada en 33.000 millones de dólares y la familia Mittal cuenta con unos 17.000 millones de dólares. En ese contexto, “FSG mantendrá el control operativo del Liverpool, además de ser el propietario mayoritario”.

La inversión aún debe superar la aprobación regulatoria y ese proceso podría demorar hasta 90 días. Durante ese período, y también después del cierre si se concreta, no habrá cambios en el presupuesto de fichajes de este verano, en la estrategia deportiva ni en la gestión cotidiana del club.

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Jeff Bezos tendrá una participación de "inversor pasivo" en el Liverpool (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

Pese al perfil de los inversores, FSG seguirá siendo el accionista mayoritario y conservará el control operativo del club. De acuerdo con el medio citado, la operación sí concede a 1892 Holdings opciones para comprar una participación adicional si los accionistas mayoritarios deciden desprenderse de más títulos más adelante. No existe, en cambio, ninguna cláusula que obligue al consorcio de Bhatia a aumentar su presencia accionarial.

Fenway Sports Group compró el Liverpool en 2010 por 300 millones de libras, después de la etapa de Tom Hicks y George Gillett. Desde esa referencia hasta la valoración actual de 5.500 millones de libras, la operación refleja la revalorización del club bajo la propiedad del grupo estadounidense.

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Mike Gordon, que volvió a asumir un papel más activo en el Liverpool tras la salida de Michael Edwards como director ejecutivo de fútbol en FSG, explicó la lógica del acuerdo en el comunicado oficial. “El Liverpool siempre se ha construido pensando más allá de una sola temporada y tomando decisiones teniendo en cuenta los intereses a largo plazo del club. Ese enfoque sigue atrayendo el interés de inversores y líderes empresariales de prestigio en todo el mundo”, argumentó.

En esta misma línea, añadió: “Al considerar esta oportunidad, quedó claro que Amit y el consorcio compartían nuestra filosofía a largo plazo y nuestro aprecio por lo que hace especial a Liverpool. Su experiencia y perspectiva complementarán la sólida base ya existente, y esperamos con interés trabajar juntos”.

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En el plano deportivo, Liverpool inició la primera temporada con Andoni Iraola en el banco de suplentes (REUTERS/Phil Noble)

En representación de 1892 Holdings, Bhatia brindó las primeras declaraciones en el comunicado oficial. “Estamos sumamente orgullosos de invertir en el Liverpool Football Club y de hacerlo junto a FSG. Sentimos el máximo respeto y admiración por FSG como propietarios y por todo lo que han logrado en Anfield”, reconoció.

Luego, sumó: “Ser recibidos como socios en un club de esta envergadura es un enorme privilegio. Realizamos esta inversión porque creemos firmemente en el Liverpool y en su directiva, y esperamos apoyar el éxito continuo del club durante los próximos años”.

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El portal The Guardian hizo hincapié en que la composición del consorcio de Bhatia fue algo que “atrajo” al grupo que lidera al Liverpool. “El equipo directivo de FSG, integrado por el propietario principal John W Henry, el presidente Tom Werner y el director ejecutivo Mike Gordon, ha dedicado casi un año a conocer a Bhatia y cree que el acuerdo generará nuevas oportunidades para Liverpool en los ámbitos global de los negocios, la tecnología y la inversión, incluyendo los importantes mercados de India y Asia”, argumentó el medio británico.

En el plano deportivo, Liverpool afrontará su primera temporada con Andoni Iraola en el banco de suplentes tras la salida de Arne Slot. El español, que logró grandes resultados con el Bournemouth, comandará a los Reds luego de una discreta campaña en la que terminó quinto, pese a que logró consumar su clasificación a la UEFA Champions League. En el mercado de pases, donde se concretó la marcha de Mohamed Salah, incorporó al delantero español Víctor Muñoz y al marcador central francés Jérémy Jacquet.

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EL COMUNICADO OFICIAL DEL LIVERPOOL COMPLETO

Liverpool hizo oficial la compra del 30% de sus acciones al grupo liderado por Jeff Bezos (REUTERS/Peter Powell)

Fenway Sports Group ha emitido el siguiente comunicado en relación con su inversión minoritaria estratégica en el Liverpool Football Club.

Fenway Sports Group (FSG), una empresa global de deportes, medios de comunicación, entretenimiento e inmobiliaria, anunció hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para la venta de una participación minoritaria en el Liverpool FC a 1892 Holdings, un consorcio liderado y gestionado por Amit Bhatia, con inversiones de Amit Bhatia y los fideicomisos de la familia Mittal, K5 Sports (un fondo de K5 Global), con Jeff Bezos como inversor principal en el fondo K5 Sports, y EE Capital, la oficina familiar de Elaine y Eduardo Saverin.

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Esta inversión estratégica respalda las ambiciones de crecimiento a largo plazo del Liverpool FC al reunir a expertos de los ámbitos empresarial, tecnológico y de inversión a nivel global. Los socios del consorcio trabajarán con FSG y el equipo directivo del club para evaluar oportunidades que potencien los objetivos del club tanto dentro como fuera del terreno de juego. FSG mantiene la propiedad mayoritaria y el control operativo del Liverpool FC.

Mike Gordon, presidente de FSG, declaró: “El Liverpool siempre se ha construido pensando más allá de una sola temporada y tomando decisiones con los intereses a largo plazo del club en mente. Este enfoque sigue atrayendo el interés de inversores y líderes empresariales de prestigio en todo el mundo. Al considerar esta oportunidad, quedó claro que Amit y el consorcio compartían nuestra filosofía a largo plazo y valoraban lo que hace especial al Liverpool. Su experiencia y perspectiva complementarán la sólida base ya existente, y esperamos con interés trabajar juntos”.

Amit Bhatia, en nombre de 1892 Holdings, declaró: “Estamos sumamente orgullosos de invertir en el Liverpool Football Club y de hacerlo junto a FSG. Sentimos el mayor respeto y admiración por FSG como propietarios y por todo lo que han logrado en Anfield. Ser recibidos como socios en un club de esta envergadura es un gran privilegio. Realizamos esta inversión porque creemos firmemente en el Liverpool y en su liderazgo, y esperamos apoyar el éxito continuo del club durante los próximos años”.

Corestone Capital Advisors presentó a las partes y facilitó su colaboración en relación con la transacción. Allen Overy Shearman Sterling LLP actuó como asesor legal de FSG y del club, con servicios de apoyo proporcionados por Deloitte. Latham & Watkins LLP actuó como asesor legal de 1892 Holdings, con servicios de apoyo y asesoramiento de PricewaterhouseCoopers y Moelis & Company. Orrick, Herrington & Sutcliffe y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton actuaron como asesores legales del fondo K5 Sports y su inversor principal. Clifford Chance LLP actuó como asesor legal de EE Capital.

El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones regulatorias y a otras condiciones de cierre habituales.