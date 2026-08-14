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Cuál es la nueva marca de autos híbridos enchufables que se lanzó en la Argentina y que tiene el ADN europeo de alta tecnología

Es una derivación de la unión entre Geely y Volvo. Tanto es así que su sede central está en Suecia y en su esencia hay estándares de calidad y seguridad tradicionales de esa marca escandinava

Primer plano de la parte frontal derecha de un coche blanco con faros LED encendidos, capó, guardabarros negro y parte de una rueda delantera
Lynk&Co, la marca de origen sueco identificada por sus luces delanteras sobre el capó, llegó a Argentina de la mano del Grupo Belcastro. El lanzamiento fue con 3 modelos híbridos enchufables.
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Dicen que la primera impresión es lo que cuenta, y quizás por eso, el lanzamiento de Lynk&Co en el mercado automotor no haya sido una más de tantas que llegaron en los últimos dos años a la Argentina.

La empresa rompió el molde con una presentación simultánea de tres modelos híbridos enchufables (PHEV) que no estuvo a cargo de una persona física, sino de un presentador virtual generado íntegramente con Inteligencia Artificial.

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El mensaje que quisieron transmitir fue muy claro: más allá de sus cualidades en aspectos de mecánica, seguridad y diseño, tres pilares distintivos de los autos Lynk&Co, se trata de autos con un nivel de tecnología del más alto estándar en el mundo del automóvil. Lo definen como New Premium por no seguir los parámetros tradicionales de la marca histórica de este segmento.

Dos vehículos Lynk&Co en un showroom: un Lynk&Co 06 gris al frente y un modelo marrón detrás, con proyecciones de un hombre y una mano al fondo
La presentación de los nuevos Lynk&Co salió de lo común porque fue realizada íntegramente con Inteligencia Artificial, marcando un alto compromiso con la tecnología en los autos de la marca.

Probablemente, sea una de las marcas más nuevas del mundo, ya que nació en 2016, exactamente 10 años atrás, producto de la adquisición de Volvo Group por parte del Geely Holding de origen chino. Geely había comprado la empresa a Ford en 2010, aunque siempre con la idea de mantener su identidad intacta.

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Por eso, Lynk&Co es una marca sueca, tan sueca que incluso tiene su sede central en Gotemburgo, ciudad que es la cuna pero también la actual casa de Volvo.

La entrada al mercado argentino se dio en el marco del programa del Gobierno de promover la electromovilidad a través del cupo anual de 50.000 autos híbridos y eléctricos que están exentos de pagar arancel de importación extrazona.

Interior de un automóvil con volante, tablero, rejillas de ventilación y una pantalla táctil central que exhibe un vehículo digital, música y aplicaciones
Como todo auto tecnológico electrificado, la mayoría de los sistemas se configuran y activan desde una gran pantalla central. (Lynk&Co)

Sin embargo, del mismo modo que ocurre con Baic, otra marca del Grupo Belcastro, Lynk&Co llega con tres modelos. Dos de ellos entraron en el cupo, mientras que el tercero quedó excluido por su equipamiento y segmento, por lo que paga el 35% reglamentario.

“Lynk & Co llega a la Argentina con una identidad muy definida. Nacida en Gotemburgo y con una fuerte herencia escandinava, combina diseño, ingeniería y seguridad con el enorme desarrollo tecnológico y la escala global de Geely. Queremos ofrecer mucho más que excelentes vehículos: una experiencia de marca diferente, moderna y conectada, para una nueva generación de clientes”, señaló Diego Cassino, CEO de Lynk & Co Argentina.

Por sobre las características de cada modelo, los Lynk&Co tienen un completo equipamiento de asistencias electrónicas a la conducción (ADAS) que llegan hasta 20 sistemas diferentes.

Cómo son los tres modelos

Todos los modelos están dotados de 6 airbargs en todas las versiones, y un ecosistema de electrónica que concentra la mayoría de las funciones en una gran pantalla central, conectividad Apple Carplay y Android Auto con cargador inalámbrico, techo solar, butacas eléctricas y calefaccionadas, y climatización bi-zona.

En el aspecto de seguridad pasiva, la herencia de Volvo se hace notar con una plataforma dotada de una estructura de carrocería de alta resistencia, con especial énfasis en un diseño pensado para una mayor absorción de impactos y un habitáculo reforzado para mayor protección de pasajeros.

Un SUV color verde claro con techo y rines negros, faros encendidos y el nombre Lynk&Co 01 visible en la parrilla frontal
El Lynk&Co 01 es el modelo con el que esta nueva marca se dio a conocer en todo el mundo. Se trata de un SUV híbrido enchufable del segmento C. (Lynk&Co)

Lynk&amp;Co 01

El Lynk&Co 01 es un SUV del segmento C (mediano), y es el modelo con el que se hizo conocida la marca a nivel internacional, identificado por tener parte de sus grupos ópticos delanteros colocados sobre el capo y una parrilla central convencional que contiene a las luces principales.

Su combinación mecánica está dada por un motor de combustión de 1.5 litros de inyección directa con 137 CV de potencia, que se combina con un motor eléctrico de 143 CV. El sistema de hibridación está alimentado por una batería de litio NCM de 17,7 kWh, que ofrece una autonomía puramente eléctrica de 75 km y una autonomía total de 850 km.

Tiene 4,54 metros de largo, 1,95 metros de ancho con espejos incluidos, y una altura de 1,69 metros. Su distancia entre ejes es de 2,73 metros y su despeje del piso alcanza los 166 mm. Tiene ruedas de 19 pulgadas, una capacidad del tanque de combustible de 42 litros y un peso total en vacío de 1.860 kg. Su precio es de USD 37.900.

Automóvil Lynk&Co 06 de color verde azulado en movimiento sobre una carretera, con árboles verdes borrosos al fondo y una barandilla lateral
El Lynk&Co 06 es el más pequeño de los tres modelos, el de mayor carácter deportivo, pero el que introduce el nuevo lenguaje visual de la marca. (Lynk&Co)

Lynk&amp;Co 06

Es la versión compacta en SUV, la de segmento B, y llega a Argentina simultáneamente con el nuevo lenguaje de diseño de la marca, que separa en dos elementos las luces sobre el capó que la hicieron distinguible a distancia.

Su sistema híbrido enchufable está basado en los mismos motores térmico y eléctrico del 01, pero con una diferente batería, ya que en este caso se trata de un acumulador de tecnología LFP de mayor capacidad, que alcanza los 19,9 kWh. Esta configuración le permite ofrecer 126 km de autonomía eléctrica y una combinada de 1.280 km.

Al ser un B-SUV, tiene 4,35 metros de largo, 1,82 m. de ancho y 1,62 m. de altura con 1,62 m. de distancia entre ejes. Tiene ruedas de 18 pulgadas, un peso en vacío de 1.440 kg y la capacidad del tanque de combustible es de 51 litros. Su precio es de USD 32.800.

Un automóvil SUV color bronce con techo negro, vidrios oscuros, y llantas de diseño complejo, expuesto sobre una plataforma iluminada
El modelo de mayor equipamiento y segmento es el Lynk&Co 08, que entra al mercado argentino por fuera del cupo del Gobierno. Por ese motivo su precio supera los USD 60.000.

Lynk&amp;Co 08

Finalmente, el buque insignia de la marca, es el SUV del segmento D, el que no está entre los modelos que entran al cupo del Gobierno que están exentos de arancel de importación extrazona.

Su tren de propulsión tiene el mismo motor térmico de 1.5 litros y 137 CV de potencia, pero asociado a un motor eléctrico más potente, de 208 CV. Esta configuración motriz trabaja con una batería de NCM con una capacidad de 39,6 kWh, mucho más grande que las anteriores, lo que le permite otorgar hasta 200 km de autonomía en modo 100% eléctrico y unos 1.100 km combinando electricidad y gasolina.

En su condición de SUV grande, mide 4,82 metros de largo, 1,91 m. de ancho y 1,68 m. de altura. Tiene 2,84 m. de distancia entre ejes y un despeje del piso de 186 mm. Está equipado con ruedas de 21 pulgadas, pesa 2.107 kg en vacío y tiene un tanque de combustible de 60 litros. Su precio es de USD 63.200.

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