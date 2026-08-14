Durán Barba analizó el comportamiento del voto: “Lo único que está de moda es el cambio”

“Ahora se vota más en negativo que en positivo”, sostuvo Jaime Durán Barba al analizar la nueva lógica electoral en la región.

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Siempre disruptivo en sus ideas, el consultor político ecuatoriano, Jaime Durán Barba, aseguró hoy que en la mayoría de las elecciones “se vota más en negativo que en positivo”, y que “la gente está muy inestable”, al analizar la psicología del electorado y su transformación durante las campañas políticas.

Durante una entrevista en Infobae al Mediodía, Durán Barba aseguró que “la mente se licuó y está dañada” ante los cambios tecnológicos. “Todos tenemos la cabeza scrolleada”, afirmó en una charla con el equipo integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

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“Hay una hecatombe. La sociedad vertical que había desapareció. Llegamos a una sociedad horizontal en la que la gente está en ”contra de” y, por eso, vota negativamente. Es muy difícil lograr una reelección, aunque el Gobierno y la economía esté muy bien, porque lo que está de moda es el cambio", sostuvo el analista.

Y continuó: “¿Y el cambio hacia dónde? Hacia cualquier lado: hacia lo contrario de lo que sea el presidente. Si es de izquierda, vamos para la derecha; si es de derecha, para la izquierda o vamos para arriba o vamos para abajo. Hay una insatisfacción general con todo; con la sociedad, con las instituciones".

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En ese marco, Durán Barba ejemplificó la situación con distintos casos de elecciones en la región. “En general, la gente se ha vuelto muy inestable. Pasan del entusiasmo por un líder al abandono total en poco tiempo, sin que haya razones racionales que expliquen el tema”, afirmó.

Para el especialista, parte de este fenómeno se debe a la transformación cultural y tecnológica que atraviesa la sociedad: “Nos pasó que la mente se licuó. Tenemos la mente dañada todos. No hay ninguna excepción. Antes consultábamos con el libro y había un orden lógico. Actualmente, el 90% de los seres humanos, en los 30 minutos siguientes a que te despiertas, contacta con Dios directamente (en relación al celular). Y cuando contacta, encuentra un montón de mensajitos y empieza a scrollear. El famoso tema del scroll infinito”.

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El consultor político afirmó: “La mente social se licuó. Tenemos la mente dañada todos. No hay ninguna excepción”.

A partir de investigaciones recientes, identificó nuevos desafíos para la comunicación política: “El gran desafío es cómo conquistar la atención. A nadie le importa un programa de gobierno, pero un gato que huya de un ratón, por ahí te paras porque está interesante”.

El caso Milei y la atención social

Consultado por la situación en Argentina, Durán Barba remarcó como un rasgo positivo que Javier Milei haga shows. “Cada vez que va dar un concierto y lanzar la campera por los aires, le veo. Me divierte. Empieza a dar una conferencia y le scrolleo. Porque me aburre”, sostuvo. En ese sentido, destacó que “es un requisito el llamar la atención”. “Si tú no te comunicas con la gente, ¿cómo consigues los votos?”, planteó.

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En lo que respecta a la expectativa electoral, el consultor remarcó que el Presidente no baja del 30% de intención de voto. “Mantiene una base importante para las medidas que ha tomado, que han significado un problema para las universidades, para los discapacitados y para medio mundo, es raro que siga con esa popularidad”.

Sin embargo, al analizar la posibilidad de reelección y los desafíos de gobernar, fue contundente: “Lo que veo que es inevitable es una crisis de empleo descomunal. Todos los expertos del mundo importantes dicen que en los próximos dos años se va a perder un 30% del empleo del mundo. Y Argentina, desgraciadamente, está en el mundo”.

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“Es un problema muy grave, que no tiene que ver con Milei y es mundial. Se acabó la antigua comunicación. El presidente Novoa de Ecuador es el único presidente en funciones que ha logrado reelegir en los últimos 10 años”, añadió.

Durán Barba enfatizó que, en el actual contexto, la crisis no es solo de la política, sino que se está viviendo el desmoronamiento de las instituciones tradicionales. “Los oficialismos pierden las elecciones hasta en la familia. Los hijos ya no respetan a los padres, los alumnos no respetan a los profesores, los feligreses a los curas”, describió.

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“Las campañas modernas se piensan desde el espectáculo, hay que evitar el aburrimiento y captar atención”, resumió Durán Barba

Para Durán Barba, las campañas modernas se piensan “desde el espectáculo”, con estrategias basadas en captar atención y evitar el aburrimiento. Dijo que es el tema de fondo de su libro “¿Qué diablos nos pasó?”, donde afirma como tesis que “los contenidos no importan”, porque “puedes decir cualquier cosa con tal de que sea gracioso”.

“Las campañas se filman ahora. Se cortan, se ponen los pocos segundos y, sobre todo, se ven. En el scroll infinito, un discursito diciendo: ‘Soy Pedro Pérez, estoy preocupado’, scrolleado, fin. Hay que poner una imagen llamativa”.

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Además, dijo que hay un “orden de valores que no es el que teníamos antes”, y “esa gente vota”. “Desgraciadamente, impacta más negativamente el maltrato de un animalito que el de un niño. Es un mundo con nuevos valores, que para quienes nos formamos en la lógica del libro, resultan incomprensibles”, reflexionó.

Las posibilidades de la oposición

Al abordar el futuro del peronismo, Durán Barba dio un diagnóstico sobre las perspectivas de la oposición. “Ahora se vota en negativo. Hay que ver cuánta gente quiere votar contra Milei, más que cuánta gente quiere votar por Milei. Cuánta gente quiere votar contra el peronismo, y cuánta quiere votar contra el kirchnerismo. Y ahí los matices valen”, expuso, y agregó: “Milei necesita menos rispidez y brutalidad en la comunicación”.

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Sin embargo, advirtió que el escenario electoral se mantiene abierto: “Milei está en 35% de aceptación, que no es voto, pero es un espacio. Si logra 5 puntos más, puede llegar al 40%. Y si llega y los otros están dispersos, puede ganar en primera vuelta”.

En ese marco, consideró que el perfil del gobernador Axel Kicillof como candidato “es más difícil” porque “tiene un discurso demasiado antiguo”. “Piensa como yo a los 15 años, cuando estaba en el Partido Comunista. Ya se hicieron pelota esos esquemas. Es muy anticuado Kicillof. Quiere sindicalizar a los chicos del delivery, en un mundo que los sindicatos se tienen que repensar radicalmente”, contrastó.

Además, consideró que, al tener la expresidenta Cristina Kirchner una influencia de hasta 30% del electorado, Kicillof “tiene el problema de que se ha peleado de manera brutal” con ella. “Tampoco ha sido muy exitoso en la práctica, no fue un gran ministro de Finanzas (Economía) ni un gran gobernador en la provincia de Buenos Aires”, expuso.

En tanto, destacó la figura del exministro de Economía, Sergio Massa, porque es “un político profesional” que vive el oficio “como un pescadito vive en el agua”. “Es muy inteligente”, dijo. Y también valoro al expresidente de River Plate y empresario Jorge Brito, que lo calificó como alguien “inteligente, valioso y que ”ha demostrado que no sólo heredó un imperio y lo supo manejar".

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