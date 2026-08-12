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Chelsea le dio un ultimátum al Manchester City para comprar a Enzo Fernández: el plazo máximo y cuánto exige por el pase

El futbolista de la selección argentina está en la mira de los Ciudadanos, que cuentan con poco tiempo para cerrar la operación

Enzo Fernández podría dejar el Chelsea en el mercado de pases (REUTERS/David Klein)
Enzo Fernández podría dejar el Chelsea en el mercado de pases (REUTERS/David Klein)
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Una de las novelas más importantes en el mercado de pases de Europa la protagoniza Enzo Fernández. El mediocampista argentino, figura en el Chelsea, podría abandonar el equipo de Londres en los próximos días dado fuerte interés del Manchester City en contratarlo. Sin embargo, el club dueño de su pase lanzó un ultimátum.

De acuerdo con la información del periodista Fabrizio Romano, “Chelsea fijó plazo límite del viernes a las 17.00 horas del Reino Unido para la salida de Enzo Fernández”. Es decir que si el Manchester City, club que está en conversaciones con su entorno durante días, no avanza ni cumple las pretensiones de los londinenses en las condiciones del pago del pase, tasado en 120 millones de libras esterlinas (unos 162 millones de dólares), la negociación se dará por cancelada.

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“120 millones de libras para el viernes antes de las 17 o Chelsea no venderá a Enzo a Manchester City”, sentenció Romano en su publicación. El jugador de la selección argentina se reincorporó ayer a los entrenamientos con su equipo y está a la expectativa de lo que será su futuro inmediato.

Un hombre joven corre en un campo de césped. Viste camiseta azul, pantalón corto negro, medias y zapatillas blancas. Hay estacas rojas y porterías de fútbol
Enzo Fernández se reincorporó a los entrenamientos con el Chelsea tras sus vacaciones

El interés del City por Enzo Fernández creció ante la posible salida del español Rodri, lo que hizo que el ex jugador de River Plate aparezca como candidato para uno de los pases más caros del mercado europeo, con una valoración de 140 millones de euros que, según The Athletic, pondría al volante argentino en el centro de una reestructuración que el club inglés aceleraría antes del cierre de agosto.

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El movimiento no se reduce a un reemplazo directo. El reporte del medio estadounidense señaló que City ya se preparó para un panorama sin el mediocampista campeón del mundo con la llegada de Elliot Anderson, de 23 años, y que además pretende incorporar al menos dos volantes de primer nivel este verano si se concreta esa baja y se suma otra salida en la misma zona del campo.

La secuencia comenzó con el interés del Barcelona por Rodri. El club catalán presentó una propuesta cercana a USD 40 millones, aunque los Ciudadanos exigen el doble para autorizar la transferencia, un punto de partida que puede empujar una operación de escala mayor en la Premier League.

Enzo Fernández, joven con camiseta azul claro de fútbol del Manchester City con logotipos, y brazos tatuados. Fondo de estadio con público.
Enzo Fernández sería el nuevo objetivo del Manchester City (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Manchester consideran que Fernández encaja por perfil y por la valoración de Enzo Maresca, actual entrenador del City, que ya lo dirigió en Chelsea y mantiene una buena relación con el argentino. El medio agregó que en el club inglés también asumen que una negociación real solo sería posible si se encadenan varios movimientos en poco tiempo.

La posición del club londinense se mantiene firme. Chelsea entiende que Enzo Fernández forma parte del proyecto de Xabi Alonso y no quiere modificar una estructura ya armada cuando el calendario competitivo ya empezó.

En Stamford Bridge leyeron además una señal a favor de su continuidad. El ex River Plate pasó el lunes por el centro de entrenamiento y se puso a trabajar a la par del resto de sus compañeros, junto con Valentín Barco, el miércoles, después de sus vacaciones tras el Mundial. En el club creen que hoy su permanencia está mejor encaminada que una salida.

Hombre con camiseta azul del Chelsea FC y shorts negros, con tatuajes, levantando una pierna y sujetando bandas elásticas en un gimnasio
Enzo Fernández se entrena con Chelsea a la espera de definir su futuro

El nombre del argentino ya había quedado bajo tensión en abril, cuando unas declaraciones públicas provocaron malestar en la dirigencia y en el cuerpo técnico que entonces encabezaba Liam Rosenior. En una charla con el streamer Marcos Giles, Fernández dijo: “Me gusta mucho Madrid, es parecido a Buenos Aires. Viviría en Madrid”.

La frase fue interpretada dentro del club como un guiño al Real Madrid. Después, en una entrevista en el programa Nadie dice Nada de Luzu TV, volvió a señalar que le gustaría vivir en el futuro en la capital española.

Rosenior explicó la reacción de Chelsea con una sanción de dos partidos: “Creo que para Enzo es decepcionante hablar de esa manera. Lo que diré sobre él es que, en términos de su carácter y como persona, no tengo malas palabras para él. Pero se cruzó una línea en términos de nuestra cultura y lo que queremos construir. Así que tuvimos que tomar una sanción, y esa fue la decisión que tomamos”. Ahora, Enzo vive momentos cruciales para definir su futuro: será en Londres o en Manchester.

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