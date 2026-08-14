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Halo Archive revive millones de registros multijugador de Halo 2 y Halo 3

La web creada por fans requiere registro y permite buscar gamertags, partidas, armas, medallas y rivales

Halo 3, de Bungie.
Halo 3, de Bungie.
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Halo Archive, un proyecto creado por fans, ya permite consultar desde la web antiguos registros multijugador de la franquicia Halo correspondientes a Halo 2 y Halo 3. La base recupera gamertags, estadísticas e informes de partidas que quedaron fuera del alcance de los jugadores después de la desaparición de los perfiles históricos de Bungie.net; para utilizarla es necesario registrarse y esperar la aprobación del acceso.

Por qué desaparecieron estos datos

Durante la etapa en la que Bungie estuvo al frente de la serie, Bungie.net ofrecía perfiles detallados para seguir la actividad de cada jugador. Desde allí era posible revisar el progreso, consultar resultados y analizar el rendimiento conseguido en las partidas multijugador disputadas mediante Xbox Live.

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Esa información documentaba una etapa muy específica del juego online en Xbox y Xbox 360. Halo 2 estableció una parte de las bases, mientras que Halo 3 aprovechó la expansión del servicio online de la consola. El tercer juego fue lanzado el 25 de septiembre de 2007, desarrollado por Bungie y publicado por Microsoft Game Studios.

El acceso a ese historial se complicó cuando los servicios originales comenzaron a desaparecer. En 2021, 343 Studios, ahora denominada Halo Studios, anunció el cierre de los servidores de varios títulos clásicos: Halo 3: ODST, Halo: Reach, Halo 4, Halo Wars, Halo: Combat Evolved Anniversary y Spartan Assault, además de Halo 3. Las campañas sin conexión siguieron disponibles, pero muchas de las funciones online y páginas asociadas dejaron de funcionar como antes.

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Los responsables de Halo Archive explicaron que comenzaron a preservar la información cuando supieron que las estadísticas de Bungie.net iban a quedar fuera de línea. Según sus cifras, consiguieron conservar millones de registros de jugadores y datos procedentes de miles de millones de informes de partidas de Halo 2 y Halo 3.

Qué se puede consultar

La búsqueda comienza con un Gamertag, el nombre utilizado por cada cuenta dentro de los servicios de Xbox. A partir de ese dato, Halo Archive puede mostrar informes de carnicería (los resúmenes detallados que genera el juego después de una partida), fechas, resultados, armas utilizadas y medallas obtenidas.

El nivel de detalle permite reconstruir hábitos de juego. Los usuarios pueden comprobar cuántas horas dedicaron al multijugador, en qué periodos tuvieron sus mejores resultados y con qué personas jugaron con mayor frecuencia. También es posible revisar contra quiénes se enfrentaron más veces y qué combinaciones de compañeros produjeron mejores resultados.

Una de las herramientas identifica al Greatest Nemesis, es decir, el rival que derrotó más veces al jugador consultado. Gaming Circle, otra función disponible, agrupa a los compañeros y adversarios recurrentes. El sistema incluso puede detectar si una cuenta compartió partidas con desarrolladores de Bungie o jugadores profesionales. Los registros conservan resultados concretos de encuentros disputados hace más de una década.

El sitio incluye además un editor para crear emblemas de Halo y una biblioteca de análisis con categorías preparadas para explorar los datos. Estas funciones convierten estadísticas aisladas en consultas sobre compañeros habituales, rivales, rendimiento con cada arma y actividad a lo largo del tiempo.

Halo 2 fue lanzado para la consola Xbox en 2004.
Halo 2 fue lanzado para la consola Xbox en 2004.

Cómo funciona el acceso

Halo Archive está disponible desde su sitio oficial, pero no ofrece acceso inmediato sin una cuenta. El usuario debe completar el registro y enviar una solicitud; el proceso de aprobación puede tardar unos minutos, según la información publicada por el proyecto.

Una vez dentro, las consultas funcionan mediante créditos de API. Una API es un sistema que permite solicitar información de forma automatizada a una base de datos y recibir una respuesta organizada. En este caso, cada análisis consume una cantidad determinada de créditos según la complejidad de lo que se le pida investigar a Halo Archive.

El modelo implica que las búsquedas no son ilimitadas, por lo que conviene elegir primero el gamertag y el tipo de estadística que se desea recuperar. Cada cuenta comienza con 200 créditos para consultar los registros archivados.

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