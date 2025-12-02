Enzo Fernández recordó el video de los festejos de la selección argentina tras la Copa América que desató un conflicto con Francia: “Fue una época difícil”

El impacto de un video difundido durante las celebraciones por la victoria de Argentina en la Copa América 2024 marcó un punto de inflexión en la carrera de Enzo Fernández. Tras el triunfo ante Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami, el mediocampista, junto a otros integrantes de la selección argentina, transmitió en vivo para millones de personas un momento de euforia en el que entonaron una canción dirigida a la selección francesa, cuyo contenido fue calificado de racista. En una entrevista con un medio inglés, repasó esa secuencia.

Al recordar el episodio, Fernández reconoció el impacto personal que tuvo el incidente: “Recuerdo esa época. Lo que pasó no es típico de mí”. En diálogo con Give me sport, añadió: “Fue una época muy difícil para mí personalmente y la sufrí mucho. Siempre entendí la postura de mis compañeros, así que lo primero que hice fue llamarlos y decirles que no me iba de vacaciones porque quería volver para hablar con ellos en persona y contarles qué tipo de persona soy y cuáles son mis valores. Lo entendieron y ahora nos llevamos bien. Todo se apagó y ahora hay muy buena armonía en el vestuario”.

El futbolista insistió en que su intención no fue herir a nadie y contextualizó la canción como parte del “folclore del fútbol” en Argentina. “Fue un momento de euforia en el que no quería herir a nadie. Era solo una canción que cantamos en Argentina como parte del ‘folclore del fútbol’, como le llamamos. Fue un momento muy difícil para mí e intenté disculparme con el equipo para demostrarles a mis compañeros que no soy de los que discriminan ni juzgan a los demás. Entendieron mi mensaje y ahí terminó todo”.

En aquel momento, tras la difusión del video, la reacción no tardó en llegar. El defensor del Chelsea Wesley Fofana describió el video como un acto de “racismo desinhibido”, lo que generó una ola de críticas y llevó a que algunos compañeros del club dejaran de seguir a Fernández en redes sociales. Ante la magnitud de la controversia, Fernández optó por disculparse tanto de manera pública como privada y realizó una donación voluntaria a una organización benéfica dedicada a combatir la discriminación.

Enzo Fernández revirtió la imagen en Chelsea tras ser acusado de racista (REUTERS/David Klein)

En su mensaje de disculpa, Fernández expresó: “Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje sumamente ofensivo y no hay excusa alguna para esas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y pido disculpas por dejarme llevar por la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad”.

La gestión de las consecuencias de este episodio fue uno de los primeros desafíos para Enzo Maresca, quien acababa de asumir la dirección técnica del Chelsea tras su paso por el Leicester City. El entrenador italiano no solo respaldó a Fernández, sino que lo designó vicecapitán. Ante la lesión de James, Fernández fue titular y portó el brazalete de capitán en el primer partido de la temporada frente al Manchester City. Maresca subrayó la confianza del grupo en el jugador: “Enzo es uno de los capitanes aquí”, declaró tras el encuentro. “También fue capitán en la pretemporada. Sus compañeros lo ven como una referencia, como un capitán. Todos cometemos errores. Es importante reconocer que Enzo cometió un error y que ya está hecho”.

A pesar de que la Federación Francesa de Fútbol solicitó a la FIFA que investigara el caso, todo indica que el organismo no tomará nuevas medidas. Fernández, por su parte, ha buscado dejar atrás el incidente y fortalecer su relación con los futbolistas franceses del Chelsea, como Fofana, Badiashile y Malo Gusto. “Tengo una muy buena relación con ellos”, aseguró Fernández, quien mostró un tono de arrepentimiento. “Solemos comer juntos y hacer cosas fuera del vestuario. Cuando cenamos con el equipo o estamos en el vestuario, todo transcurre con normalidad. No ha pasado nada más porque saben cómo soy como persona”.

El respaldo del club fue determinante para Fernández en un momento complejo. “El club siempre ha confiado en mí y estoy agradecido por ello, ya que me dieron el brazalete de capitán en un momento difícil. Pero eso dice mucho de mí y de lo que significo para el club y mis compañeros, que confiaron en mí desde el principio. El apoyo fue incondicional, así que les estoy muy agradecido por ello”, concluyó.