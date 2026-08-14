La argentina Agostina Hein tuvo una histórica actuación en el Pan Pacific Championships con récord y medalla

El video muestra la ceremonia de premiación de los 400 metros medley individuales femeninos en el Pan Pacific Championships. Se observa a tres nadadoras ascendiendo a un podio. Una deportista con el uniforme de Canadá ocupa el primer lugar, otra con el uniforme de Australia el segundo, y Agostina Hein, con el uniforme de Argentina, el tercer lugar. Las nadadoras aplauden y saludan al público. Se trata de la cobertura de un evento deportivo.

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La nadadora argentina Agostina Hein alcanzó un nuevo hito en su carrera al conseguir la medalla de bronce y establecer un récord sudamericano en los 400 metros combinados durante su participación en el Pan Pacific Championships, uno de los certámenes más exigentes de la natación internacional. El evento se llevó a cabo en el William Woollett Jr. Aquatics Center de Irvine, Estados Unidos, y reunió a referentes mundiales de la disciplina.

A sus 18 años, Hein se convirtió en la primera representante de Argentina en obtener una medalla en la historia de los Pan Pacific Championships. En la final de los 400 metros combinados, la nadadora completó la prueba con un tiempo de 4:32.54, rebajando en casi dos segundos la anterior plusmarca sudamericana, que también le pertenecía desde el Mundial Junior de Otopeni, donde había registrado 4:34.34.

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La competencia fue ganada por la canadiense Summer McIntosh, quien registró 4:28.01 y suma tres oros olímpicos, mientras que la australiana Jenna Forrester ocupó el segundo lugar con 4:31.50. Hein, en un cierre de carrera ajustado, superó a varias rivales de primer nivel mundial y se subió al podio.

La brillante actuación de Agostina Hein en el Pan Pacific Championships

El registro de Hein representa un salto significativo en la progresión de la prueba para el continente. El récord sudamericano femenino de los 400 metros combinados había permanecido durante años en manos de la argentina Georgina Bardach, quien lo bajó sucesivamente entre 2001 y 2004. Bardach, medallista olímpica, dejó la marca en 4:37.51 durante los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Más de dos décadas después, Hein continúa la tradición argentina en la especialidad, primero con 4:34.34 en 2025 y ahora con 4:32.54 en 2026.

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La prueba de los 400 metros combinados exige a las nadadoras recorrer 100 metros en cada uno de los estilos: mariposa, espalda, pecho y libre. El resultado de Hein se consiguió en una final que reunió a las principales exponentes internacionales, incluidas campeonas olímpicas y mundiales.

La edición 2026 de los Pan Pacific Championships reforzó su prestigio al convocar a las grandes figuras de la natación mundial. El equipo local de Estados Unidos presentó a varias campeonas olímpicas, entre ellas Katie Ledecky, la nadadora más condecorada de todos los tiempos. El equipo canadiense estuvo encabezado por Summer McIntosh, mientras que la delegación australiana incluyó a referentes como Zac Stubblety-Cook y Sam Short.

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Sebastián Montero elogió el trabajo de Agostina Hein en los Pan Pacific Championships

En ese contexto, el logro de Hein toma una dimensión especial, al haberse enfrentado a rivales que ostentan títulos olímpicos y mundiales. El entrenador Sebastián Montero valoró la magnitud de lo conseguido: “Hoy me cuesta poner en palabras lo que siento. Agostina Hein acaba de conseguir la primera medalla en la historia de Argentina en los Pan Pacific Championships. 3° puesto en los 400 metros combinados, 4:32.54. Récord Sudamericano Absoluto. Récord Argentino Absoluto. Y lo hizo nadando una final contra algunas de las mejores nadadoras del mundo. Para mí, como entrenador, este resultado representa muchísimo más que una medalla o un tiempo. Representa años de trabajo, de aprendizaje, de errores, de aciertos, de momentos buenos y no tan buenos. Representa haber sostenido un objetivo cuando todavía parecía lejano y seguir confiando en el proceso".

Prosiguiendo con su relato, manifestó: “Hoy estamos compitiendo con las mejores. Y lo más importante es que seguimos creciendo. Sé perfectamente todo lo que todavía podemos mejorar. Y eso es lo que más me entusiasma: saber que este resultado no es el techo, sino una parte más del camino.La historia la escriben los valientes y aquellos que tienen los objetivos claros”.

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“Me quedo con todo el proceso. Con cada entrenamiento, cada viaje, cada charla, cada decisión y cada momento que nos trajo hasta acá. Orgulloso de vos, Agos. Y profundamente convencido de que este es el camino para alcanzar los sueños más grandes que tenemos. Seguimos. A lo grande”, concluyó.

Agostina Hein ganó la medalla de bronce en los 400 metros medley del Pan Pacific Championships

El ascenso de Agostina Hein en el panorama internacional se refleja en su palmarés de los últimos años. En los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, obtuvo nueve medallas de oro y una de plata, sobresaliendo en pruebas de mariposa, libre y combinado, tanto en eventos individuales como en relevos. Ya en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, había sumado una medalla de plata en el relevo 4x200 libre femenino y se ubicó entre las mejores en pruebas de fondo.

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En los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, Hein dominó las pruebas de 200 y 400 metros combinado individual, además de los 400 libres, cosechando varias medallas de oro y plata en relevos. En los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, se posicionó entre las cinco primeras en las pruebas de fondo y en París 2024, durante su debut olímpico, fue la nadadora más joven de la delegación argentina y finalizó en los puestos 14º y 18º en los 800 y 400 metros libre, respectivamente.

Su progresión internacional tuvo otro punto destacado en el Mundial Junior de Otopeni 2025, donde se consagró campeona mundial juvenil en los 400 metros combinado individual y fue subcampeona en los 800 metros libre.

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La actuación de Hein en Estados Unidos formó parte de una delegación argentina que presentó a otras figuras en distintas pruebas. Macarena Ceballos disputó la final de los 100 metros pecho, Malena Santillán y Santiago Grassi participaron en pruebas de espalda y mariposa, respectivamente. La agenda de Hein en el certamen continuará con los 400 metros libres, los 200 metros combinado individual y los 800 metros libres.