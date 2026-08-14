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Promociones especiales para el Día del Niño: descuentos y beneficios en tecnología y entretenimiento

Financiación en cuotas y ofertas exclusivas en tecnología y entretenimiento llegan para sorprender a los más chicos durante la jornada festiva

Videojuegos - perseverancia - niños - tecnología - 23 de diciembre
On City acompaña a las familias en la elección de regalos para celebrar el Día del Niño (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Día del Niño representa una de las fechas más esperadas por las familias argentinas. Con la celebración a la vuelta de la esquina, nuevas ofertas llegan a On City, una cadena que apuesta por propuestas pensadas para acompañar a los más chicos y facilitar la elección del regalo ideal.

Variedad de productos y descuentos destacados

Desde el 13 hasta el 16 de agosto, Oncity.com y las más de 200 sucursales de la marca en todo el país ofrecen promociones exclusivas. Durante estos días, los consumidores pueden acceder a descuentos de hasta 40% y hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas bancarias de entidades participantes.

Entre los productos disponibles se encuentra una amplia selección de tecnología y electrodomésticos, con la posibilidad de elegir entre consolas, celulares, tablets, notebooks, televisores y parlantes, entre otros.

La cadena presenta un abanico de alternativas que responde a las distintas preferencias de las familias. El objetivo es que cada persona encuentre el regalo adecuado para los más chicos, con opciones que incluyen tanto dispositivos para el aprendizaje como productos pensados para el entretenimiento y la diversión.

Tecnología y entretenimiento como opciones preferidas

Regalar tecnología y entretenimiento se consolida como una de las tendencias del Día del Niño. El interés por sorprender a los más chicos con propuestas innovadoras motiva a On City a seleccionar productos que se adaptan a diferentes edades y presupuestos.

La variedad disponible permite encontrar alternativas para acompañar los momentos de juego, aprendizaje y disfrute en familia.

Entre las categorías destacadas se encuentran:

  • Consolas de videojuegos y accesorios
  • Celulares y tablets de última generación
  • Notebooks y computadoras para el estudio y el ocio
  • Televisores y parlantes para el entretenimiento en casa
  • Pequeños electrodomésticos aptos para el uso familiar
Fachada de la tienda On City con carteles promocionales, vidrieras, una puerta de entrada, ventiladores y televisores en exhibición. Piso con baldosas a cuadros
El retiro gratuito en sucursales brinda comodidad y rapidez en la entrega de las compras (On City)

Beneficios exclusivos y financiación extendida

Uno de los puntos fuertes de la campaña es la posibilidad de financiar las compras con beneficios adicionales. Quienes elijan On City Crédito acceden a un beneficio exclusivo: 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas, con el primer pago recién en septiembre.

Este diferencial permite planificar la compra de productos de tecnología y entretenimiento sin exigencias inmediatas, ampliando las posibilidades a la hora de decidir.

La opción de financiación se suma a las promociones vigentes durante los días de la acción, brindando mayor flexibilidad y alternativas para quienes buscan aprovechar las condiciones especiales del evento.

Retiro gratuito en sucursales y atención personalizada

Con esta alternativa, la cadena ofrece además la opción de retiro gratuito en cualquier sucursal de On City, una alternativa práctica que permite recibir las compras de manera rápida y cómoda, sin costo adicional. Este servicio facilita la experiencia de compra y suma una ventaja para quienes prefieren evitar el envío a domicilio.

La atención personalizada en las más de 200 sucursales distribuidas en la Argentina completa la propuesta. Los consumidores pueden consultar, comparar productos y recibir asesoramiento para elegir el regalo más adecuado, en un ambiente pensado para acompañar la celebración del Día del Niño.

Un servicio pensado para las familias

Durante la acción especial por el Día del Niño, On City reúne diferentes alternativas en tecnología, entretenimiento y productos para toda la familia, con beneficios disponibles tanto en la tienda online como en los locales físicos. La propuesta se orienta a ofrecer un servicio integral que contemple las necesidades de quienes buscan celebrar esta fecha con un obsequio significativo.

Promociones, facilidades de pago y una amplia variedad de productos contribuyen a que encontrar el regalo perfecto resulte más simple y accesible. Con esta iniciativa, la marca acompaña a las familias en la búsqueda de opciones para sorprender a los más chicos y disfrutar juntos de una jornada especial.

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