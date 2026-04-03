La frase de Enzo Fernández que desencadenó en una dura sanción del Chelsea

El volante argentino dijo que le gustaría vivir en Madrid

El club Chelsea suspendió a Enzo Fernández por dos partidos tras unas declaraciones del futbolista argentino sobre su futuro, decisión que incluye su ausencia en la eliminatoria de FA Cup ante Port Vale y el encuentro contra el Manchester City. El entrenador Liam Rosenior confirmó la sanción en conferencia de prensa, explicando que la medida busca resguardar la cultura interna de la institución londinense.

En diálogo con Marcos Giles durante una transmisión en Kick, Fernández expresó: “Me gusta mucho Madrid, es parecido a Buenos Aires. Viviría en Madrid”. Esta frase, interpretada como un guiño al Real Madrid, generó malestar en la dirigencia y el cuerpo técnico del club inglés, que atraviesa semanas de tensión institucional y deportiva. Más tarde, durante una nota en Nadie dice Nada, programa que se emite por Luzu, volvió a expresar que le gustaría vivir en un futuro en la capital española.

Sus palabras provocaron una respuesta inmediata de la dirigencia y el cuerpo técnico del club londinense, que ya atravesaba una etapa de inestabilidad tanto institucional como deportiva. Rosenior argumentó que la decisión apunta a preservar los valores y la identidad interna que el club ha intentado fortalecer desde su llegada: “Hablé con Enzo hace una hora. Como club de fútbol, y yo participando en ese proceso, hemos tomado una decisión. No estará disponible para el partido de mañana, ni tampoco para el partido contra el Manchester City el próximo domingo”, detalló el entrenador en rueda de prensa.

El entrenador, quien tomó las riendas del equipo tras la salida de Enzo Maresca, subrayó la relevancia de la unidad interna en un contexto de presión para el plantel. “Creo que para Enzo es decepcionante hablar de esa manera. Lo que diré sobre él es que, en términos de su carácter y como persona, no tengo malas palabras para él. Pero se cruzó una línea en términos de nuestra cultura y lo que queremos construir. Así que tuvimos que tomar una sanción, y esa fue la decisión que tomamos”, remarcó.

El técnico de Chelsea suspendió a Enzo Fernández

Fernández, quien llegó al Chelsea después de consagrarse en el Mundial de Qatar y por quien el club desembolsó 106,8 millones de libras (más de 140 millones de dólares), se mantiene en el centro de los rumores sobre un posible traspaso, con versiones que lo acercan al Real Madrid. Al ser consultado sobre el destino del futbolista, Rosenior evitó opinar: “No puedo hablar por él. Lo que sí sé es que cuando ha estado en el campo, incluso en partidos difíciles, no hubo falta de compromiso ni de ganas de que el club lo hiciera bien”.

La sanción adquiere mayor notoriedad al ocurrir en una semana marcada por el malestar en el vestuario y las críticas públicas de otros referentes. El defensor Marc Cucurella cuestionó el proyecto deportivo y la destitución del anterior técnico, sumando tensión interna. El propio Rosenior admitió que el club afronta uno de los periodos más difíciles desde su llegada, con una racha de resultados negativos que impactó en el ánimo del grupo: “A partir del partido contra París Saint-Germain, todo se vino abajo en quince minutos y hubo una descarga emocional que se arrastró durante los siguientes encuentros”.

Liam Rosenior suspendió por dos encuentros a Enzo Fernández (REUTERS/David Klein)

El técnico recalcó que la sanción a Fernández fue acordada por todos los sectores del club, incluyendo directivos, propietarios y jugadores. “Estamos alineados en cada decisión que tomamos. Así que fue una decisión conjunta. Y decir que la puerta no está cerrada para Enzo, eso es muy importante. Es una sanción. Hay que proteger la cultura de este club de fútbol. Este es un club ganador con tradiciones de éxito. Hay que proteger esa cultura. En ese sentido, se cruzó la línea durante el parón internacional”, explicó.

Pese a la sanción, desde el staff técnico reiteraron el respeto por la carrera y el aporte del mediocampista argentino: “Enzo, en primer lugar, como persona y como jugador, tengo el máximo respeto por lo que ha logrado. Está frustrado porque quiere que el Chelsea tenga éxito este año. Todavía lo quiere, y todavía podemos lograrlo”.

La ausencia de Fernández representa un reto para el Chelsea en el tramo final de la temporada, con el equipo obligado a buscar la clasificación a semifinales de la FA Cup y mantener sus aspiraciones de ingresar a la próxima Liga de Campeones. La decisión de marginar al mediocampista se da en un escenario donde la institución procura recuperar la disciplina interna y mostrar autoridad, con la expectativa de que la situación se ordene antes de finalizar la campaña.

Aunque los Blues se encuentran en los cuartos de final de la FA Cup, no logran consolidar una buena temporada. Cayeron en semifinales de la Copa de la Liga ante el Arsenal y quedaron fuera de la Champions League en octavos frente al PSG, con un global de 8-2. En la Premier League ocupan el sexto puesto, fuera de las posiciones de acceso a competiciones europeas. Con 48 puntos, están a 21 del líder.