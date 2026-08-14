Embracer prevé que el próximo Kingdom Come llegue antes de abril de 2028

Embracer Group espera que Warhorse Studios lance el próximo juego de Kingdom Come antes del 31 de marzo de 2028. La previsión apareció en el último informe financiero del grupo, presentado en agosto de 2026, y establece como límite el cierre de su año fiscal 2028, aunque todavía no representa una fecha definitiva para el proyecto.
Una ventana marcada por el calendario fiscal
El responsable de precisar el calendario fue Phil Rogers, director ejecutivo de Embracer. El año fiscal es el periodo contable utilizado por una empresa para ordenar sus resultados y previsiones; en este caso, termina el 31 de marzo de 2028. Eso deja al próximo Kingdom Come con una ventana aproximada de 19 meses desde agosto de 2026.
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La estimación coincide con lo comunicado a finales de mayo por Sir Tobi, director de comunicación de Warhorse. En ese momento aseguró que los jugadores no tendrían que esperar siete años para recibir otro Kingdom Come y añadió: “Si todo va bien, saldrá en el próximo año fiscal”. El informe de Embracer ofrece ahora un límite más concreto para esa declaración.
Aun así, el 31 de marzo de 2028 debe entenderse como una previsión corporativa y no como una fecha anunciada para las tiendas. El desarrollo puede sufrir cambios y Embracer todavía no presentó un día, un mes ni las plataformas en las que estará disponible. Tampoco se conocen reservas, ediciones o requisitos técnicos.
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Qué se sabe del próximo Kingdom Come
Warhorse confirmó que el proyecto será un videojuego de rol de mundo abierto. En este tipo de RPG, el jugador desarrolla a su personaje mientras recorre escenarios amplios con libertad para explorar, aceptar misiones y decidir el orden de varias actividades.
El título oficial sigue sin anunciarse. Embracer y Warhorse se refieren al proyecto como un nuevo juego o una nueva aventura de Kingdom Come, pero nunca lo presentaron como Kingdom Come: Deliverance III. Esa ausencia deja abierta la posibilidad de que sea una continuación numerada, una historia paralela o una propuesta con otro nombre dentro de la saga histórica.
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Tampoco hay información sobre su protagonista, periodo histórico, localización o relación narrativa con Kingdom Come: Deliverance II. Lo confirmado se limita al género, la estructura de mundo abierto y la intención de publicarlo antes del cierre fiscal señalado por Embracer.
La entrega anterior debutó a comienzos de 2025 y alcanzó rápidamente buenos resultados comerciales y críticas favorables. Fue un proyecto de producción extensa: Warhorse necesitó alrededor de siete años para completarlo. Esa duración explica por qué el anuncio de otra entrega con una ventana relativamente cercana llamó la atención tras su lanzamiento.
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Una espera más corta y otro RPG en producción
Si el calendario se cumple, la distancia entre Kingdom Come: Deliverance II y el próximo juego rondará los tres años. Sería menos de la mitad de los siete años que separaron el desarrollo de la entrega anterior, aunque esa comparación no permite conocer todavía el tamaño o el estado real del nuevo proyecto.
Warhorse también trabaja en un RPG de mundo abierto ambientado en la Tierra Media. El estudio reveló ese proyecto al mismo tiempo que adelantó la existencia de la próxima aventura de Kingdom Come, por lo que mantiene al menos dos producciones de gran escala en desarrollo.
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Las fuentes no detallan cómo se reparten los equipos entre ambos títulos ni cuál llegará primero. Embracer tampoco informó si el proyecto ambientado en Tierra Media comparte la ventana fiscal del nuevo Kingdom Come. Por ahora, el único límite público es el 31 de marzo de 2028 para la siguiente entrega de la saga medieval de Warhorse.
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