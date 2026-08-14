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La Policía Nacional Civil de Guatemala prohíbe la portación y exhibición de armas en los perímetros de ferias y desfiles

La institución anunció un operativo permanente con anillos de protección, drones y controles de ingreso, y advirtió consignaciones e incautaciones para quienes muestren o lleven armamento de forma ilegal en ferias y desfiles

Hombre con sombrero negro y camisa oscura monta un caballo dapple gris. Al fondo, árboles, tiendas y una multitud de personas
Un jinete con sombrero cabalga un caballo semental dapple gris frente a una multitud durante un evento al aire libre. (Diario de Centroamerica)
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La Policía Nacional Civil de Guatemala activó en agosto de 2026 el plan operativo permanente “Ferias Seguras y Desfiles” para reforzar el orden público durante las fiestas patronales en todo el país, con tolerancia cero a la portación ostentosa e ilegal de armas de fuego en actividades como ferias, desfiles hípicos, jaripeos, conciertos y campos de feria.

La institución advirtió que habrá consignaciones e incautación del arma a quien infrinja la norma, de acuerdo con los artículos 62 y 64 de la Ley de Armas y Municiones.

El despliegue contempla anillos de seguridad, vigilancia con drones y biometría en accesos durante la Feria de la Virgen de la Asunción, con controles en el Hipódromo del Norte y zonas aledañas, según el comunicado policial.

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La PNC también informó un refuerzo en fronteras y rutas turísticas, con foco en el corredor de la CA-1 Oriente, ante la llegada de visitantes, incluidas caravanas desde El Salvador.

Triptych de un desfile con personas. Un hombre con chaleco táctico lleva un fusil. Otro hombre junto a un jinete sostiene un fusil. Dos hombres sonríen, uno con gorra roja y un arma
Vecinos de Soloma, Huehuetenango, participan en un desfile cívico portando armas de fuego y algunos montando a caballo. (Redes Sociales)

Prohibición de armas y límites a permisos locales en las zonas festivas

La PNC estableció que está estrictamente prohibida la exhibición o portación de armas largas o cortas dentro de los perímetros festivos. En la comunicación oficial, la institución precisó que toda persona que incumpla será consignada y se procederá a la incautación del arma.

El operativo también fija que ningún comité de feria, municipalidad o asociación hípica puede emitir permisos locales para portar armas en las áreas donde se desarrollan las celebraciones, al señalar que debe prevalecer la normativa nacional. Las directrices aplican para ferias patronales y actividades asociadas, incluidas las presentaciones musicales y eventos en campos de feria.

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En paralelo, la PNC reiteró que busca mantener estos espacios “libres de armas y violencia” y convocó a la población a denunciar irregularidades a los números de emergencia, sin detallar cuáles en el texto del comunicado difundido.

Dos agentes de policía con chalecos de "POLICIA NACIONAL CIVIL" caminan en medio de una multitud de personas, un arco iluminado y tiendas amarillas
Agentes de la Policía Nacional Civil caminan entre la multitud durante un evento público nocturno con puestos de venta. (PNCdeGuatemala)

Drones y biometría en la Feria de la Virgen de la Asunción en la capital

Dentro de las acciones anunciadas, el comunicado incluye un esquema de seguridad específico para la Feria de la Virgen de la Asunción, descrita como una de las celebraciones más grandes de la capital. Para esa actividad, la policía prevé anillos de seguridad y vigilancia con drones.

Además, se implementará biometría en los accesos al Hipódromo del Norte y en sectores cercanos, con el objetivo de fortalecer los controles de ingreso. La PNC sostuvo que la meta es garantizar un ambiente “familiar y seguro” durante el desarrollo de la feria.

Documento oficial de la Policía Nacional Civil de Guatemala con el título "Comunicado de Prensa", incluye texto sobre seguridad, prohibiciones y plan operativo
Un comunicado de prensa de la Policía Nacional Civil de Guatemala detalla las medidas de seguridad implementadas para las "Ferias Seguras y Desfiles" y las "Fiestas Agostinas" de agosto de 2026. (PNCdeGuatemala)

Feria de Jocotenango 2026: fechas, lugar y horario en la zona 2

La tradicional Feria de Jocotenango 2026 se realiza del 8 al 16 de agosto de 2026 en la Avenida Simeón Cañas y el Hipódromo del Norte, en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, en un horario de 10:00 a 22:00.

En donde los visitantes pueden encontrar juegos mecánicos, comida típica y actividades culturales como parte de la oferta para asistentes en la zona 2. En los próximos meses se llevarán a cabo ferias comerciales y de negocios en la capital, aunque no aporta fechas ni sedes específicas.

Calendario 2026: 421 ferias patronales y 216 pendientes desde agosto

En el mismo contexto, el sitio Living in Guatemala contabilizó 421 ferias patronales en 2026 en los 340 municipios del país. De acuerdo con esa publicación, se trata de eventos anuales dedicados al santo patrono de cada localidad, con celebraciones que combinan tradiciones católicas y mayas.

A la fecha de agosto, el relevamiento citado indica que todavía quedaban 216 ferias por realizarse desde ese mes hasta fin de año. El desglose por mes, según Living in Guatemala, es de 45 ferias restantes en agosto, 31 en septiembre, 33 en octubre, 37 en noviembre y 70 en diciembre.

Entre las celebraciones mencionadas como de mayor convocatoria figuran la Feria de la Virgen de la Asunción en la Ciudad de Guatemala, la Feria de Jocotenango en Sacatepéquez y la Feria de Santo Tomás en Chichicastenango, programada del 13 al 21 de diciembre. En estas festividades suelen realizarse procesiones, juegos mecánicos, conciertos, venta de comida típica y actividades culturales, según el mismo recuento.

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