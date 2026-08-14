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La policía brasileña recupera los grabados de Matisse robados de una biblioteca de San Pablo

Las ocho piezas, pertenecientes a la serie ‘Jazz’, fueron halladas en un suburbio de la megalópolis. En tanto cinco grabados de Cândido Portinari, sustraídos en el mismo asalto, permanecen sin rastro

Brasil recupera ocho grabados de Henri Matisse robados
Brasil recupera ocho grabados de Henri Matisse robados (Crédito: Prefeitura de São Paulo)
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La policía de Brasil recuperó en San Pablo ocho grabados de Henri Matisse robados el año pasado de la Biblioteca Mário de Andrade, una devolución que repara parte de un asalto valuado en USD 200 mil pero deja todavía sin rastro cinco obras de Cândido Portinari que fueron sustraídas en el mismo golpe.

Las piezas fueron halladas el jueves 13 de agosto en una vivienda de São Bernardo do Campo, según BBC News Brasil. En el lugar fue detenido un sospechoso de 44 años y las autoridades devolvieron los grabados a la biblioteca, donde la seguridad ya fue reforzada.

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El robo ocurrió el 7 de diciembre del año pasado, cuando dos ladrones redujeron a un guardia de seguridad y a una pareja de adultos mayores que visitaba la biblioteca antes de escapar a pie por la entrada principal con las obras. Otras tres personas ya habían sido arrestadas por el caso.

El detenido el jueves fue identificado como João Paulo Linhares de Araújo. La policía sospecha que guardaba las obras en nombre de los acusados de haber participado en el robo. Entre los investigados aparece Laéssio Rodrigues de Oliveira, de 53 años, señalado como el presunto autor intelectual y director del asalto. Está bajo custodia desde abril tras haber sido detenido en otra causa.

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Henri Matisse, agosto de 1949 (Foto: Robert Capa)
Henri Matisse, agosto de 1949 (Foto: Robert Capa)

Un hombre y una mujer también fueron arrestados en conexión con el robo a la Biblioteca Mário de Andrade. Las cinco obras de Portinari sustraídas durante el mismo ataque todavía no fueron recuperadas. Los ocho grabados de Matisse recuperados pertenecen al conjunto Jazz y están valuados en cerca de R$ 1 millón. Sus títulos son Le Clown, Le Cirque, Monsieur Loyal, Cauchemar de L’Eléphant Blanc, Le Codomas, La Nageuse Dans L’Aquarium, L’Avaleur de Sabres y Le Cowboy.

Las obras de Matisse habían sido realizadas para la edición limitada del libro de arte Jazz. Los cinco grabados de Portinari ilustraban una edición especial de Menino de Engenho, la novela del escritor brasileño José Lins do Rêgo.

Todas las piezas integraban la exposición Do Livro ao Museu, organizada en conjunto por la biblioteca y el Museu de Arte Moderna de São Paulo. La muestra estuvo abierta durante tres meses a fines del año pasado y celebró la relación histórica de ambas instituciones con el modernismo a partir de la trayectoria del sociólogo, artista y escritor Sérgio Milliet, quien dirigió la Mário de Andrade, ayudó a fundar el MAM, fue director artístico del museo y organizó tres bienales cuando la entidad todavía estaba a cargo de ese evento.

Brasil recupera ocho grabados de Henri Matisse robados
La policía brasileña devolvió a la Biblioteca Mário de Andrade las piezas halladas en una vivienda de São Bernardo do Campo, en un avance clave para un caso millonario que todavía mantiene otra ausencia importante (Crédito: Prefeitura de São Paulo)

Los ladrones entraron por la puerta principal de la biblioteca a media mañana, fueron directamente a la exposición, tomaron las obras de Matisse y de Portinari, las colocaron en una bolsa de lona y huyeron hacia el metro, de acuerdo con la publicación. La principal preocupación oficial tras el robo era que las piezas fueran enviadas al exterior, lo que habría dificultado su recuperación. Poco después del ataque, la alcaldía de São Paulo activó a la Interpol por medio de la Policía Federal.

La alcaldía también notificó al Cadastro Nacional de Bens Musealizados Desaparecidos del Instituto Brasileño de Museos, al Banco de Bens Culturais Procurados del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional y a la Asociación de Galerías de Arte de Brasil. El objetivo era impedir al máximo que los responsables lograran vender las piezas.

La historiadora del arte Marcia Iabutti dijo a BBC News Brasil el año pasado que las obras de Portinari “forman parte de una serie rara editada en 1959 y muestran el estilo del artista, al mezclar rasgos modernistas con influencias clásicas en representaciones llenas de brasilidad”.

Sobre los trabajos de Matisse, explicó que tienen “gran valor por representar un momento de ruptura del artista con la pintura, cuando pasó a utilizar la técnica del collage a partir de figuras recortadas en papel de color”. Agregó: “Ese momento clave de la evolución del artista se debe a que atravesaba un período difícil, de enfermedad, que le impedía dedicarse a la pintura”.

Brasil recupera ocho grabados de Henri Matisse robados
(Crédito: Prefeitura de São Paulo)

Iabutti también advirtió que, en casos como este, el problema no se limita a “grandes fallas de seguridad”, sino a que existen “receptadores para este tipo de obra”. Y añadió: “Son personas que no tienen la capacidad de comprender el arte como un patrimonio cultural, que debe ser disfrutado por todos. Solo ven el valor material”.

La Biblioteca Mário de Andrade ya había atravesado otro robo de gran escala en 2006, cuando fueron sustraídos 12 grabados del siglo XIX destinados al mercado clandestino de coleccionistas de arte. Eran ilustraciones pintadas a mano en 1834 y 1835 por el artista suizo Johann Jacob Setinmann, con paisajes brasileños incorporados a la obra Souvenirs de Rio de Janeiro, una publicación del alemán Karl Hermann Konrad Burmeister.

La Policía Federal recuperó esas piezas en 2024. Según se informó entonces, el material estaba en manos de un coleccionista brasileño que había adquirido las obras legalmente en una casa de subastas de Londres.

Con información de: AFP

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