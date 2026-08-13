Las tres figuras que podría vender el Manchester City para solventar el fichaje de Enzo Fernández

Manchester City trabaja en concretar ventas para el traspaso de Enzo Fernández (Reuters/Jason Cairnduff)

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Manchester City fijó a Enzo Fernández como su gran objetivo en el mercado de pases y trabaja a contrarreloj para quedarse con el mediocampista argentino. Chelsea puso como fecha límite el viernes a las 17 para que los Citizens presenten una oferta formal de 120 millones de libras (aproximadamente 140 millones de euros o USD 160 millones). Ante la presión del entrenador Enzo Maresca de fichar el volante, la institución ya elaboró un plan de ventas para solventar el traspaso.

El punto de inflexión en la estructura del City ocurrió ante la negativa de Rodrigo Hernández de renovar su contrato y su pedido de marcharse al Barcelona. El club catalán elevó una primera oferta de 45 millones de euros y mejoró su propuesta hasta unos 60 millones de euros, equivalentes a 51 millones de libras, pero el cuadro inglés volvió a rechazarla. “Se cree que el City pide entre 60 y 65 millones de libras (cerca de 75 millones de euros) por Rodri”, informó el portal inglés The Guardian.

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Para reunir parte del dinero necesario para el traspaso de Enzo Fernández, el City también negocia otras salidas además del español, que esperan que se concrete en los próximos días. Según periodistas como Ben Jabobs y Fabrizio Romano, las conversaciones con Al-Qadsiah por Tijjani Reijnders están avanzadas en torno a una venta de 60 millones de euros. Incluso, el neerlandés de 28 años no se presentó al último ensayo de la jornada del jueves.

Más allá de que las salidas de Rodri y Reijnders podrían ser suficientes para solventar la compra de Enzo, el Manchester City tiene otro frente abierto: el brasileño Savinho se ausentó en el entrenamiento y presiona para marcharse al Tottenham. La operación podría cerrarse en una cifra cercana a las 70 millones de libras. Jack Grealish es otro de los nombres de los que podría desprenderse. En el presente mercado, los Citizens ya embolsaron cerca de 69 millones de euros producto de las ventas de James Trafford (Leeds), Manuel Akanji (Inter) y Nathan Aké (Fenerbahce).

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Rodri podría marcharse al Barcelona en una cifra cercana a los 70 millones de euros (REUTERS/Peter Powell/File Photo)

Ante este panorama, la llegada de Enzo Fernández al Manchester City estaría ligada a un encadenamiento de operaciones. Vale destacar que el equipo dirigido por Enzo Maresca ya desembolsó 135 millones de euros por el volante Elliot Anderson, además de la compra del argentino Gerónimo Rulli por 2 millones.

Manchester City deberá cerrar la propuesta para el mediocampista surgido en River Plate antes del tiempo límite fijado por el club londinense y las condiciones de pago exigidas. En la evaluación del City, el argentino encaja por perfil y por la consideración que tiene el entrenador Enzo Maresca, quien lo dirigió en el cuadro londinense, además de su experiencia como campeón del mundo en Qatar 2022 y capitán del Chelsea.

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La postura del club de Londres, sin embargo, es rígida. En Stamford Bridge entienden que los interesados ya tuvieron dos meses de mercado para concretar su interés y sostienen que, si no aparece una oferta oficial por esa suma dentro del plazo fijado, el mediocampista seguirá en el plantel. En esta misma línea, Chelsea entiende que Enzo Fernández forma parte del proyecto de Xabi Alonso y no quiere modificar una estructura ya armada cuando el calendario competitivo ya empezó.

En los últimos días, el argentino se sumó el lunes por el centro de entrenamiento y se puso a trabajar a la par del resto de sus compañeros después de sus vacaciones tras el Mundial. En el presente mercado, Chelsea concretó el arribo de Valentín Barco desde el Racing de Estrasburgo y de Jordan Henderson del Brentford para reforzar la mitad de la cancha.

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Tijjani Reijnders tiene encaminada su salida al Al-Qadsiah de Arabia Saudita (REUTERS/Tyrone Siu)