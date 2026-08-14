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Tras el 2,1% de julio, cuáles son las expectativas para la inflación de agosto

Las proyecciones de distintas consultoras y organismos apuntan a una desaceleración de los precios en los próximos meses, con estimaciones mensuales que rondan el 1,8%

El Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA proyectó una inflación de 1,8% para agosto (Reuters)
El Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA proyectó una inflación de 1,8% para agosto (Reuters)
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La inflación de julio alcanzó el 2,1% y, con ese dato, el incremento acumulado en los últimos doce meses llegó al 33,8%. Tras la publicación oficial, diversas consultoras y organismos difundieron sus previsiones para agosto y para lo que resta de 2026, en medio de un proceso de desinflación que diferentes analistas consideran sostenido pero sujeto a factores estacionales y cierta volatilidad.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central (BCRA) ubicó la proyección de inflación para agosto en 1,8%. De acuerdo con ese informe, la expectativa para septiembre también se mantiene en 1,8%, mientras que para octubre se prevé una leve baja a 1,7%. El REM, compuesto por estimaciones de distintas consultoras y entidades financieras, anticipó que el índice se mantendrá en torno al 1,8% en diciembre y proyectó una tasa anual del 29,8% para 2026.

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La consultora Libertad y Progreso coincidió en su estimación para agosto, al señalar que su nowcast propio arrojó un 1,8% para ese mes. El equipo de economistas vinculado a la entidad sostuvo que la inflación mensual para el resto del año se ubicará por debajo del 2%. Además, proyectó una inflación anual cercana al 30% para 2026. El análisis de Libertad y Progreso atribuyó el 2,1% registrado en julio a factores estacionales y efectos transitorios, lo que explicaría la diferencia con los meses previos.

Desde EcoAnalytics, la inflación núcleo de julio se situó en 1,8%. La consultora proyectó un cierre de año en torno al 30% anual y anticipó que la tendencia de la inflación núcleo será descendente. Sin embargo, advirtió que la dinámica será lenta y con oscilaciones a lo largo de los próximos meses. El informe remarcó que el proceso de desinflación no presenta una trayectoria lineal y que pueden existir repuntes puntuales en algunos períodos.

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Infografía con título Proyecciones de inflación en Argentina para 2026. Contiene cuadros con datos de inflación mensual, anual y factores estacionales de varias fuentes.
Una infografía presenta las proyecciones de inflación en Argentina para 2026, con estimaciones mensuales del 1,8% y anuales cercanas al 30% según diversas fuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de Eco Go, la estimación para agosto es cualitativa pero mantiene la misma línea: ubicó la inflación del mes por debajo del 2%. Si bien no precisó un número concreto, el informe remarcó la continuidad del proceso de desinflación observado en los últimos meses.

La visión de PUENTE también se apoyó en la continuidad de la baja de la inflación mensual, aunque advirtió sobre la posibilidad de cierta volatilidad. La entidad no especificó un porcentaje puntual para agosto ni para diciembre, pero subrayó que el proceso de desinflación continuará, aunque con variaciones de un mes a otro.

El panorama que surge de los distintos informes y proyecciones muestra coincidencias en que la inflación de agosto se ubicará en torno al 1,8% y que las tasas mensuales para lo que resta del año seguirán por debajo del 2%. Los analistas consultados por el BCRA y las consultoras privadas atribuyeron la aceleración de julio a circunstancias puntuales y consideraron que ese registro no pone en duda la tendencia a la baja.

En cuanto a la inflación núcleo, el relevamiento de EcoAnalytics destacó que la desaceleración será más paulatina y que la dinámica de los precios puede exhibir cierta irregularidad en los próximos meses. A nivel anual, tanto el REM como Libertad y Progreso y EcoAnalytics se ubicaron en un rango cercano al 30% para el cierre de 2026.

Consultoras privadas estiman que la inflación mensual se mantendrá por debajo del 2% durante el resto de 2026 (EFE)
Consultoras privadas estiman que la inflación mensual se mantendrá por debajo del 2% durante el resto de 2026 (EFE)

Las estimaciones para septiembre y octubre, según el REM, proyectan una inflación mensual de 1,8% y 1,7% respectivamente. Para noviembre, la previsión es de 1,6%, y en enero de 2027 se espera un repunte leve hasta 1,7%. En todos los casos, los informes señalan que la inflación mensual se mantendrá estabilizada por debajo del 2%, lo que marcaría una diferencia respecto a los niveles registrados en años recientes.

El informe de Libertad y Progreso insistió en que el dato de julio respondió a factores transitorios y que la tendencia general sigue siendo descendente. La entidad remarcó que sus proyecciones para agosto y los meses siguientes se basan en una combinación de variables macroeconómicas y evolución de precios mayoristas, entre otros indicadores.

EcoAnalytics, por su parte, subrayó que la inflación núcleo constituye un indicador relevante para anticipar la dinámica futura, y advirtió que la baja será paulatina. El informe consideró que pueden registrarse aumentos puntuales en algunos rubros, pero que la tendencia general continuará siendo a la baja.

PUENTE, aunque no publicó cifras concretas para los próximos meses, coincidió en que la desinflación continuará. El informe agregó que la volatilidad mensual puede estar asociada a factores externos o a movimientos en algunos precios regulados, pero no identificó riesgos de un cambio de tendencia significativo.

Las expectativas reunidas por el Banco Central y las consultoras privadas muestran un alto grado de consenso sobre la trayectoria a corto y mediano plazo. La inflación mensual para agosto y los meses que siguen se proyecta por debajo del 2%, mientras que las previsiones anuales para 2026 oscilan entre el 29,8% y el 30%. Los analistas incorporaron en sus cálculos la posibilidad de repuntes puntuales, pero recalcaron que la tendencia general se mantiene descendente.

Los informes consultados destacaron la importancia de monitorear factores estacionales y transitorios que pueden incidir en la variación mensual. Sin embargo, el proceso de desinflación exhibe un patrón sostenido en las proyecciones de los principales actores del mercado, aunque con advertencias sobre la posibilidad de oscilaciones mensuales.

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