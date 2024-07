El entrenador del Chelsea habló por primera vez del conflicto con Enzo Fernández tras el video de la polémica en los festejos de la Selección

El técnico del Chelsea habló por primera vez del conflicto con Enzo Fernández

Enzo Maresca, flamante entrenador del Chelsea -reemplazó a Mauricio Pochettino-, se refirió por primera vez al conflicto que se generó en el club alrededor de Enzo Fernández, a raíz de la transmisión en vivo que realizó durante los festejos de la selección argentina tras la conquista de la Copa América, en la que se llegó a escuchar un cantito que hacía alusión al origen de los futbolistas de Francia. El DT buscó bajarle el perfil a la polémica y dio a entender que contará con el futbolista ex River para la temporada en ciernes.

La difusión del video generó que la Federación gala realizara una presentación ante FIFA, que la entidad que rige el fútbol y el conjunto londinense le abrieran sendos expedientes, y que algunos compañeros suyos en el club dejaran de seguirlo en redes. Uno de ellos, Wesley Fofana, lo criticó abiertamente: publicó una historia en Instagram con la leyenda “Fútbol 2024: racismo desinhibido”.

En consecuencia, el mediocampista, de 23 años, debió pedir disculpas a través de un posteo en redes. No obstante, aún no hay certezas de cómo será la recepción cuando deba reincorporarse a los trabajos con los Blues. Por lo pronto, no participará en la gira de pretemporada en Estados Unidos, al igual que otros jugadores del Chelsea, como Moisés Caicedo, Marc Cucurella, Cole Palmer y Conor Gallagher, quienes disfrutan de un descanso extra debido a su participación en la Copa América y la Eurocopa, respectivamente.

Sin embargo, en el inicio de la excursión del plantel por Norteamérica, quien sí compareció ante los medios y habló del espinoso tema fue Maresca. “El jugador hizo un comunicado, pidió disculpas, el club hizo lo mismo. No tengo nada para agregar, la situación es muy clara”, prologó.

“No creo que sea racista, para ser honesto. Al final, son todos seres humanos, no hubo malas intenciones de parte de ninguno de ellos. Por eso no creo que cuando Enzo vuelva vaya a haber algún problema. Como dije, los jugadores ya aclararon la situación, el club hizo lo mismo, por eso no hay nada que agregar, y pienso que no son malas personas y son seres humanos. No creo que haya ningún problema. Hablé con Enzo, hablé con todos y como dije, el jugador hizo una declaración, pidió perdón, y con eso es suficientemente claro”, concluyó el italiano, ex DT del Leicester, que supo trabajar en el Manchester City bajo la tutela de Pep Guardiola.

Los cánticos de los jugadores de la selección argentina que generaron controversia en Francia

En pos de alejarse de la efervescencia del conflicto, Fernández estuvo este domingo en el el estadio Monumental y presenció el empate 2-2 entre River y Lanús. Allí, fue ovacionado por la hinchada del Millonario y el baño de masas representó una caricia en medio del vendaval.

El jugador aguarda el momento de reincorporarse al plantel y la determinación respecto de si recibirá alguna sanción ante los expedientes abiertos. Por el momento, la Federación Inglesa y la Premier League no se pronunciaron al respecto, dado que están de por medio los procesos tanto del club como de la FIFA. Según el reglamento de la FA, de involucrarse, el mediocampista ex Defensa y Justicia podría sufrir una sanción de hasta 12 partidos.