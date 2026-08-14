El mensaje de Nicolás Otamendi antes del partido de River Plate contra Argentinos Juniors: “Con el Chacho está todo bien”

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Nicolás Otamendi habló este viernes en la antesala del partido de River Plate ante Argentinos Juniors en la tarde del domingo a partir de las 18:00 en el estadio Monumental por la quinta fecha del Torneo Clausura. El zaguero central se mostró seguro de poder revertir la racha de seis derrotas consecutivas en torneos AFA y se refirió a la relación con el entrenador Eduardo Coudet.

En charla con diferentes medios en Ezeiza, el ex defensor de la selección argentina le mandó un mensaje a los hinchas y descartó conflictos al interior del plantel: “El hincha de River te exige, pide resultados, quiere que el equipo juegue bien. Es entendible. Somos conscientes de eso, creo que los resultados no han llegado. Tenemos que mejorar. Eso está claro. Pero después de todo lo que se habla, el equipo está bien, fue una semana muy positiva. Con el presidente (Stefano Di Carlo) está todo bien, con el Chacho está todo bien. Para dejar un mensaje claro de todas las cosas que se dicen, de que hay patas rotas, y no es así. El fin de semana tiene que ser algo positivo para nosotros. Un resultado, empezar a sumar, que es lo más importante. Nosotros daremos todo por la camiseta y haremos las cosas lo mejor posible para que el hincha disfrute y se vuelva a conectar con el equipo”.

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“Estamos unidos entre el Chacho, el presidente y el equipo. De esta situación salimos todos juntos. Lo importante es ensamblarnos entre nosotros, tener una conexión, hablar mucho y salir de esto. Es una situación difícil, pero tenemos que plantar cara y trabajar en silencio. Somos conscientes del momento que pasamos, pero de la única forma que vamos a conseguir los resultados es trabajando y funcionando como equipo”, destacó el ex jugador del Benfica de Portugal.

En este sentido, aseguró que la suspensión del encuentro en los 2.600 metros de altura de Bogotá ante Independiente Santa Fe (se aplazó para este miércoles por el terremoto que hubo en Colombia), les permitió conocerse más en las prácticas: “La suspensión del partido nos vino bien para entrenarnos mejor, tratar de conectar, ensamblar el equipo. Es una situación difícil, pero tenemos que dar la cara e intentar mejorar, conseguir resultados, que es lo más importante. Tenemos la mentalidad y la confianza de que vamos a revertir esta situación. Lo importante es trabajar puertas adentro y salir de esto”.

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Eduardo Coudet arrastra seis derrotas consecutivas en torneos AFA con River Plate (Créditos: Reuters/Agustín Marcarian)

A continuación, Nicolás Otamendi respaldó a Coudet, al igual que el presidente Stefano Di Carlo. “Es fútbol, en Argentina se habla muchísimo más de lo que nosotros vivimos adentro. Tenemos una conexión con el Chacho y el presidente y de la única manera que conseguiremos los resultados es trabajando en silencio y tratando de hacer todo lo que hacemos en los entrenamientos el fin de semana. La ansiedad va a estar porque tenemos que buscar los resultados, los goles y funcionar como equipo. Tenemos que mejorar en todas las líneas, somos conscientes de eso”, declaró el futbolista de 38 años.

Además, subrayó la necesidad de disfrutar las prácticas para generar una mancomunión que vaya más allá de lo futbolístico: “Ha sido una semana positiva, hemos estado entrenando todos los días. Tenemos que tener esa conexión con alegría porque obviamente es una situación difícil, pero el fútbol es alegría, tratar de disfrutar y venir a entrenarse para disfrutar siendo conscientes que tenemos que salir de esto. Con trabajo, creo que las cosas saldrán bien”.

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Uno de los nueve refuerzos que llegaron en este mercado de pases también señaló la necesidad de que la adaptación al Mundo River sea “lo más rápido posible”. “Tenemos que mejorar en líneas generales. Hay muchos chicos nuevos, yo también, pero los resultados tienen que llegar. Esta semana nos vino bien para poder conocernos un poco más e intentar que el equipo funcione de la mejor manera. Estamos haciendo una semana muy buena y positiva. Ojalá que el domingo salga todo lo que entrenamos e hicimos durante la semana y el resultado llegue de la mejor manera”.

Tras el partido ante el Bicho en Núñez, River Plate viajará a Colombia para afrontar el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ese encuentro se jugará el miércoles a partir de las 21:30 (hora argentina) y la revancha tendrá lugar el miércoles 26 en idéntico horario en Buenos Aires. Entremedio, el Millonario se medirá a Vélez en condición de local por la sexta fecha del Torneo Clausura.

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