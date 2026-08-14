Una invasión de cangrejos de río se extiende por grandes lagos de Estados Unidos y amenaza a especies nativas

La expansión de cangrejos de río invasores en lagos y ríos de Estados Unidos amenaza ecosistemas acuáticos, especies nativas y actividades ligadas a la pesca y el turismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La expansión de cangrejos de río invasores en lagos y ríos de Estados Unidos ha generado preocupación entre autoridades y expertos en biodiversidad, quienes advierten sobre el crecimiento acelerado de estas poblaciones que amenaza ecosistemas acuáticos y especies nativas. El fenómeno afecta a millones de personas que viven cerca de cuerpos de agua, así como a sectores vinculados a la pesca y el turismo, y se ha intensificado durante el verano de 2026, cuando la presencia de los crustáceos se ha reportado en nuevos territorios y grandes lagos del país.

De acuerdo con información de la Fox Weather, la presencia de cangrejos de río invasores, especialmente las especies “rusty crayfish” (Faxonius rusticus) y “signal crayfish” (Pacifastacus leniusculus), ha sido confirmada en lagos como Lake Tahoe, Lake of the Woods, Crater Lake, Lake Mead y Lake Michigan. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (National Park Service, NPS) y departamentos de vida silvestre estatales han documentado un aumento significativo en las capturas y avistamientos, lo que ha motivado nuevas estrategias de monitoreo y control. Según autoridades, la invasión amenaza la vegetación acuática, desplaza a especies autóctonas y altera las cadenas alimenticias locales.

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El problema se remonta a introducciones realizadas desde finales del siglo XIX, cuando algunas especies de cangrejo de río fueron liberadas como cebo para pesca, alimento para peces y consumo humano. Desde entonces, su expansión ha sido facilitada por actividades humanas como el descarte de cebos, la acuicultura y la liberación de ejemplares de acuarios domésticos, según datos recopilados por la Universidad Estatal de Michigan.

¿Por qué los cangrejos de río invasores son un problema ambiental en Estados Unidos?

La presencia de cangrejos de río invasores representa un desafío ambiental, ya que estos crustáceos alteran los equilibrios ecológicos de lagos y ríos. Según el National Park Service, los cangrejos consumen grandes cantidades de vegetación acuática, modifican hábitats y compiten intensamente con especies nativas. El desplazamiento de estas últimas afecta la biodiversidad y puede generar cambios en la cadena alimenticia, de acuerdo con datos oficiales publicados en Fox Weather.

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El impacto se agrava debido a la capacidad de los cangrejos de río para sobrevivir en ambientes diversos y su rápida reproducción. Las consecuencias se manifiestan en la reducción de poblaciones de peces nativos, cambios en la calidad del agua y la proliferación de algas. De acuerdo con la Universidad Estatal de Michigan, estas modificaciones pueden llegar a ser irreversibles en ecosistemas donde la invasión está consolidada.

El verano de 2026 intensificó los reportes de cangrejos de río invasores en nuevos territorios y grandes lagos de Estados Unidos. (REUTERS/Daniel Cole)

¿Cuáles son las especies de cangrejos de río invasores más comunes?

En Estados Unidos, las especies más identificadas como invasoras son el rusty crayfish (Faxonius rusticus), el signal crayfish (Pacifastacus leniusculus) y el red swamp crayfish (Procambarus clarkii). De acuerdo con la Universidad Estatal de Michigan, el “rusty crayfish” es originario de la cuenca del río Ohio pero actualmente se encuentra en varios estados, compitiendo con especies locales de crustáceos y peces.

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El “signal crayfish” fue introducido en Lake Tahoe a finales del siglo XIX, en parte como recurso alimenticio para peces y humanos. Desde entonces, su población ha crecido hasta alcanzar entre 240 y 280 millones de ejemplares, según cifras publicadas por Fox Weather y confirmadas por el NPS. El “red swamp crayfish” ha extendido su presencia a numerosos estados, facilitando la propagación de enfermedades y la alteración de hábitats.

¿En qué lagos y ríos de Estados Unidos se reporta la mayor proliferación?

La proliferación de cangrejos de río invasores ha sido documentada en numerosos cuerpos de agua. Según información de Fox Weather, los lagos Tahoe, Lake of the Woods, Crater Lake, Lake Mead y Lake Michigan registran poblaciones especialmente altas. El río Colorado también ha mostrado un incremento drástico: el NPS reportó la captura de más de 3.000 ejemplares en lo que va de 2026, frente a apenas unas decenas el año anterior.

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Los reportes más recientes indican que la expansión continúa en otros lagos y ríos alimentados por actividades humanas, como el traslado de cebos vivos y la liberación de organismos en sistemas acuáticos. El monitoreo constante de estos cuerpos de agua es una prioridad para las autoridades de vida silvestre.

La invasión de cangrejos de río en Estados Unidos se vincula con introducciones desde fines del siglo XIX como cebo para pesca, alimento para peces y consumo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afectan los cangrejos invasores a la biodiversidad y a la economía local?

La invasión de cangrejos de río tiene consecuencias directas para la biodiversidad y para las actividades económicas locales. Según el Departamento de Recursos Naturales de Michigan, estos crustáceos modifican el fondo de los lagos, destruyen vegetación y disminuyen el hábitat disponible para peces y aves. El impacto se traduce en una reducción de la pesca deportiva y comercial, afectando la economía de comunidades que dependen de estos recursos, de acuerdo con Fox Weather.

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En el ámbito turístico, la calidad de las aguas y la experiencia de los visitantes pueden verse comprometidas por el deterioro de los ecosistemas. Las autoridades han señalado que los cambios en la composición de especies y la proliferación de algas pueden disminuir el valor recreativo de los lagos, lo que genera preocupación entre operadores turísticos y residentes.

¿Qué medidas oficiales se han implementado para controlar la invasión?

Las autoridades federales y estatales han adoptado diversas estrategias para frenar el avance de los cangrejos de río invasores. El National Park Service, junto con departamentos de vida silvestre, ha restringido el transporte y la posesión de cangrejos vivos, regulado su uso como cebo y autorizado la captura selectiva en áreas críticas. Según Fox Weather, algunos estados promueven la remoción voluntaria de cangrejos mediante trampas y la participación activa de pescadores y ciudadanos.

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El NPS y otras agencias han desarrollado campañas educativas para informar sobre los riesgos de liberar cangrejos vivos, el descarte adecuado de cebos y la limpieza de equipos de pesca. Estas acciones buscan minimizar la dispersión a nuevos cuerpos de agua y aumentar la vigilancia sobre la presencia de especies invasoras.

Los cangrejos de río invasores consumen vegetación acuática, alteran hábitats y desplazan especies autóctonas, con efectos sobre la biodiversidad y la cadena alimenticia. (REUTERS/Fred Greaves)

¿Por qué resulta difícil erradicar los cangrejos de río invasores?

La erradicación de cangrejos de río invasores enfrenta obstáculos técnicos y biológicos. De acuerdo con la Universidad Estatal de Michigan, estos crustáceos poseen una alta capacidad reproductiva, pueden sobrevivir en distintos ambientes y desplazarse entre cuerpos de agua. Su dieta omnívora les permite adaptarse a diferentes fuentes de alimento y la falta de depredadores naturales en muchos lagos favorece su expansión.

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Según el National Park Service, el control efectivo requiere un enfoque coordinado entre agencias, pescadores y ciudadanía. “Las regulaciones ayudan a frenar la dispersión, pero el control a gran escala demanda recursos y constancia”, explicó la agencia en informes recientes recogidos por Fox Weather. Los expertos coinciden en que la eliminación total es improbable en áreas donde la invasión ya está consolidada.

¿Qué recomendaciones oficiales existen para la prevención y el control?

Las autoridades recomiendan no liberar cangrejos de río vivos ni cebos en cuerpos de agua, limpiar minuciosamente el equipo de pesca y evitar el traslado de ejemplares entre lagos o ríos. Algunos estados han implementado la obligatoriedad de reportar avistamientos y capturas, con el objetivo de mejorar el monitoreo y la respuesta ante nuevos focos, según la Universidad Estatal de Michigan.

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El NPS y otros organismos enfatizan la importancia de la colaboración ciudadana y la educación ambiental como herramientas clave para reducir la propagación de especies invasoras. Los programas educativos buscan informar sobre los riesgos y promover prácticas responsables en la pesca y actividades recreativas.

Las especies invasoras más comunes en Estados Unidos son el rusty crayfish, el signal crayfish y el red swamp crayfish. (REUTERS/Shannon Stapleton)

¿Cómo impacta al futuro de los lagos y qué se puede esperar?

El avance de los cangrejos de río invasores seguirá siendo un desafío relevante para la gestión ambiental de Estados Unidos. La expansión de estas especies afecta a la biodiversidad, la economía vinculada a la pesca y el turismo, y plantea la necesidad de fortalecer programas de monitoreo y control. Autoridades y expertos esperan que la aplicación sostenida de medidas regulatorias, junto con la concientización social, permita mitigar los efectos más graves a largo plazo.