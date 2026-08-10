Thiago Almada firmó el contrato con River Plate: sus primeras fotos con la camiseta del club

Thiago Almada posó con la camiseta de River Plate en su presentación oficial tras su llegada (@RiverPlate)

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River Plate le dio la bienvenida a Thiago Almada, quien llega tras su paso por el Atlético de Madrid: fue recibido por la dirigencia del Millonario apenas unas horas después de aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza, firmó contrato y ya posó con la camiseta del club. La operación, cerrada en USD 20 millones, representa la transferencia más costosa realizada por un club argentino.

El regreso de Almada al fútbol argentino ocurre en un contexto adverso para River. El equipo viene de encadenar cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Clausura y de quedar eliminado en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina ante Aldosivi, sin haber marcado goles en ninguno de esos encuentros. La dirigencia, encabezada por Stefano Di Carlo, decidió acelerar la llegada de refuerzos con experiencia internacional y pasado en la selección argentina, como también sucedió con Ángel Correa y Nicolás Otamendi.

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Almada firmó un contrato hasta diciembre de 2030 junto al presidente del club Stefano Di Carlo (@RiverPlate)

La llegada de Almada no solo implica el retorno de otro campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, sino que también responde a la urgencia de revertir el presente futbolístico. El mediocampista firmó un contrato por tres años y medio, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030. Su presentación oficial se realizó en las instalaciones del club de Núñez, acompañado por los principales directivos. “Thiago Almada y el Manto Sagrado”, describió el Millonario junto a la imagen del futbolista con la camiseta del equipo.

“Hola, hinchas de River, ¿cómo están? Acá les habla Thiago Almada. Estoy muy feliz de poder estar acá. Estoy cumpliendo un sueño de jugar en un club como River Plate y quería agradecerles por el cariño, por el mensaje que me han mandado todo este tiempo y espero poder darles muchas alegrías. Un abrazo grande”, afirmó el mediocampista en el video de presentación compartido por la institución.

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El mediocampista proveniente del Atlético de Madrid expresó unas palabras dedicadas a los hinchas del Millonario

Durante el último año en el Atlético de Madrid, Almada disputó 40 partidos oficiales, aunque fue titular en solo 18 ocasiones. En ese período, marcó cuatro goles y entregó dos asistencias. El club español se despidió con un comunicado formal: “Acuerdo con River Plate para el traspaso de Almada. El jugador argentino continuará su carrera en el conjunto bonaerense tras haber vestido nuestros colores durante una temporada. El Atlético de Madrid y River Plate han llegado a un acuerdo para el traspaso de Thiago Almada al conjunto bonaerense. De esta forma, concluye la aventura del futbolista argentino en nuestro club, al que llegó el pasado verano. En su única temporada como rojiblanco, Almada disputó 40 partidos, en los que marcó cuatro goles y repartió dos asistencias. Desde el Atlético de Madrid le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos profesionales y personales”.

El mediocampista de 25 años, surgido en las inferiores de Vélez Sarsfield, retornó al país tras haber jugado en cuatro ligas distintas en los últimos cuatro años. Sus pasos por Atlanta United (Estados Unidos), Botafogo (Brasil) —donde fue campeón de la Copa Libertadores—, Olympique de Lyon (Francia) y el propio Atlético de Madrid, le dan un perfil internacional que la dirigencia de River busca potenciar.

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El mediocampista se despidió del Atlético de Madrid y se incorporó al plantel argentino dirigido por Eduardo Coudet (@RiverPlate)

En cuanto a la política de fichajes, River realizó una inversión sin precedentes durante la ventana de transferencias de este año. Además de Almada, se sumaron Ángel Correa y Nicolás Otamendi, quien llegó en condición de libre tras su paso por Benfica, ambos formaron parte del plantel campeón en Qatar 2022. El ex San Lorenzo firmó hasta diciembre de 2029, en una operación valuada en USD 15 millones luego de su paso por Tigres de México, mientras que el central reforzará la defensa cumpliendo una de las prioridades del cuerpo técnico.

El Millonario también incorporó a los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González, y recuperó a dos delanteros con pasado reciente en el club: Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán. Además, River sumó a Tobías Andrada, surgido de las inferiores de Vélez, y al lateral Francisco Ortega, adquirido desde Olympiakos de Grecia. Ambos debutaron como titulares ante Tigre, en la derrota por 1-0 como visitantes el pasado sábado.

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Thiago Almada visitó el estadio Monumental antes de sumarse a los entrenamientos con el Millonario (@RiverPlate)

En términos deportivos, el desafío para Eduardo Coudet, entrenador de River, es integrar rápidamente a los nuevos refuerzos y encontrar variantes en el mediocampo que permitan mejorar la generación ofensiva. La apuesta por Almada responde a la búsqueda de desequilibrio, manejo de los tiempos y creatividad en una zona del campo donde el equipo ha mostrado falencias.

La llegada del ex Vélez se produce en un momento clave: River debe afrontar el miércoles un duelo internacional frente a Independiente Santa Fe en Bogotá, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La serie es fundamental para el semestre y este lunes Almada se incorporará a los entrenamientos con el resto del equipo.

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River tendrá por delante cruces decisivos en la Copa Sudamericana (@RiverPlate)

“Monumental Guayo”, expresó River en sus cuentas oficiales al mostrar al mediocampista ya vestido con la indumentaria del club, posando en el césped del estadio en Núñez. Nacido en Ciudadela, donde pasó su infancia, Thiago Almada relató en diferentes ocasiones el origen de su apodo. “Viene de mi barrio”, aclaró el flamante refuerzo del Millonario, y sumó una anécdota personal: “De chico me patinaba un poco la ‘ch’. No decía bien cuchillo, por ejemplo, y me pusieron Guayo”.

Poco después de su presentación el futbolista fue consultado sobre la posibilidad de sumar minutos en el inminente encuentro en Bogotá, por lo que fue cauto y declaró desde el River Camp: “No sé, ahora voy a hablar con el cuerpo técnico”, mientras compartía un momento con los hinchas en la transmisión de ESPN, donde se lo vio firmando camisetas y tomándose fotos.

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Por su parte, Eduardo Coudet descartó que el mediocampista debute de inmediato en la altura de la capital colombiana. “Sería irreal pensar que Thiago pueda jugar a 2.600 metros de altura tras estar de vacaciones. Para el domingo puede estar y para la vuelta también”, afirmó el entrenador tras la reciente derrota ante Tigre. Así, todo indica que el debut oficial de Almada podría darse el próximo domingo frente a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura, o bien en la revancha ante el equipo colombiano.