Un ex presidente del BCRA partidario de Milei alertó por los riesgos de impulsar los préstamos en dólares: “Es una mala idea”

El Banco Central formalizó la modificación del régimen regulatorio que permite a los bancos prestar hasta el 15% de los depósitos en dólares a nuevos destinos (Reuters)

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El anuncio del Gobierno sobre la flexibilización del crédito en dólares para empresas generó una reacción inmediata entre economistas y ex funcionarios del sector. Guido Sandleris, presidente de la Fundación Ecosur, profesor en la Universidad Torcuato Di Tella y en Johns Hopkins University, y ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), expresó públicamente sus reservas sobre la decisión oficial. A su postura crítica se sumó Andrés Neumeyer, profesor de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella y ex Economista jefe del Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger, quien también cuestionó la medida.

Sandleris, quien en reiteradas ocasiones apoyó las reformas del equipo económico liderado por Javier Milei, se diferenció en este caso respecto a la reciente modificación del artículo 23 del Decreto 905/02. Esta nueva regulación permite a los bancos destinar hasta el 15% de los depósitos en dólares a préstamos a empresas que no generan divisas. “He apoyado muchas de las medidas que ha tomado el equipo económico de Javier Milei en estos dos años y medio. Sin embargo, creo que la flexibilización de las reglas para otorgar préstamos en dólares anunciada ayer es una mala idea”, sostuvo Sandleris.

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En su declaración, el ex funcionario remarcó la importancia de mantener una regulación prudencial estricta sobre el sistema bancario en dólares. “La medida erosiona uno de los pocos consensos relevantes que la Argentina había logrado construir en materia de política económica: una regulación prudencial muy estricta del sistema bancario en dólares”, advirtió. Según Sandleris, modificar una regla establecida después de la crisis de 2001 significa retroceder en materia institucional. “La modificación del artículo 23 del Decreto 905/02 permitirá a los bancos destinar hasta el 15% de los depósitos en dólares al otorgamiento de préstamos a empresas que no generan dólares. El monto autorizado es acotado; el precedente que se establece, no”, subrayó.

El ex titular del BCRA repasó los fundamentos históricos de la norma y explicó que, tras el colapso financiero de 2001, el sistema bancario argentino quedó dividido en dos segmentos: uno en pesos y otro en dólares, aislados entre sí. “Después de la crisis de 2001 se establecieron regulaciones que dividieron al sistema bancario en dos segmentos —pesos y dólares—, aislados entre sí. Los depósitos en dólares sólo podían prestarse, esencialmente, a quienes también generaban dólares. El objetivo era evitar que una fuerte depreciación del peso volviera impagables esos créditos y terminara poniendo en riesgo la capacidad de los bancos para devolver los depósitos en dólares”, precisó.

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Guido Sandleris, ex presidente del BCRA, y Andrés Neumeyer, ex economista jefe del Banco Central, advirtieron sobre los riesgos de flexibilizar el crédito en dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sandleris consideró que esa “regulación prudencial permitió que la Argentina atravesara todas las crisis cambiarias desde 2001 sin sufrir una crisis bancaria”, y atribuyó ese resultado al aprendizaje de una “lección muy costosa”. Destacó las dificultades históricas del país para sostener reglas estables y concluyó: “Por eso no parece una buena idea debilitar una de las pocas que funcionó durante más de dos décadas con el fin de expandir el crédito ante una necesidad coyuntural. Las regulaciones financieras prudenciales suelen implicar costos de corto plazo, pero existen para proteger un bien mucho más valioso: la estabilidad financiera”.

Tras las declaraciones de Sandleris, Andrés Neumeyer también se manifestó en contra de la flexibilización. “Alerta cambio regulatorio de depósitos y créditos en USD. Nos deslizamos por la pendiente resbaladiza de relajamiento macro-prudencial. Una política que perduró más de dos décadas”. Neumeyer atribuyó el viraje a presiones de sectores interesados. “El populismo crediticio es una de las razones por las cuales es saludable un banco central independiente”. Según su análisis, el peligro radica en el relajamiento de las restricciones históricas al descalce de moneda que protegían al sistema. “La relajación de las restricciones al descalce de moneda de entidades bancarias crea un riesgo sistémico. Cuando hay una depreciación real importante los depositantes con dólares o son rescatados por el contribuyente o son pesificados. El lobby bancario va a hacer que las restricciones iniciales se deslicen por el ‘slippery slope’ de seguir relajando la regulación”.

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El anuncio oficial, hecho público el jueves 13 de agosto, formalizó el cambio en el régimen regulatorio. Según el comunicado del Banco Central de la República Argentina, la medida “permitirá ampliar el destino del crédito en dólares bajo límites y requisitos prudenciales específicos, con el objetivo de preservar la solvencia y la liquidez del sistema financiero”. El BCRA acompañó la norma con un marco prudencial que limita el monto total de estos préstamos al 15% de los depósitos en moneda extranjera de cada entidad y fijó requisitos adicionales. Entre ellos, se estableció que el capital mínimo requerido para estos préstamos será un 25% superior al aplicable a otras financiaciones comparables y que, a efectos de los límites de exposición crediticia, estas financiaciones computarán por 1,25 veces el monto usual. Además, los bancos deberán analizar la capacidad de repago de los deudores ante distintos escenarios de variación del tipo de cambio.

Las voces críticas señalan que la medida debilita una de las pocas reglas que protegió al sistema financiero argentino desde la crisis de 2001 (Fotografía: RS Fotos)

El BCRA argumentó que la canalización del ahorro doméstico en moneda extranjera a través del sistema bancario puede ampliar la oferta de crédito, impulsar la actividad económica y reducir la dependencia del financiamiento externo. En el comunicado se remarcó que “en economías bimonetarias, una intermediación financiera más profunda contribuye a reducir el desbalance entre ahorro doméstico e inversión privada”.

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Las normas macroprudenciales son regulaciones diseñadas para mantener la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, por encima del caso particular de cada banco o empresa. En el caso argentino, la segmentación entre créditos en pesos y dólares buscó preservar la solvencia de los bancos y proteger a los ahorristas frente a eventuales crisis cambiarias. Estas normas surgen tras experiencias traumáticas, como la crisis de 2001, y apuntan a evitar que desequilibrios cambiarios generen impagos y afecten la capacidad del sistema para devolver los depósitos.

El debate por la medida enfrenta la búsqueda de mayor crédito para el sector privado con la necesidad de resguardar la estabilidad del sistema financiero. Mientras el Gobierno sostiene que el nuevo esquema cuenta con salvaguardas prudenciales para evitar riesgos mayores, las advertencias de Sandleris y Neumeyer se concentran en el valor de las reglas que funcionaron durante más de dos décadas y en los riesgos de modificar consensos que resultaron fundamentales para la estabilidad alcanzada.

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